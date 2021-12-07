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أنصار الله تعلن استهداف الدفاع السعودية ومطار الملك خالد وشركة أرامكو بصواريخ باليستية و25 طائرة
https://arabic.sputniknews.com/20211207/أنصار-الله-تعلن-استهداف-الدفاع-السعودية-ومطار-الملك-خالد-وشركة-أرامكو-بصواريخ-باليستية-و25-طائرة-1053654071.html
أنصار الله تعلن استهداف الدفاع السعودية ومطار الملك خالد وشركة أرامكو بصواريخ باليستية و25 طائرة
أنصار الله تعلن استهداف الدفاع السعودية ومطار الملك خالد وشركة أرامكو بصواريخ باليستية و25 طائرة
أعلنت جماعة أنصار الله في اليمن، اليوم الثلاثاء، تنفيذ عمليات عسكرية جديدة داخل المملكة العربية السعودية، بصواريخ باليستية، و25 طائرة مسيرة. 07.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-07T08:33+0000
2021-12-07T08:33+0000
أنصار الله
أخبار اليمن الأن
أخبار السعودية اليوم
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وقال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله، يحيى سريع، عبر حسابه على تويتر، إنه "تم استهداف مواقع نفطية في كل من العاصمة الرياض ومدن جدة وجيزان وعسير ونجران".وأوضح أن العملية العسكرية التي حملت اسم (السابع من ديسمبر)، استهدفت أيضا عددا من الأهداف العسكرية في الرياض وجدة والطائف وجيزان ونجران وعسير، بعدد من الصواريخ الباليستية وخمس وعشرين طائرة مسيرة".وأشار البيان، إلى أنه تم استهداف وزارة الدفاع ومطار الملك خالد في العاصمة السعودية الرياض، بجانب قاعدة الملك فهد الدوية بالطائف وشركة أرامكو بجدة، ومواقع عسكرية في مناطق أبها وجيزان وعسير.وأكد التحالف العربي في اليمن، مساء أمس الاثنين، أنه سيضرب بيد من حديد في إطار القانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين، بعد ساعات من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلق باتجاه العاصمة الرياض.وأكدت قوات التحالف العربي في اليمن، في وقت سابق، أن الدفاعات الجوية السعودية دمرت صاروخا باليستيا، كان في طريقه إلى العاصمة الرياض.وحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أعلن التحالف العربي في اليمن، اليوم الاثنين، أن الدفاعات الجوية السعودية دمرت صاروخا باليستيا أطلق باتجاه العاصمة السعودية الرياض.وأعلن التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، مساء الجمعة الماضية تدمير منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية مع مجموعة من الخبراء جنوب صنعاء بعد غارات شنتها مقاتلاته، مؤكدا أنه اتخذ إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية.يأتي ذلك بعد وقت قليل، من إعلان التحالف تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء، داعيا المدنيين إلى عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة.وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة أنصار الله، هجمات بطائرات مسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف، فضلا عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.تابع أحدث أخبار السعودية اليوم عبر سبوتنيك عربي.
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أنصار الله, أخبار اليمن الأن, أخبار السعودية اليوم

أنصار الله تعلن استهداف الدفاع السعودية ومطار الملك خالد وشركة أرامكو بصواريخ باليستية و25 طائرة

08:33 GMT 07.12.2021
© REUTERS / VIDEOS OBTAINED BY REUTERSحريق في منشأة أرامكو السعودية بعد قصف طائرات مسيرة من قبل أنصار الله
حريق في منشأة أرامكو السعودية بعد قصف طائرات مسيرة من قبل أنصار الله - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
© REUTERS / VIDEOS OBTAINED BY REUTERS
تابعنا عبر
أعلنت جماعة أنصار الله في اليمن، اليوم الثلاثاء، تنفيذ عمليات عسكرية جديدة داخل المملكة العربية السعودية، بصواريخ باليستية، و25 طائرة مسيرة.
وقال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله، يحيى سريع، عبر حسابه على تويتر، إنه "تم استهداف مواقع نفطية في كل من العاصمة الرياض ومدن جدة وجيزان وعسير ونجران".
وأوضح أن العملية العسكرية التي حملت اسم (السابع من ديسمبر)، استهدفت أيضا عددا من الأهداف العسكرية في الرياض وجدة والطائف وجيزان ونجران وعسير، بعدد من الصواريخ الباليستية وخمس وعشرين طائرة مسيرة".
وأشار البيان، إلى أنه تم استهداف وزارة الدفاع ومطار الملك خالد في العاصمة السعودية الرياض، بجانب قاعدة الملك فهد الدوية بالطائف وشركة أرامكو بجدة، ومواقع عسكرية في مناطق أبها وجيزان وعسير.
وأكد التحالف العربي في اليمن، مساء أمس الاثنين، أنه سيضرب بيد من حديد في إطار القانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين، بعد ساعات من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلق باتجاه العاصمة الرياض.
وقال التحالف، في بيان له، إنه "بدء في تنفيذ عملية واسعة ضد ميليشيا الحوثي استجابة للتهديد"، مؤكدا أنه "لحماية المدنيين سيضرب بيد من حديد في إطار القانون الدولي الإنساني".
وأكدت قوات التحالف العربي في اليمن، في وقت سابق، أن الدفاعات الجوية السعودية دمرت صاروخا باليستيا، كان في طريقه إلى العاصمة الرياض.
وحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أعلن التحالف العربي في اليمن، اليوم الاثنين، أن الدفاعات الجوية السعودية دمرت صاروخا باليستيا أطلق باتجاه العاصمة السعودية الرياض.
وأعلن التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، مساء الجمعة الماضية تدمير منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية مع مجموعة من الخبراء جنوب صنعاء بعد غارات شنتها مقاتلاته، مؤكدا أنه اتخذ إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية.
يأتي ذلك بعد وقت قليل، من إعلان التحالف تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء، داعيا المدنيين إلى عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة.
وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة أنصار الله، هجمات بطائرات مسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف، فضلا عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
تابع أحدث أخبار السعودية اليوم عبر سبوتنيك عربي.
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