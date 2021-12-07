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https://arabic.sputniknews.com/20211207/رقص-وطائرة-مسيرة-يحصدان-لقب-الفيديو-الأعلى-مشاهدة-على-تيك-توك-في-2021-1053672100.html
رقص وطائرة مسيرة يحصدان لقب "الفيديو الأعلى مشاهدة" على "تيك توك" في 2021‏
رقص وطائرة مسيرة يحصدان لقب "الفيديو الأعلى مشاهدة" على "تيك توك" في 2021‏
كشف تطبيق الفيديوهات القصيرة "تيك توك" عن قائمة فيديوهاته التي حظيت بأعلى مشاهدة على منصته ‏خلال 2021، وذلك ضمن حصاد العام.‏ 07.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-07T15:28+0000
2021-12-07T15:28+0000
منوعات
فيديو
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وأعلن في بيان رسمي أن الفيديو صاحب المركز الأول من حيث المشاهدات هو مقطع تم تصويره بطائرة مسيرة دون طيار لرجل يرقص على أغنية "Stay"، للمغنيين، ذا كيد لاروي وجاستن بيبر.وحصد فيديو الرجل الراقص، ديفيد ألين، 43.9 مليون إعجاب، و313 مليون مشاهدة، منذ أن قام بتحميله على "تيك توك" في 28 يوليو/ تموز الماضي، ليفوز بلقب "الفيديو الأعلى مشاهدة" على "تيك توك" في عام 2021، سواء داخل أمريكا أو العالم.وفي الفيديو الفائز، يظهر ديفيد ألين وهو يرتدي قميصا أزرق اللون، وسماعات رأس بيضاء، ونظارة شمسية، ويرقص ويهز جسده، بينما تصوره الطائرة المسيرة.وديفيد ألين يعمل كمصور زفاف في مدينة أوستن بولاية تكساس الأمريكية، ولديه 8.9 مليون متابع على "تيك توك".وفي تعليقه على فوز مقطعه المصور بأعلى مشاهدات على "تيك توك" في 2021، أكد ديفيد ألين أن الفيديو الخاص به يشعر أنه "غير حقيقي"، ولا يزال لا يفهم تماما سر التداول الشديد لمقطعه المصور، ولكنه عبر عن امتنانه الشديد على نجاحه وأنه محظوظ.ورجح ألين أن سبب نجاح مقطعه المصور هو ما أنه "يمنح الناس شعورا إيجابيا"، وذلك بحسب رصده لتعليقات الناس على الفيديو.
https://arabic.sputniknews.com/20211112/أرقام-مغرية-يدفعها-إنستغرام-لصناع-الفيديوهات-من-أجل-ضرب-تيك-توك-1050689462.html
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منوعات, فيديو

رقص وطائرة مسيرة يحصدان لقب "الفيديو الأعلى مشاهدة" على "تيك توك" في 2021‏

15:28 GMT 07.12.2021
© REUTERS / Dado Ruvicتطبيق تيك توك الصيني
تطبيق تيك توك الصيني - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
تطبيق تيك توك الصيني
© REUTERS / Dado Ruvic
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كشف تطبيق الفيديوهات القصيرة "تيك توك" عن قائمة فيديوهاته التي حظيت بأعلى مشاهدة على منصته ‏خلال 2021، وذلك ضمن حصاد العام.‏
وأعلن في بيان رسمي أن الفيديو صاحب المركز الأول من حيث المشاهدات هو مقطع تم تصويره بطائرة مسيرة دون طيار لرجل يرقص على أغنية "Stay"، للمغنيين، ذا كيد لاروي وجاستن بيبر.
وحصد فيديو الرجل الراقص، ديفيد ألين، 43.9 مليون إعجاب، و313 مليون مشاهدة، منذ أن قام بتحميله على "تيك توك" في 28 يوليو/ تموز الماضي، ليفوز بلقب "الفيديو الأعلى مشاهدة" على "تيك توك" في عام 2021، سواء داخل أمريكا أو العالم.
 
وفي الفيديو الفائز، يظهر ديفيد ألين وهو يرتدي قميصا أزرق اللون، وسماعات رأس بيضاء، ونظارة شمسية، ويرقص ويهز جسده، بينما تصوره الطائرة المسيرة.
وديفيد ألين يعمل كمصور زفاف في مدينة أوستن بولاية تكساس الأمريكية، ولديه 8.9 مليون متابع على "تيك توك".
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وفي تعليقه على فوز مقطعه المصور بأعلى مشاهدات على "تيك توك" في 2021، أكد ديفيد ألين أن الفيديو الخاص به يشعر أنه "غير حقيقي"، ولا يزال لا يفهم تماما سر التداول الشديد لمقطعه المصور، ولكنه عبر عن امتنانه الشديد على نجاحه وأنه محظوظ.
ورجح ألين أن سبب نجاح مقطعه المصور هو ما أنه "يمنح الناس شعورا إيجابيا"، وذلك بحسب رصده لتعليقات الناس على الفيديو.
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