تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211208/أكاديمية-كروية-تعلن-عن-مبادرة-فريدة-من-نوعها-بعد-تفاقم-الأزمة-الاقتصادية-في-لبنان-صور-1053712673.html
أكاديمية كروية تعلن عن مبادرة فريدة من نوعها بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان... صور
أكاديمية كروية تعلن عن مبادرة فريدة من نوعها بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان... صور
أعلنت أكاديمية "Superior Squad Football Academy" عن مبادرة فريدة من نوعها، بسب تردي الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان. 08.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-08T16:38+0000
2021-12-08T16:38+0000
العالم العربي
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/08/1053712049_0:176:1601:1076_1920x0_80_0_0_78301eca1f63bd2a169653e0394dda69.jpg
وأشارت إلى أن الإنضمام والتدريب لكرة القدم في الأكاديمية لجميع الفئات العمرية ستكون مجانية من دون أي رسوم. موضحة أن "المشروع سيبقى مجانياً للمستقبل أيضاً، وسنستثمر في جميع اللاعبين الشباب القادمين من برنامجنا، وبصفتنا قطاعاً خاصاً في السوق، فنحن الأوائل في هذه المبادرة ونأمل أن يتبعنا العديد من الآخرين".بهذا السياق، يقول صاحب الأكاديمية ومدرب كرة القدم بيتر خليفة لوكالة "سبوتنيك": إن "الأكاديمية موجودة في 14 بلد في العالم وقررنا جراء تفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان أن تكون التدريبات مجانية، لأن الأهالي لم يعد باستطاعتهم دفع إشتراكات ولا يجب أن يكون مع الأولاد نقود لكي يلعبوا كرة القدم، لأنها لعبة شعبية وللشعب، لذلك قررنا أن تكون مجانية للجميع".وأوضح أن "التدريب مجاناً يعطينا فرصة لإيجاد لاعبين جدد أكثر، وبذلك نستطيع التوسع وتوزيع لاعبين على السوق". مضيفاًوأشار خليفة إلى أن "الأكاديمية تأسست عام 2015 في لبنان، ومن لبنان توسعنا إلى قبرص وأستراليا ومن ثم إنتقلنا إلى عدة بلدان، والأكاديمية فيها مواهب نكتشفها منذ الصغر ونحن نستثمر بالأكاديمية وباللاعب ولا ندعه يدفع أي نقود ويسافر مجاناً، ونظل نستثمر به ليستطيع الدخول إلى نادي ونحاول أيضاً التوزيع على الأندية".كما لفت إلى أن "الأكاديمية تضم أكثر من 200 طفل في كل أنحاء لبنان، واختيار الأطفال يبدأ من عمر ال 5 سنوات لعمر 12 سنة ونعمل على تحسين كل شيء باللاعب قبل أن يبلغ ال 16 سنة".وأكد خليفة أن "الهدف الآن هو فتح عدة أكاديميات على أن يكون التدريب فيها مجانياً أيضاً في مختلف المناطق اللبنانية في الشمال والجنوب وجبل لبنان، هدفنا التوسيع لنستطيع أن نعطي فرصة للجميع".وتعمل الأكاديمية على تأسيس لاعبين بشكل إحترافي من أجل تسويقهم في الأندية اللبنانية والعالمية، وحصدت الأكاديمية العديد من الميداليات على مختلف أنواعها في عدد من الدول الأوروبية.ومع تأزم الوضع الاقتصادي في البلاد وانهيار العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي بالإضافة إلى تفشي جائحة فيروس كورونا، تلقت الرياضة في لبنان بمختلف أنواعها ضربة قوية، دفعت بقسم كبير من الرياضيين إلى مغادرة البلاد والالتحاق بأندية في الخارج.كما دفعت الأزمة المالية الأندية اللبنانية لكرة القدم إلى إجراء عمليات تقشف في سبيل تخفيض المدفوعات لديها، ومنها الإستغناء عن لاعبين أجانب وذلك بعد تعذر الدفع لهم بالعملة الصعبة بعد حجز مصرف لبنان أموال المودعين بالدولار الأمريكي. كذلك فرضت جائحة كورونا قيوداً على مباريات كرة القدم حرمت المشجعين من التواجد على المدرجات.
https://arabic.sputniknews.com/20211207/لاعب-كرة-قدم-أوكراني-سابق-يتحول-إلى-عتال-بسبب-القمار-1053657746.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/08/1053712049_0:0:1523:1142_1920x0_80_0_0_28ec885a851cd33f53a2ea594eaaa860.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, رياضة

أكاديمية كروية تعلن عن مبادرة فريدة من نوعها بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان... صور

16:38 GMT 08.12.2021
© Sputnik . Zahraa Al amirأكاديمية كروية تعلن عن مبادرة فريدة من نوعها بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان
أكاديمية كروية تعلن عن مبادرة فريدة من نوعها بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
© Sputnik . Zahraa Al amir
تابعنا عبر
أعلنت أكاديمية "Superior Squad Football Academy" عن مبادرة فريدة من نوعها، بسب تردي الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان.
وأشارت إلى أن الإنضمام والتدريب لكرة القدم في الأكاديمية لجميع الفئات العمرية ستكون مجانية من دون أي رسوم. موضحة أن "المشروع سيبقى مجانياً للمستقبل أيضاً، وسنستثمر في جميع اللاعبين الشباب القادمين من برنامجنا، وبصفتنا قطاعاً خاصاً في السوق، فنحن الأوائل في هذه المبادرة ونأمل أن يتبعنا العديد من الآخرين".
© Sputnik . Zahraa Al amirأكاديمية كروية تعلن عن مبادرة فريدة من نوعها بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان
أكاديمية كروية تعلن عن مبادرة فريدة من نوعها بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
أكاديمية كروية تعلن عن مبادرة فريدة من نوعها بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان
© Sputnik . Zahraa Al amir
بهذا السياق، يقول صاحب الأكاديمية ومدرب كرة القدم بيتر خليفة لوكالة "سبوتنيك": إن "الأكاديمية موجودة في 14 بلد في العالم وقررنا جراء تفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان أن تكون التدريبات مجانية، لأن الأهالي لم يعد باستطاعتهم دفع إشتراكات ولا يجب أن يكون مع الأولاد نقود لكي يلعبوا كرة القدم، لأنها لعبة شعبية وللشعب، لذلك قررنا أن تكون مجانية للجميع".
وأوضح أن "التدريب مجاناً يعطينا فرصة لإيجاد لاعبين جدد أكثر، وبذلك نستطيع التوسع وتوزيع لاعبين على السوق". مضيفاً
لدينا طلبات كثيرة لأننا أكاديمية عالمية، وعندما قررنا أن يكون التدريب مجاني تلقيت 300 رسالة باليوم الواحد، وهناك العديد من الأشخاص غير مصدقين أن التدريب مجاني إلى أن أتوا إلى الأكاديمية.
وأشار خليفة إلى أن "الأكاديمية تأسست عام 2015 في لبنان، ومن لبنان توسعنا إلى قبرص وأستراليا ومن ثم إنتقلنا إلى عدة بلدان، والأكاديمية فيها مواهب نكتشفها منذ الصغر ونحن نستثمر بالأكاديمية وباللاعب ولا ندعه يدفع أي نقود ويسافر مجاناً، ونظل نستثمر به ليستطيع الدخول إلى نادي ونحاول أيضاً التوزيع على الأندية".
© Sputnik . Zahraa Al amirأكاديمية كروية تعلن عن مبادرة فريدة من نوعها بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان
أكاديمية كروية تعلن عن مبادرة فريدة من نوعها بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
أكاديمية كروية تعلن عن مبادرة فريدة من نوعها بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان
© Sputnik . Zahraa Al amir
كما لفت إلى أن "الأكاديمية تضم أكثر من 200 طفل في كل أنحاء لبنان، واختيار الأطفال يبدأ من عمر ال 5 سنوات لعمر 12 سنة ونعمل على تحسين كل شيء باللاعب قبل أن يبلغ ال 16 سنة".
وأكد خليفة أن "الهدف الآن هو فتح عدة أكاديميات على أن يكون التدريب فيها مجانياً أيضاً في مختلف المناطق اللبنانية في الشمال والجنوب وجبل لبنان، هدفنا التوسيع لنستطيع أن نعطي فرصة للجميع".

وأعلن أن الأكاديمية تشارك في الحملة التي أطلقتها صحيفة "النهار" تحت عنوان "اعطوا لبنان فرصة" خلال موسم الأعياد.

وتعمل الأكاديمية على تأسيس لاعبين بشكل إحترافي من أجل تسويقهم في الأندية اللبنانية والعالمية، وحصدت الأكاديمية العديد من الميداليات على مختلف أنواعها في عدد من الدول الأوروبية.
مباراة زينيت و دينامو عام 1999 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
لاعب كرة قدم أوكراني سابق يتحول إلى "عتال" بسبب القمار
أمس, 10:49 GMT
ومع تأزم الوضع الاقتصادي في البلاد وانهيار العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي بالإضافة إلى تفشي جائحة فيروس كورونا، تلقت الرياضة في لبنان بمختلف أنواعها ضربة قوية، دفعت بقسم كبير من الرياضيين إلى مغادرة البلاد والالتحاق بأندية في الخارج.
كما دفعت الأزمة المالية الأندية اللبنانية لكرة القدم إلى إجراء عمليات تقشف في سبيل تخفيض المدفوعات لديها، ومنها الإستغناء عن لاعبين أجانب وذلك بعد تعذر الدفع لهم بالعملة الصعبة بعد حجز مصرف لبنان أموال المودعين بالدولار الأمريكي. كذلك فرضت جائحة كورونا قيوداً على مباريات كرة القدم حرمت المشجعين من التواجد على المدرجات.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
16:57 GMTابن سلمان يصل إلى الدوحة في أول زيارة رسمية منذ المصالحة
16:50 GMTبعد حديثه عن "مقعد دائم" بمجلس الأمن… أبي أحمد يجري مباحثات مع قادة 6 دول أفريقية
16:45 GMT"كاف" يتغنى بمنتخب مصر ويسلط الضوء على أرقام "الفراعنة"
16:45 GMTأغنى الأشخاص في العالم يشهدون قفزة تاريخية في ثرواتهم هذا العام
16:41 GMTالإمارات والسعودية تؤكدان ضرورة التعامل بجدية مع الملف النووي والصاروخي لإيران
16:38 GMTأكاديمية كروية تعلن عن مبادرة فريدة من نوعها بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان... صور
16:34 GMTالصدر يدعو لحصر السلاح بيد الدولة ويحذر من جرها للخطر "من أجل المقاعد"
16:31 GMTالسعودية والإمارات تؤكدان تطابق وجهتي نظرهما بشأن الحل السياسي للأزمة اليمنية
16:24 GMTإعدام 20 طالبا في بنغلاديش بعد إدناتهم بقتل شاب انتقد الحكومة
16:24 GMTاستطلاع: 51% من الإسرائيليين يؤيدون ضرب إيران حتى دون موافقة أمريكا
16:20 GMTارتفاع جنوني لأسعار القهوة في عام 2021 يتجاوز النفط والذهب
16:18 GMTمقتل وإصابة 10 من قوات حفظ السلام إثر انفجار عبوة ناسفة وسط مالي
16:10 GMTهل يؤجل الصراع السياسي الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة في العراق؟
16:08 GMTوزير الخارجية الإسرائيلي يزور القاهرة حاملا قطعا أثرية مصرية مسروقة
16:06 GMTرئيسي لـ أردوغان: ينبغي حل مشاكل دول المنطقة دون تدخل أجنبي
15:59 GMTالأمم المتحدة: لا يجب أن يكون تطعيم كورونا إجباريا تحت أي ظرف
15:49 GMTفرنسا تأمل في نبذ خلافات الماضي مع الجزائر وإذابة الجليد عن علاقاتهما العميقة
15:44 GMTالملياردير الذي تنبأ بأزمة 2008 يتوقع حربا عالمية وكارثة اقتصادية جديدة
15:33 GMT4 أنواع من المكملات يمكن أن تقتلك
15:21 GMTالسعودية تحظر صنع وحمل 7 أنواع من الأسلحة النارية