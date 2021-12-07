انخفاض ضغط الدم قد يكون سببا لعدة أمراض خطيرة

أوضح الطبيب روبرت شوينغير أن انخفاض ضغط الدم يمكن أن يكون عرضا لأمراض أخرى، مثل ضعف الغدة الدرقية، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والاضطرابات العصبية.وأضاف، بحسب ما نقله موقع ميديك فوروم: "لذلك، في ظل وجود انخفاض في ضغط الدم، فمن المنطقي التحقق مما إذا كان ذلك سمة منفصلة للجسم أم أنه موجود كعرض لمشكلة أخرى مخفية".وأشار إلى أنه إذا كان من الممكن تحمل انخفاض ضغط الدم عند الشباب بشكل غير محسوس تقريبًا، يمكن أن يتغير كل شيء بشكل كبير مع تقدم العمر، حيث يتعرض كبار السن بشكل خاص لخطر المعاناة من انخفاض ضغط الدم، مثل الدوخة وفقدان التوازن والسقوط والكسور.وأوضح الطبيب، أنه غالبًا ما يواجه الأشخاص المصابون بمرض "القلب التاجي" خطر الإصابة بنوبة قلبية بسبب انخفاض ضغط الدم.
وأشار إلى أنه إذا كان من الممكن تحمل انخفاض ضغط الدم عند الشباب بشكل غير محسوس تقريبًا، يمكن أن يتغير كل شيء بشكل كبير مع تقدم العمر، حيث يتعرض كبار السن بشكل خاص لخطر المعاناة من انخفاض ضغط الدم، مثل الدوخة وفقدان التوازن والسقوط والكسور.
وأوضح الطبيب، أنه غالبًا ما يواجه الأشخاص المصابون بمرض "القلب التاجي" خطر الإصابة بنوبة قلبية بسبب انخفاض ضغط الدم.