https://arabic.sputniknews.com/20211208/أكاديمية-كروية-تعلن-عن-مبادرة-فريدة-من-نوعها-بعد-تفاقم-الأزمة-الاقتصادية-في-لبنان-صور-1053712673.html

أكاديمية كروية تعلن عن مبادرة فريدة من نوعها بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان... صور

أكاديمية كروية تعلن عن مبادرة فريدة من نوعها بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان... صور

أعلنت أكاديمية "Superior Squad Football Academy" عن مبادرة فريدة من نوعها، بسب تردي الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان. 08.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-08T16:38+0000

2021-12-08T16:38+0000

2021-12-08T16:38+0000

العالم العربي

رياضة

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وأشارت إلى أن الإنضمام والتدريب لكرة القدم في الأكاديمية لجميع الفئات العمرية ستكون مجانية من دون أي رسوم. موضحة أن "المشروع سيبقى مجانياً للمستقبل أيضاً، وسنستثمر في جميع اللاعبين الشباب القادمين من برنامجنا، وبصفتنا قطاعاً خاصاً في السوق، فنحن الأوائل في هذه المبادرة ونأمل أن يتبعنا العديد من الآخرين".بهذا السياق، يقول صاحب الأكاديمية ومدرب كرة القدم بيتر خليفة لوكالة "سبوتنيك": إن "الأكاديمية موجودة في 14 بلد في العالم وقررنا جراء تفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان أن تكون التدريبات مجانية، لأن الأهالي لم يعد باستطاعتهم دفع إشتراكات ولا يجب أن يكون مع الأولاد نقود لكي يلعبوا كرة القدم، لأنها لعبة شعبية وللشعب، لذلك قررنا أن تكون مجانية للجميع".وأوضح أن "التدريب مجاناً يعطينا فرصة لإيجاد لاعبين جدد أكثر، وبذلك نستطيع التوسع وتوزيع لاعبين على السوق". مضيفاًوأشار خليفة إلى أن "الأكاديمية تأسست عام 2015 في لبنان، ومن لبنان توسعنا إلى قبرص وأستراليا ومن ثم إنتقلنا إلى عدة بلدان، والأكاديمية فيها مواهب نكتشفها منذ الصغر ونحن نستثمر بالأكاديمية وباللاعب ولا ندعه يدفع أي نقود ويسافر مجاناً، ونظل نستثمر به ليستطيع الدخول إلى نادي ونحاول أيضاً التوزيع على الأندية".كما لفت إلى أن "الأكاديمية تضم أكثر من 200 طفل في كل أنحاء لبنان، واختيار الأطفال يبدأ من عمر ال 5 سنوات لعمر 12 سنة ونعمل على تحسين كل شيء باللاعب قبل أن يبلغ ال 16 سنة".وأكد خليفة أن "الهدف الآن هو فتح عدة أكاديميات على أن يكون التدريب فيها مجانياً أيضاً في مختلف المناطق اللبنانية في الشمال والجنوب وجبل لبنان، هدفنا التوسيع لنستطيع أن نعطي فرصة للجميع".وتعمل الأكاديمية على تأسيس لاعبين بشكل إحترافي من أجل تسويقهم في الأندية اللبنانية والعالمية، وحصدت الأكاديمية العديد من الميداليات على مختلف أنواعها في عدد من الدول الأوروبية.ومع تأزم الوضع الاقتصادي في البلاد وانهيار العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي بالإضافة إلى تفشي جائحة فيروس كورونا، تلقت الرياضة في لبنان بمختلف أنواعها ضربة قوية، دفعت بقسم كبير من الرياضيين إلى مغادرة البلاد والالتحاق بأندية في الخارج.كما دفعت الأزمة المالية الأندية اللبنانية لكرة القدم إلى إجراء عمليات تقشف في سبيل تخفيض المدفوعات لديها، ومنها الإستغناء عن لاعبين أجانب وذلك بعد تعذر الدفع لهم بالعملة الصعبة بعد حجز مصرف لبنان أموال المودعين بالدولار الأمريكي. كذلك فرضت جائحة كورونا قيوداً على مباريات كرة القدم حرمت المشجعين من التواجد على المدرجات.

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