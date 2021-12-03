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https://arabic.sputniknews.com/20211203/بلينكن-أعمال-روسيا-ضد-أوكرانيا-تبعد-علاقات-موسكو-وواشنطن-عن-الاستقرار-1053526609.html
بلينكن: أعمال روسيا ضد أوكرانيا تبعد علاقات موسكو وواشنطن عن الاستقرار
بلينكن: أعمال روسيا ضد أوكرانيا تبعد علاقات موسكو وواشنطن عن الاستقرار
قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، إن الإدارة الأمريكية تسعى إلى إقامة علاقات مستقرة ويمكن التنبؤ بها مع روسيا، مشيرا إلى أن الإجراءات... 03.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-03T19:42+0000
2021-12-03T19:42+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقال بلينكن في "رويترز نيكست": "هناك مجالات تتلاقى فيها مصالحنا ويمكن أن نعمل معا، بالاعتماد على الاستقرار والقدرة على التنبؤ في علاقاتنا. تصرفات روسيا والتهديد بمزيد من العدوان ضد أوكرانيا يقودنا في الاتجاه المعاكس تماما".وحذر بلينكن روسيا من اتخاذ مواقف مشددة من قبل أمريكيا والاتحاد الأوروبي في حال اعتدت على أوكرانيا.وفي سؤال حول وجود مباحثات بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن، والروسي فلاديمير بوتين، قال: "أتوقع أنهما سيجريان المباحثات خلال مستقبل قريب".ويوم أمس الخميس، التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في ستوكهولم.وناقش الوزيران عمل السفارتين الروسية والأمريكية في واشنطن وموسكو، وتطرقا إلى موضوعي تطبيع الأزمة جنوب شرقي أوكرانيا، واستئناف الاتفاق النووي الإيراني.وأعلن لافروف، من جانبه، عن إمكانية استئناف الحوار الروسي - الأمريكي بشأن أوكرانيا.ووفقا للوزير الروسي، يمكن لموسكو أن تتعاون مع واشنطن لحل الأزمة، في إطار مفاوضات ضمن "رباعية النورماندي" (مفاوضات التسوية الأوكرانية، بمبادرة من روسيا وفرنسا وألمانيا، إلى جانب أوكرانيا)وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد صرح في وقت سابق، بأن "التهديد الروسي المزعوم" هو "اختراع لمن يريدون الاستفادة من دورهم كطليعة في القتال ضد روسيا، للحصول على بعض المكافآت والتفضيلات على ذلك".وسبق أن أشارت الخارجية الروسية إلى أن تصريحات الغرب بشأن "العدوان الروسي" وإتاحة الفرصة لمساعدة كييف للدفاع عن نفسها "خطيرة".ونفت روسيا مرارًا الاتهامات الغربية والأوكرانية بارتكابها "أعمالا عدوانية"، معلنة أنها لا تهدد أحداً ولا تنوي مهاجمة أحد، أما تصريحات مثل "العدوان الروسي" فإنها تستخدم كونها ذريعة لحشد المزيد من المعدات العسكرية التابعة للناتو بالقرب من الحدود الروسية.
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بلينكن: أعمال روسيا ضد أوكرانيا تبعد علاقات موسكو وواشنطن عن الاستقرار

19:42 GMT 03.12.2021
© Sputnik . Пресс-служба МИД РФلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكين في ستوكهولم، السويد 2 ديسمبر 2021
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكين في ستوكهولم، السويد 2 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2021
© Sputnik . Пресс-служба МИД РФ
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قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، إن الإدارة الأمريكية تسعى إلى إقامة علاقات مستقرة ويمكن التنبؤ بها مع روسيا، مشيرا إلى أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها موسكو تجاه أوكرانيا تأخذ البلدين في الاتجاه المعاكس.
واشنطن - سبوتنيك. وقال بلينكن في "رويترز نيكست": "هناك مجالات تتلاقى فيها مصالحنا ويمكن أن نعمل معا، بالاعتماد على الاستقرار والقدرة على التنبؤ في علاقاتنا. تصرفات روسيا والتهديد بمزيد من العدوان ضد أوكرانيا يقودنا في الاتجاه المعاكس تماما".
وحذر بلينكن روسيا من اتخاذ مواقف مشددة من قبل أمريكيا والاتحاد الأوروبي في حال اعتدت على أوكرانيا.
وفي سؤال حول وجود مباحثات بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن، والروسي فلاديمير بوتين، قال: "أتوقع أنهما سيجريان المباحثات خلال مستقبل قريب".

وأضاف بلينكن أن بايدن سيعيد تأكيد التزامه بعلاقة يمكن التنبؤ بها ومستقرة مع روسيا.

ويوم أمس الخميس، التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في ستوكهولم.
وناقش الوزيران عمل السفارتين الروسية والأمريكية في واشنطن وموسكو، وتطرقا إلى موضوعي تطبيع الأزمة جنوب شرقي أوكرانيا، واستئناف الاتفاق النووي الإيراني.
وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف في استوكهولم - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
لافروف: موسكو ستتخذ الإجراءات في حال ابتعاد الناتو عن الحوار حول الضمانات الأمنية لروسيا
أمس, 17:43 GMT
وأعلن لافروف، من جانبه، عن إمكانية استئناف الحوار الروسي - الأمريكي بشأن أوكرانيا.
ووفقا للوزير الروسي، يمكن لموسكو أن تتعاون مع واشنطن لحل الأزمة، في إطار مفاوضات ضمن "رباعية النورماندي" (مفاوضات التسوية الأوكرانية، بمبادرة من روسيا وفرنسا وألمانيا، إلى جانب أوكرانيا)
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد صرح في وقت سابق، بأن "التهديد الروسي المزعوم" هو "اختراع لمن يريدون الاستفادة من دورهم كطليعة في القتال ضد روسيا، للحصول على بعض المكافآت والتفضيلات على ذلك".
رئيس مجلس الدوما سيرغي ناريشكين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2021
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27 نوفمبر, 09:52 GMT
وسبق أن أشارت الخارجية الروسية إلى أن تصريحات الغرب بشأن "العدوان الروسي" وإتاحة الفرصة لمساعدة كييف للدفاع عن نفسها "خطيرة".
ونفت روسيا مرارًا الاتهامات الغربية والأوكرانية بارتكابها "أعمالا عدوانية"، معلنة أنها لا تهدد أحداً ولا تنوي مهاجمة أحد، أما تصريحات مثل "العدوان الروسي" فإنها تستخدم كونها ذريعة لحشد المزيد من المعدات العسكرية التابعة للناتو بالقرب من الحدود الروسية.
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