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https://arabic.sputniknews.com/20211206/مدينة-صينية-تدفع-ألف-دولار-لمن-يثبت-إصابته-بفيروس-كورونا-لكن-بشرط-1053614146.html
مدينة صينية تدفع ألف دولار لمن يثبت إصابته بفيروس كورونا... لكن بشرط
مدينة صينية تدفع ألف دولار لمن يثبت إصابته بفيروس كورونا... لكن بشرط
تدفع مدينة تقع في شمال الصين مبلغا من الدولارات الأمريكية لأي من سكانها والقاطنين فيها الذي ثبت ‏إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.‏ 06.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-06T09:49+0000
2021-12-06T09:49+0000
الصين
فيروس كورونا
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وجاء في إخطار نشرته مدينة هاربين على مواطنيها في 4 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، فإنها تتطلع فقط لمكافأة أولئك الذين يتقدمون لاختبارات "كورونا" دون عوائق وبمحض إرادتهم، وفقا لموقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي.وقال: "في حال ظهور أعراض (كوفيد-19) عليك، مثل الحمى والسعال والتهاب الحلق والتعب وفقدان الرائحة أو التذوق وآلام العضلات أو الإسهال، فلا تعالج نفسك بل ارتدِ قناعا وتوجه إلى أقرب عيادة لك، وأخبرنا عن المكان الذي سافرت إليه والأشخاص الذين اتصلت بهم".وتابع الإخطار: أما إذا تقدمت بشكل مستقل بعد الشعور بالأعراض، وقمت بزيارة مؤسسة طبية لرؤية الطبيب وشرح ظروفك، فإن أولئك الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا سيكافئون بمبلغ 1570 دولار أمريكي".يشار إلى أن مدينة هاربين الصينية اكتشفت أقل من 10 إصابات بـ(كوفيد-19) يوميا خلال الأسبوع الماضي.وتم اكتشاف 61 حالة في 31 مقاطعة صينية في 5 ديسمبر الجاري، مما رفع عدد الحالات النشطة في البلاد إلى 1060 حالة، وفقا للجنة الصحة الوطنية الصينية.
https://arabic.sputniknews.com/20211205/الصين-تعلن-عن-تجاوزها-25-مليار-جرعة-من-لقاحات-كورونا-1053577489.html
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الصين, فيروس كورونا

مدينة صينية تدفع ألف دولار لمن يثبت إصابته بفيروس كورونا... لكن بشرط

09:49 GMT 06.12.2021
© REUTERS / Aly Songظهور حالات الإصابة بـ "كوفيد-19" في الصين، وفرض ارتداء الكمامات واختبارات كورونا على المواطنين من جديد، 5 أغسطس 2021
ظهور حالات الإصابة بـ كوفيد-19 في الصين، وفرض ارتداء الكمامات واختبارات كورونا على المواطنين من جديد، 5 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
ظهور حالات الإصابة بـ "كوفيد-19" في الصين، وفرض ارتداء الكمامات واختبارات كورونا على المواطنين من جديد، 5 أغسطس 2021
© REUTERS / Aly Song
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تدفع مدينة تقع في شمال الصين مبلغا من الدولارات الأمريكية لأي من سكانها والقاطنين فيها الذي ثبت ‏إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.‏
وجاء في إخطار نشرته مدينة هاربين على مواطنيها في 4 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، فإنها تتطلع فقط لمكافأة أولئك الذين يتقدمون لاختبارات "كورونا" دون عوائق وبمحض إرادتهم، وفقا لموقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي.
وقال: "في حال ظهور أعراض (كوفيد-19) عليك، مثل الحمى والسعال والتهاب الحلق والتعب وفقدان الرائحة أو التذوق وآلام العضلات أو الإسهال، فلا تعالج نفسك بل ارتدِ قناعا وتوجه إلى أقرب عيادة لك، وأخبرنا عن المكان الذي سافرت إليه والأشخاص الذين اتصلت بهم".
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وتابع الإخطار: أما إذا تقدمت بشكل مستقل بعد الشعور بالأعراض، وقمت بزيارة مؤسسة طبية لرؤية الطبيب وشرح ظروفك، فإن أولئك الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا سيكافئون بمبلغ 1570 دولار أمريكي".
يشار إلى أن مدينة هاربين الصينية اكتشفت أقل من 10 إصابات بـ(كوفيد-19) يوميا خلال الأسبوع الماضي.
وتم اكتشاف 61 حالة في 31 مقاطعة صينية في 5 ديسمبر الجاري، مما رفع عدد الحالات النشطة في البلاد إلى 1060 حالة، وفقا للجنة الصحة الوطنية الصينية.
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