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https://arabic.sputniknews.com/20211207/لماذا-يشعر-الحاصلون-على-الجرعة-المعززة-بالعطش؟-1053670455.html
لماذا يشعر الحاصلون على الجرعة المعززة بالعطش؟
لماذا يشعر الحاصلون على الجرعة المعززة بالعطش؟
كشف خبراء طبيون الأسباب الكامنة وراء شعور العديد من المطعمين بالجرعة المعززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بالعطش. 07.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-07T14:58+0000
2021-12-07T14:58+0000
الجهاز المناعي
فيروس كورونا
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وقالت لاتشا بيركنز طبيب الأسرة في واشنطن: "الناس تظهر لديهم أعراض مختلفة عندما يحصلون على التطعيمات، ولكن سمعت أن البعض يشعرون بالعطش، وهذا ليس اكتشافا غير مألوف"، بحسب موقع "هافنغتن بوست".من جانبها قالت ناتاشا بهويان الطبيبة في عيادة الرعاية الأولية "وان ميديكال"، إن هناك عدة أسباب تجعل الشخص يشعر بالعطش بعد الحصول على الجرعة المعززة، موضحة أن أحد هذه الأسباب هو القلق.وأضافت هويان: "إذا كان شخص ما يشعر بالقلق بشأن اللقاح، فقد يتسبب ذلك في جفاف الفم وذلك لأن القلق مرتبط بجفاف الفم".وهناك تفسيرات أخرى محتملة للشعور بالعطش منها أن الحمى التي تصيب من يحصل على اللقاح، تتسبب في الإصابة بالجفاف لأن الجسم يفقد الملح والسوائل.وأشار الموقع إلى أن الشعور بالعطش قد يكون نتيجة أن الجهاز المناعي للجسم يعمل بشكل مكثف عند تعاطي اللقاح.ولمواجهة هذا الشعور ينصح الخبراء بتناول وجبة غذائية جيدة قبل الحصول على الجرعة المعززة، وتجنب تناول الأدوية التي تتطلب صفة طبية خشية أن تؤثر على فاعلية اللقاح.
https://arabic.sputniknews.com/20211207/دراسة-التطعيم-بجرعتين-مختلفتين-من-لقاحات-كورونا-يمنح-استجابة-مناعية-أقوى-1053651225.html
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الجهاز المناعي, فيروس كورونا

لماذا يشعر الحاصلون على الجرعة المعززة بالعطش؟

14:58 GMT 07.12.2021
© Sputnik . Mohammad Damourرغم توفره ومجانيته... لماذا يتهيب السوريون تلقي لقاح كورونا؟
رغم توفره ومجانيته... لماذا يتهيب السوريون تلقي لقاح كورونا؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
© Sputnik . Mohammad Damour
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كشف خبراء طبيون الأسباب الكامنة وراء شعور العديد من المطعمين بالجرعة المعززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بالعطش.
وقالت لاتشا بيركنز طبيب الأسرة في واشنطن: "الناس تظهر لديهم أعراض مختلفة عندما يحصلون على التطعيمات، ولكن سمعت أن البعض يشعرون بالعطش، وهذا ليس اكتشافا غير مألوف"، بحسب موقع "هافنغتن بوست".
موظف في الرعاية الصحية يحضر جرعة من لقاح فايزر ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) خلال إطلاق حملة واسعة النطاق للتطعيم باللقاح في روندا، إسبانيا، 11 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
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07:15 GMT
من جانبها قالت ناتاشا بهويان الطبيبة في عيادة الرعاية الأولية "وان ميديكال"، إن هناك عدة أسباب تجعل الشخص يشعر بالعطش بعد الحصول على الجرعة المعززة، موضحة أن أحد هذه الأسباب هو القلق.
وأضافت هويان: "إذا كان شخص ما يشعر بالقلق بشأن اللقاح، فقد يتسبب ذلك في جفاف الفم وذلك لأن القلق مرتبط بجفاف الفم".
وهناك تفسيرات أخرى محتملة للشعور بالعطش منها أن الحمى التي تصيب من يحصل على اللقاح، تتسبب في الإصابة بالجفاف لأن الجسم يفقد الملح والسوائل.
وأشار الموقع إلى أن الشعور بالعطش قد يكون نتيجة أن الجهاز المناعي للجسم يعمل بشكل مكثف عند تعاطي اللقاح.
ولمواجهة هذا الشعور ينصح الخبراء بتناول وجبة غذائية جيدة قبل الحصول على الجرعة المعززة، وتجنب تناول الأدوية التي تتطلب صفة طبية خشية أن تؤثر على فاعلية اللقاح.
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