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كيري يشيد بمواقف الأردن الداعمة لاستقرار وأمن المنطقة
كيري يشيد بمواقف الأردن الداعمة لاستقرار وأمن المنطقة
أكد المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون المناخ جون كيري، دعم بلاده للأردن في مجالات حماية البيئة والتعامل مع تحديات المناخ. 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T07:04+0000
2021-12-06T07:04+0000
جون كيري
الأردن
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جاء هذا خلال لقائه برئيس وزراء الأردن بشر الخصاونة، في عمان مساء الأحد، بحسب موقع "عمون".وعبر المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي عن تقدير الولايات المتحدة لمواقف الأردن الداعمة للأمن والاستقرار في المنطقة.من جانبه، شدد رئيس الوزراء الأردني على عمق علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والحرص على البناء عليها خدمة لمصالح البلدين والشعبين الصديقين.وأشاد رئيس الوزراء الأردني بالدعم والمساعدات التي تقدمها واشنطن لبلاده، والتي تسهم في دعم جهود ومسيرة التنمية الاقتصادية.وتناول لقاء كيري والخصاونة سبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين، خاصة في مجالات البيئة وحمايتها والتعامل مع تحديات التغير المناخي.يذكر أن اللقاء حضره وزير الدولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي نواف التل ووزير البيئة معاوية الردايدة والسفير الأمريكي لدى الأردن هنري ووستر.
https://arabic.sputniknews.com/20211205/الأردن--الحبس-3-سنوات-لـ5-موظفين-في-حادث-مستشفى-السلط-1053577155.html
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جون كيري, الأردن

كيري يشيد بمواقف الأردن الداعمة لاستقرار وأمن المنطقة

07:04 GMT 06.12.2021
© REUTERS / TOM BRENNERالمبعوث الخاص للرئيس الأميركي لقضايا المناخ، جون كيري
المبعوث الخاص للرئيس الأميركي لقضايا المناخ، جون كيري - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
© REUTERS / TOM BRENNER
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أكد المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون المناخ جون كيري، دعم بلاده للأردن في مجالات حماية البيئة والتعامل مع تحديات المناخ.
جاء هذا خلال لقائه برئيس وزراء الأردن بشر الخصاونة، في عمان مساء الأحد، بحسب موقع "عمون".
مستشفى السلط الحكومي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
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وعبر المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي عن تقدير الولايات المتحدة لمواقف الأردن الداعمة للأمن والاستقرار في المنطقة.
من جانبه، شدد رئيس الوزراء الأردني على عمق علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والحرص على البناء عليها خدمة لمصالح البلدين والشعبين الصديقين.
وأشاد رئيس الوزراء الأردني بالدعم والمساعدات التي تقدمها واشنطن لبلاده، والتي تسهم في دعم جهود ومسيرة التنمية الاقتصادية.
وتناول لقاء كيري والخصاونة سبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين، خاصة في مجالات البيئة وحمايتها والتعامل مع تحديات التغير المناخي.
يذكر أن اللقاء حضره وزير الدولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي نواف التل ووزير البيئة معاوية الردايدة والسفير الأمريكي لدى الأردن هنري ووستر.
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