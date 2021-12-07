تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211207/إعلام-كييف-تطلب-من-واشنطن-أسلحة-كانت-معدة-لأفغانستان-1053654654.html
إعلام: كييف تطلب من واشنطن أسلحة كانت معدة لأفغانستان
إعلام: كييف تطلب من واشنطن أسلحة كانت معدة لأفغانستان
ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن أوكرانيا طلبت من الولايات المتحدة زيادة إمدادات الأسلحة درءاً "للغزو الروسي" المزعوم. 07.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-07T08:59+0000
2021-12-07T09:00+0000
روسيا
رصد عسكري
أوكرانيا
أمريكا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/07/1053654592_0:0:2246:1264_1920x0_80_0_0_2552355d48a7c851c99bfe8bcbd29ace.jpg
وبحسب ما كتبته Foreign Policy، فقد ناشد وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، في نوفمبر/ تشرين الثاني رئيس البنتاغون، لويد أوستن، تقديم طلب لتوسيع إمداد كييف بالأسلحة في حالة "غزو روسيا" المحتمل المزعوم.في وقت سابق، قال ريزنيكوف إن أوكرانيا لا تحتاج إلى وحدات عسكرية أمريكية أو كندية "للدفاع ضد روسيا"، لكن القوات الأوكرانية بحاجة إلى تحديث أسلحتها.وبحسب المجلة، تسعى كييف أيضًا للحصول على بعض المعدات العسكرية الأمريكية التي كانت مخصصة لأفغانستان قبل سقوط كابول.وسبق أن أشارت الخارجية الروسية إلى أن تصريحات الغرب بشأن "العدوان الروسي" وإتاحة الفرصة لمساعدة كييف للدفاع عن نفسها "خطيرة".ونفت روسيا مرارًا الاتهامات الغربية والأوكرانية بارتكابها "أعمالا عدوانية"، معلنة أنها لا تهدد أحداً ولا تنوي مهاجمة أحد، أما تصريحات مثل "العدوان الروسي" فإنها تستخدم كونها ذريعة لحشد المزيد من المعدات العسكرية التابعة للناتو بالقرب من الحدود الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20211203/بلينكن-أعمال-روسيا-ضد-أوكرانيا-تبعد-علاقات-موسكو-وواشنطن-عن-الاستقرار-1053526609.html
أوكرانيا
أمريكا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/07/1053654592_315:0:2139:1368_1920x0_80_0_0_05a48d8547b9fab47fff36117fff7ebf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, رصد عسكري, أوكرانيا, أمريكا

إعلام: كييف تطلب من واشنطن أسلحة كانت معدة لأفغانستان

08:59 GMT 07.12.2021 (تم التحديث: 09:00 GMT 07.12.2021)
© Sputnik . Стрингер / الذهاب إلى بنك الصوروزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف
وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
© Sputnik . Стрингер
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن أوكرانيا طلبت من الولايات المتحدة زيادة إمدادات الأسلحة درءاً "للغزو الروسي" المزعوم.
وبحسب ما كتبته Foreign Policy، فقد ناشد وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، في نوفمبر/ تشرين الثاني رئيس البنتاغون، لويد أوستن، تقديم طلب لتوسيع إمداد كييف بالأسلحة في حالة "غزو روسيا" المحتمل المزعوم.
في وقت سابق، قال ريزنيكوف إن أوكرانيا لا تحتاج إلى وحدات عسكرية أمريكية أو كندية "للدفاع ضد روسيا"، لكن القوات الأوكرانية بحاجة إلى تحديث أسلحتها.
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكين في ستوكهولم، السويد 2 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2021
بلينكن: أعمال روسيا ضد أوكرانيا تبعد علاقات موسكو وواشنطن عن الاستقرار
3 ديسمبر, 19:42 GMT
وبحسب المجلة، تسعى كييف أيضًا للحصول على بعض المعدات العسكرية الأمريكية التي كانت مخصصة لأفغانستان قبل سقوط كابول.
وسبق أن أشارت الخارجية الروسية إلى أن تصريحات الغرب بشأن "العدوان الروسي" وإتاحة الفرصة لمساعدة كييف للدفاع عن نفسها "خطيرة".
ونفت روسيا مرارًا الاتهامات الغربية والأوكرانية بارتكابها "أعمالا عدوانية"، معلنة أنها لا تهدد أحداً ولا تنوي مهاجمة أحد، أما تصريحات مثل "العدوان الروسي" فإنها تستخدم كونها ذريعة لحشد المزيد من المعدات العسكرية التابعة للناتو بالقرب من الحدود الروسية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
10:06 GMTمحافظ البنك المركزي القطري يلتقي بنظيره التركي من أجل التعاون المصرفي
10:00 GMTقتلى وجرحى إثر انفجار قرب المستشفى الجمهوري في البصرة جنوبي العراق
09:55 GMTمفوضة الصحة الأوروبية: سأطلب من الدول الأعضاء تعزيز التدابير الاحترازية
09:52 GMTمصر تتلقى عيادات طبية متنقلة خاصة بكورونا هدية من أمريكا... صور
09:44 GMTبينيت للرئيس القبرصي: العلاقات بين بلدينا أقوى من أي وقت مضى
09:29 GMTإعلام: حشد عسكري إيراني على الحدود الأفغانية لهذا السبب
09:24 GMTرئيس وزراء إثيوبيا بعد استعادة مناطق رئيسية: سوف يتم تدمير العدو بالكامل قريبا
09:16 GMT"نشاط صحي" يمكن أن يزيد مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 60%
09:15 GMTوكالة: استهداف رتل عسكري أمريكي بعبوتين ناسفتين في سوريا
08:59 GMTإعلام: كييف تطلب من واشنطن أسلحة كانت معدة لأفغانستان
08:43 GMTالصدر يستقبل بلاسخارت في منزله لبحث نتائج الانتخابات العراقية... فيديو
08:41 GMTنظام جديد للعمل في الإمارات... 4 أيام ونصف في الأسبوع
08:39 GMTإيران تعلن عن رغبتها في رفع مستوى الصادرات مع روسيا إلى 10 مليارات دولار
08:33 GMT"أنصار الله" تعلن استهداف الدفاع السعودية ومطار الملك خالد وشركة أرامكو بصواريخ باليستية و25 طائرة
08:32 GMTهل تسير منطقة الشرق الأوسط نحو التهدئة؟
08:25 GMTرد فعل منصور عباس عندما طلب منه في الكنيست إدانة الهجمات ضد اليهود في القدس... فيديو
08:17 GMTالإمارات تطلق ورقة نقدية جديدة هي الأولى من نوعها في البلاد... صور
08:08 GMTبرأيك.. كيف ستتطور العلاقات الروسية الأمريكية بعد لقاء القمة بين بوتين وبايدن؟
08:05 GMTتناوله كل يوم... المنتج المثالي لتطهير الجسم وفقدان الوزن
08:03 GMTإيران تكشف خطأ استراتيجيا وقع فيه عدد من الدول العربية