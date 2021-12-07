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الأرصاد المصرية تحذر من الأيام المقبلة وتطالب المواطنين باتخاذ كافة احتياطتهم
الأرصاد المصرية تحذر من الأيام المقبلة وتطالب المواطنين باتخاذ كافة احتياطتهم
حذرت هيئة الأرصاد المصرية من حالة الطقس التي تتعرض لها البلاد خلال الأيام القادمة، مطالبة المواطنين باتخاذ كافة احتياطتهم خلال هذه الفترة. 07.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-07T17:40+0000
2021-12-07T17:40+0000
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وقالت الأرصاد في بيان إن البلاد ستشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بالقاهرة الكبرى والمحافظات، وذلك من الأربعاء حتى الاثنين المقبل.وأضافت أن البلاد ستشهد نشاطا في حركة الرياح الجنوبية الغربية تعمل على إثارة الرمال والأتربة وتصل للعاصفة على المناطق المكشوفة ما يتسبب في انخفاض الرؤية الأفقية.وتوقعت الهيئة اضطرابا في حركة الملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط، حيث سيصل ارتفاع الموج إلى 5 أمتار، وسرعة الرياح إلى 65 كم في الساعة، مع سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد. وناشدت السائقين القيادة بالحذر على الطرق السريعة لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية.
https://arabic.sputniknews.com/20211206/الأرصاد-المصرية-تحذر-من-طقس-الثلاثاء-انتظروا-العاصفة-1053637540.html
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أخبار مصر الآن

الأرصاد المصرية تحذر من الأيام المقبلة وتطالب المواطنين باتخاذ كافة احتياطتهم

17:40 GMT 07.12.2021
© REUTERS / Amr Abdallah Dalshعاصفة رملية تضرب مصر - القاهرة، 16 يناير/ كانون الثاني 2019
عاصفة رملية تضرب مصر - القاهرة، 16 يناير/ كانون الثاني 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
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حذرت هيئة الأرصاد المصرية من حالة الطقس التي تتعرض لها البلاد خلال الأيام القادمة، مطالبة المواطنين باتخاذ كافة احتياطتهم خلال هذه الفترة.
وقالت الأرصاد في بيان إن البلاد ستشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بالقاهرة الكبرى والمحافظات، وذلك من الأربعاء حتى الاثنين المقبل.
وأضافت أن البلاد ستشهد نشاطا في حركة الرياح الجنوبية الغربية تعمل على إثارة الرمال والأتربة وتصل للعاصفة على المناطق المكشوفة ما يتسبب في انخفاض الرؤية الأفقية.
عاصفة رملية تضرب مصر - القاهرة، 16 يناير/ كانون الثاني 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
الأرصاد المصرية تحذر من طقس الثلاثاء.. انتظروا العاصفة
أمس, 16:15 GMT
وتوقعت الهيئة اضطرابا في حركة الملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط، حيث سيصل ارتفاع الموج إلى 5 أمتار، وسرعة الرياح إلى 65 كم في الساعة، مع سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد.
كما طالبت الأرصاد المواطنين باتخاذ كل التدابير الممكنة وغلق النوافذ جيدا وحذرت مرضى الصدر والجيوب الأنفية من عدم الخروج في مثل هذه الأجواء.
وناشدت السائقين القيادة بالحذر على الطرق السريعة لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية.
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