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https://arabic.sputniknews.com/20211206/جينيفر-أنيستون-تبتكر-كلبا-من-الغرافيك-يقضي-يومياته-داخل-منزلها-فيديو-1053637260.html
جينيفر أنيستون تبتكر كلبا من "الغرافيك" يقضي يومياته داخل منزلها... فيديو
جينيفر أنيستون تبتكر كلبا من "الغرافيك" يقضي يومياته داخل منزلها... فيديو
أعلنت النجمة الأمريكية، جينيفر أنيستون، اليوم الاثنين، عن إضافتها كلبا جديدا إلى مجموعتها من الكلاب، ولكن الفارق أنه ‏مصمم من "الغرافيك" والرسوم المتحركة. 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T16:08+0000
2021-12-06T16:08+0000
منوعات
جينيفر أنيستون
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الكلب الجديد اسمه "كليديو"، وهو خليط من فصيلة "شناوزر"، وتم إنشاء حسابات له على منصات "إنستغرام" و"تيك توك"، وتم تصميمه من جانب شركة تكنولوجية صاعدة تدعى "إنفيزيبل يونيفرس".ويمكن لمتابعي حساب الكلب "كليديو" متابعة يومياته وحياته داخل منزل جينيفر أنيسون الفخم في حي "بيل إير" في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية.ونشرت جينيفر أنيستون، اليوم الاثنين، فيديو ترويجيا لكلبها الجديد "كليديو"، عبر حسابها على "إنستغرام"، وقالت لمتابعيها البالغ عددهم 38 مليون متابع: "خمنوا من سيأتي إلى العشاء".وقالت الرئيسة التنفيذية لشركة "إنفيزيبل يونيفرس": "إذا كان هناك 3 أشياء يعرفها كل شخص في العالم عن جينيفر أنيستون، فمن المحتمل أن يكون أحدها أنها من محبي الكلاب، لذلك لم يكن الأمر مفاجئا أنه عندما تحدثنا معها عبر الهاتف لطرح فكرتنا، وسألتنا بعد 30 ثانية إن كان يمكنها الحصول على كلب، وكنا جميعا سعداء جدا لتلبية طلبها".وتم تصميم شخصية "كليديو" بصفته ابن عم أحد كلاب جينيفر أنيستون الحقيقيين "كلايد"، وجاء لزيارته وقرر البقاء داخل منزلها في لوس أنجلوس، كما أنه يتسم بعشقه للطعام.من ناحيتها، قالت جينيفر أنيسون التي اكتسبت شهرتها من بطولة مسلسل "فريندز" عن كلبها "كليديو" في بيان لها "إن تطوير شخصية متحركة وإخراج قصة له هي تجربة تعتبر الأولى بالنسبة لي، لكنني متحمسة لأن يلتقي به الجميع".ولإضفاء الواقعية على الكلب "كليديو" ويومياته، فقد قامت شركة "إنفيزيبل يونيفرس" بتصوير لقطات لمنزل جينيفر أنيستون وكلابها الأخرى التي ستظهر في خلفية منشوراته، كما أن فريقا من المؤلفين يساعدون في صياغة الروايات التي سيخوض "كليديو" بطولتها عبر شبكة الإنترنت.ومن المتوقع أن تروج جينيفر أنيستون لكلبها وأن تتفاعل مع منشوراته.
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منوعات, جينيفر أنيستون

جينيفر أنيستون تبتكر كلبا من "الغرافيك" يقضي يومياته داخل منزلها... فيديو

16:08 GMT 06.12.2021
© AFP 2021 / LEON BENNETTالممثلة الأمريكية، جينيفر أنيستون
الممثلة الأمريكية، جينيفر أنيستون - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
© AFP 2021 / LEON BENNETT
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أعلنت النجمة الأمريكية، جينيفر أنيستون، اليوم الاثنين، عن إضافتها كلبا جديدا إلى مجموعتها من الكلاب، ولكن الفارق أنه ‏مصمم من "الغرافيك" والرسوم المتحركة.
الكلب الجديد اسمه "كليديو"، وهو خليط من فصيلة "شناوزر"، وتم إنشاء حسابات له على منصات "إنستغرام" و"تيك توك"، وتم تصميمه من جانب شركة تكنولوجية صاعدة تدعى "إنفيزيبل يونيفرس".
ويمكن لمتابعي حساب الكلب "كليديو" متابعة يومياته وحياته داخل منزل جينيفر أنيسون الفخم في حي "بيل إير" في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية.
ونشرت جينيفر أنيستون، اليوم الاثنين، فيديو ترويجيا لكلبها الجديد "كليديو"، عبر حسابها على "إنستغرام"، وقالت لمتابعيها البالغ عددهم 38 مليون متابع: "خمنوا من سيأتي إلى العشاء".
وقالت الرئيسة التنفيذية لشركة "إنفيزيبل يونيفرس": "إذا كان هناك 3 أشياء يعرفها كل شخص في العالم عن جينيفر أنيستون، فمن المحتمل أن يكون أحدها أنها من محبي الكلاب، لذلك لم يكن الأمر مفاجئا أنه عندما تحدثنا معها عبر الهاتف لطرح فكرتنا، وسألتنا بعد 30 ثانية إن كان يمكنها الحصول على كلب، وكنا جميعا سعداء جدا لتلبية طلبها".
وتم تصميم شخصية "كليديو" بصفته ابن عم أحد كلاب جينيفر أنيستون الحقيقيين "كلايد"، وجاء لزيارته وقرر البقاء داخل منزلها في لوس أنجلوس، كما أنه يتسم بعشقه للطعام.
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من ناحيتها، قالت جينيفر أنيسون التي اكتسبت شهرتها من بطولة مسلسل "فريندز" عن كلبها "كليديو" في بيان لها "إن تطوير شخصية متحركة وإخراج قصة له هي تجربة تعتبر الأولى بالنسبة لي، لكنني متحمسة لأن يلتقي به الجميع".
ولإضفاء الواقعية على الكلب "كليديو" ويومياته، فقد قامت شركة "إنفيزيبل يونيفرس" بتصوير لقطات لمنزل جينيفر أنيستون وكلابها الأخرى التي ستظهر في خلفية منشوراته، كما أن فريقا من المؤلفين يساعدون في صياغة الروايات التي سيخوض "كليديو" بطولتها عبر شبكة الإنترنت.
ومن المتوقع أن تروج جينيفر أنيستون لكلبها وأن تتفاعل مع منشوراته.
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