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صورة لقرداحي تثير جدلا في لبنان والخليج العربي والأخير يكشف الحقيقة
صورة لقرداحي تثير جدلا في لبنان والخليج العربي والأخير يكشف الحقيقة
انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في لبنان صورة لوزير الإعلام السابق، جورج قرداحي، أثارت جدلا كبيرا في بلده ودول الخليج العربي. 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T05:25+0000
2021-12-06T05:25+0000
لبنان
جورج قرداحي
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وأظهرت الصورة المنشورة على منصات "تويتر" و"فيسبوك" رجلا شبيها بالوزير اللبناني قرداحي في مقتبل العمر يحمل سلاحا ويقف عند إحدى المواقع وأعلاه صورة للمرشد الإيراني الإمام الخميني وتعود الصورة بحسب المغردين إلى عام 1986.وعلق الوزير القرداحي على الصورة خلال مقابلة خاصة على قناة "الجديد" قائلا: "في سنة 1986 كنت متزوجا ولدي أولاد وهذه الصورة لا تخصني أبدا، والرجل الذي في الصورة ليس أنا بالتأكيد".وأضاف قائلا: "لم أحمل السلاح في عمري ولا أحبذ ذلك كما روج البعض الآخر لي صورة وأنا بجانب بشير جميل وهذا ليس صحيحا".وقال قرداحي في المؤتمر الصحفي الذي أعقب تقديم استقالته، إنه وضع المصلحة الوطنية فوق المصلحة الشخصية، واستقال لتجنب إلحاق الضرر باللبنانيين العاملين في الخليج.واندلعت الأزمة الدبلوماسية بين لبنان ودول الخليج بعد نشر مقابلة متلفزة جرى تسجيلها مع جورج قرداحي قبل توليه مهام منصبه وزيرا للإعلام في لبنان، اعتبر فيها أن جماعة أنصار الله اليمنية "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات"، وما فاقم الأزمة أكثر، هو رفض قرداحي الاعتذار.وأعلنت السعودية بعدها استدعاء سفيرها لدى بيروت، وإمهال السفير اللبناني في المملكة 48 ساعة لمغادرة البلاد، ولحقت بها في هذا القرار الكويت والإمارات والبحرين، كما أعلنت المملكة، وقف دخول الواردات اللبنانية إلى أراضيها.
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لبنان, جورج قرداحي

صورة لقرداحي تثير جدلا في لبنان والخليج العربي والأخير يكشف الحقيقة

05:25 GMT 06.12.2021
© Sputnik . ABDEL KADER AL-BAYوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي يعلن إستقالته من الحكومة اللبنانية، لبنان 3 ديسمبر 2021
وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي يعلن إستقالته من الحكومة اللبنانية، لبنان 3 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
© Sputnik . ABDEL KADER AL-BAY
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انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في لبنان صورة لوزير الإعلام السابق، جورج قرداحي، أثارت جدلا كبيرا في بلده ودول الخليج العربي.
وأظهرت الصورة المنشورة على منصات "تويتر" و"فيسبوك" رجلا شبيها بالوزير اللبناني قرداحي في مقتبل العمر يحمل سلاحا ويقف عند إحدى المواقع وأعلاه صورة للمرشد الإيراني الإمام الخميني وتعود الصورة بحسب المغردين إلى عام 1986.
وعلق الوزير القرداحي على الصورة خلال مقابلة خاصة على قناة "الجديد" قائلا: "في سنة 1986 كنت متزوجا ولدي أولاد وهذه الصورة لا تخصني أبدا، والرجل الذي في الصورة ليس أنا بالتأكيد".
وأضاف قائلا: "لم أحمل السلاح في عمري ولا أحبذ ذلك كما روج البعض الآخر لي صورة وأنا بجانب بشير جميل وهذا ليس صحيحا".
وقال قرداحي في المؤتمر الصحفي الذي أعقب تقديم استقالته، إنه وضع المصلحة الوطنية فوق المصلحة الشخصية، واستقال لتجنب إلحاق الضرر باللبنانيين العاملين في الخليج.
واندلعت الأزمة الدبلوماسية بين لبنان ودول الخليج بعد نشر مقابلة متلفزة جرى تسجيلها مع جورج قرداحي قبل توليه مهام منصبه وزيرا للإعلام في لبنان، اعتبر فيها أن جماعة أنصار الله اليمنية "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات"، وما فاقم الأزمة أكثر، هو رفض قرداحي الاعتذار.
وأعلنت السعودية بعدها استدعاء سفيرها لدى بيروت، وإمهال السفير اللبناني في المملكة 48 ساعة لمغادرة البلاد، ولحقت بها في هذا القرار الكويت والإمارات والبحرين، كما أعلنت المملكة، وقف دخول الواردات اللبنانية إلى أراضيها.
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