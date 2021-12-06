مسؤول: أمريكا بصدد معاقبة المتورطين في تقويض الديمقراطية حول العالم

واشنطن- سبوتنيك. وأضاف المسؤول في تعليقه: "على مدار الأسبوع، ستتخذ وزارة الخزانة سلسلة من الإجراءات ضد الأفراد المتورطين في أنشطة خبيثة تقوض الديمقراطية ومؤسساتها في جميع أنحاء العالم".وأوضح خلال إفادة بشأن إطلاق أول استراتيجية أمريكية لمكافحة الفساد أن هذه الأنشطة تشمل، الفساد والقمع والجريمة المنظمة وانتهاكات حقوق الإنسان. لم يتم الإعلان عن القائمة المحددة للأفراد الذين سيتم معاقبتهم.ويتزامن اعتماد تدابير جديدة بالإضافة إلى إصدار الاستراتيجية مع قمة الديمقراطية التي سيستضيفها الرئيس الأمريكي جو بايدن بين يومي التاسع والعاشر من الشهر الجاري.وستجمع القمة المسؤولين الحكوميين والمجتمع المدني والقطاع الخاص من أكثر من 110 بلدان، لاستكشاف آفاق التجديد الديمقراطي والتدابير التي يتعين اتخاذها ضد "الاستبداد".رفضت روسيا والصين، عقد القمة لاحتمال تسببها في مواجهات أيدلوجية تتعارض مع تطور العالم الحديث، فضلا عن خلق خطوط تقسيم جديدة تهدف إلى "التفريق" بين الدول.
قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، اليوم الاثنين، إن وزارة الخزانة الأمريكية ستفرض عقوبات دولية جديدة على الأنشطة التي تؤدي إلى تعطيل المؤسسات الديمقراطية، بما في ذلك الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان.
واشنطن- سبوتنيك. وأضاف المسؤول في تعليقه: "على مدار الأسبوع، ستتخذ وزارة الخزانة سلسلة من الإجراءات ضد الأفراد المتورطين في أنشطة خبيثة تقوض الديمقراطية ومؤسساتها في جميع أنحاء العالم".
وأوضح خلال إفادة بشأن إطلاق أول استراتيجية أمريكية لمكافحة الفساد أن هذه الأنشطة تشمل، الفساد والقمع والجريمة المنظمة وانتهاكات حقوق الإنسان. لم يتم الإعلان عن القائمة المحددة للأفراد الذين سيتم معاقبتهم.