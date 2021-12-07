تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211207/مسؤولون-السعودية-في-وضع-خطير-وتطلب-صواريخ-بشكل-عاجل-من-أمريكا-وقطر-1053672545.html
مسؤولون: السعودية في "وضع خطير" وتطلب صواريخ بشكل عاجل من أمريكا وقطر
مسؤولون: السعودية في "وضع خطير" وتطلب صواريخ بشكل عاجل من أمريكا وقطر
قال مسؤولون أمريكيون وسعوديون إن الحكومة السعودية طلبت من الولايات المتحدة تزويدها "على وجه السرعة" بصواريخ باتريوت اعتراضية، كما تواصلت مع حلفاء خليجيين،... 07.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-07T15:40+0000
2021-12-07T16:06+0000
العالم العربي
الولايات المتحدة الأمريكية
باتريوت
أخبار السعودية اليوم
أخبار قطر اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104500/72/1045007213_0:0:2971:1671_1920x0_80_0_0_0b1f2e031d651cdf916b5b0a5175553d.jpg
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أمريكيين أن وزارة الخارجية الأمريكية تنظر في مسألة البيع المباشر لهذه الصواريخ، وسيكون عليها الموافقة على تزويد الرياض بالصواريخ من حكومات أخرى، مثل قطر.وتستعجل المملكة حلفاءها لتزويدها بهذه الصواريخ لصد هجمات جماعة "أنصار الله" المتكررة، بعد أن أوشك مخزونها من صواريخ باتريوت على النفاد.وكان المبعوث الأمريكي الخاص لليمن، تيموثي ليندركينغ، قد ذكر يوم الجمعة، أن القوات التابعة لجماعة "أنصار الله" نفذت نحو 375 هجوما على السعودية في عام 2021. وفي حين نجح الجيش السعودي في اعتراض معظم الهجمات بواسطة صواريخ باتريوت أرض-جو، فقد تراجعت ترسانته من الصواريخ الاعتراضية "بشكل خطير"، بحسب مصادر الصحيفة. وذكر المسؤولون الأمريكيون للصحيفة أن هناك إشارات على استعداد واشنطن للموافقة على الطلب السعودي.ووافقت وزارة الخارجية الأمريكية، الشهر الماضي، على بيع نظام الصواريخ جو-جو متوسطة المدى المتقدمة" بقيمة 650 مليون دولار، وتم إخطار الكونغرس بذلك، بعد أن طلبت الرياض شراء 280 صاروخا و596 منصة إطلاق من هذا النوع لصد هجمات "أنصار الله".كانت جماعة "أنصار الله" أعلنت صباح اليوم الثلاثاء، تنفيذ عمليات عسكرية جديدة داخل السعودية، بصواريخ باليستية، و25 طائرة مسيرة.وتابع "نحن نعمل بشكل وثيق مع السعوديين والدول الشريكة الأخرى لضمان عدم وجود فجوة في الحماية". جدير بالذكر أن صور أقمار صناعية أظهرت في سبتمبر/أيلول الماضي أن الولايات المتحدة سحبت صواريخ "باتريوت" من السعودية، في إطار تحول إدارة بايدن عن الشرق الأوسط لمواجهة الصين.
https://arabic.sputniknews.com/20210910/أمير-سعودي-يطالب-الولايات-المتحدة-بعدم-سحب-باتريوت-ويهدد-باللجوء-للبدائل-1050108464.html
https://arabic.sputniknews.com/20190930/شاهدها-ولي-العهد-السعودي-فيديو-يعرض-للمرة-الأولى-للحظة-قصف-أرامكو-1043017135.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104500/72/1045007213_16:0:2747:2048_1920x0_80_0_0_28d43d3daed745f3db07e1d63d66f0b9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, باتريوت, أخبار السعودية اليوم, أخبار قطر اليوم

مسؤولون: السعودية في "وضع خطير" وتطلب صواريخ بشكل عاجل من أمريكا وقطر

15:40 GMT 07.12.2021 (تم التحديث: 16:06 GMT 07.12.2021)
© AFP 2021 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDSنظام باتريوت في السعودية
نظام باتريوت في السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
© AFP 2021 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
تابعنا عبر
قال مسؤولون أمريكيون وسعوديون إن الحكومة السعودية طلبت من الولايات المتحدة تزويدها "على وجه السرعة" بصواريخ باتريوت اعتراضية، كما تواصلت مع حلفاء خليجيين، بينهم قطر، ودول أوروبية.
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أمريكيين أن وزارة الخارجية الأمريكية تنظر في مسألة البيع المباشر لهذه الصواريخ، وسيكون عليها الموافقة على تزويد الرياض بالصواريخ من حكومات أخرى، مثل قطر.
وتستعجل المملكة حلفاءها لتزويدها بهذه الصواريخ لصد هجمات جماعة "أنصار الله" المتكررة، بعد أن أوشك مخزونها من صواريخ باتريوت على النفاد.
رئيس الاستخبارات السعودية السابق تركي الفيصل - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2021
أمير سعودي يطالب الولايات المتحدة بعدم سحب "باتريوت" ويهدد باللجوء للبدائل
10 سبتمبر, 14:18 GMT
وقال مسؤول حكومي سعودي للصحيفة إن عدد الهجمات على المملكة قد زاد بشكل كبير، فقد ضربت الطائرات المسيرة أراضي السعودية 29 مرة في نوفمبر، و25 مرة في أكتوبر، وتعرضت البلاد لـ11 هجوما صاروخيا باليستيا الشهر الماضي و10 في أكتوبر.
وكان المبعوث الأمريكي الخاص لليمن، تيموثي ليندركينغ، قد ذكر يوم الجمعة، أن القوات التابعة لجماعة "أنصار الله" نفذت نحو 375 هجوما على السعودية في عام 2021.
وفي حين نجح الجيش السعودي في اعتراض معظم الهجمات بواسطة صواريخ باتريوت أرض-جو، فقد تراجعت ترسانته من الصواريخ الاعتراضية "بشكل خطير"، بحسب مصادر الصحيفة.
الهجمات على منشآت أرامكو، السعودية 14 سبتمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2019
لأول مرة... مشاهد "مفزعة" من داخل "أرامكو" لحظة وقوع الانفجار
30 سبتمبر 2019, 09:08 GMT
وذكر المسؤولون الأمريكيون للصحيفة أن هناك إشارات على استعداد واشنطن للموافقة على الطلب السعودي.
ووافقت وزارة الخارجية الأمريكية، الشهر الماضي، على بيع نظام الصواريخ جو-جو متوسطة المدى المتقدمة" بقيمة 650 مليون دولار، وتم إخطار الكونغرس بذلك، بعد أن طلبت الرياض شراء 280 صاروخا و596 منصة إطلاق من هذا النوع لصد هجمات "أنصار الله".
كانت جماعة "أنصار الله" أعلنت صباح اليوم الثلاثاء، تنفيذ عمليات عسكرية جديدة داخل السعودية، بصواريخ باليستية، و25 طائرة مسيرة.
وقال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية إن "الولايات المتحدة ملتزمة تماما بدعم الدفاع الإقليمي للسعودية، بما في ذلك ضد الصواريخ والطائرات المسيرة التي يطلقها مقاتلو الحوثي المدعومون من إيران في اليمن".
وتابع "نحن نعمل بشكل وثيق مع السعوديين والدول الشريكة الأخرى لضمان عدم وجود فجوة في الحماية".
جدير بالذكر أن صور أقمار صناعية أظهرت في سبتمبر/أيلول الماضي أن الولايات المتحدة سحبت صواريخ "باتريوت" من السعودية، في إطار تحول إدارة بايدن عن الشرق الأوسط لمواجهة الصين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
16:02 GMTمنع الاحتفالات والإغلاق يثير غضب المغاربة.. وقطاع السياحة يخشى الانهيار
16:00 GMTوزير التعليم الفرنسي: 80% من الأطفال فوق سن الـ12عاما تم تطعيمهم
15:56 GMTإسرائيل تدشن مستوطنة جديدة في النقب
15:54 GMTانخفاض ضغط الدم قد يكون سببا لعدة أمراض خطيرة
15:49 GMTالأردن يلزم جميع القادمين للمملكة بإجراء اختبار كورونا
15:48 GMTرسام تشكيلي يمني ينحت نسخة خشبية لكأس العرب.. فيديو
15:42 GMTإعلام: اعتقال أحد المشتبه بهم بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في فرنسا
15:40 GMTمسؤولون: السعودية في "وضع خطير" وتطلب صواريخ بشكل عاجل من أمريكا وقطر
15:28 GMTرقص وطائرة مسيرة يحصدان لقب "الفيديو الأعلى مشاهدة" على "تيك توك" في 2021‏
15:24 GMTالدفاع العراقية: هبوط اضطراري لطائرة عسكرية بسبب عطل فني وإصابة طاقمها
15:21 GMTدولة آسيوية تطيح بالبرازيل وتصبح المورد الغذائي الأول للدول العربية
15:16 GMTانتحار ألماني بعد أن قتل زوجته وأطفاله بسبب شهادة لقاح مزيفة
15:12 GMTإسرائيل تكشف عن أكثر المشاريع الهندسية تعقيدا في تاريخها
15:09 GMTبدء المحادثات الثنائية بين بوتين وبايدن
15:08 GMTنيللي كريم ترد على أنباء حملها للمرة الخامسة بعد زواجها الثالث... فيديو
14:58 GMTلماذا يشعر الحاصلون على الجرعة المعززة بالعطش؟
14:54 GMTإيران تعلن موعد استئناف مفاوضات فيينا النووية رغم الانتقادات الفرنسية
14:53 GMTملياردير أمريكي ممنوع من امتلاك التحف مدى الحياة
14:47 GMTمصر والجزائر تحصلان على مليون دولار قبل مباراتهما بكأس العرب
14:41 GMTالسيسي يفي بوعده لطفلة من ذوي الهمم بعد توجيه لوزارة الدفاع... فيديو