الإمارات والسعودية تؤكدان ضرورة التعامل بجدية مع الملف النووي والصاروخي لإيران

القاهرة - سبوتنيك. وأوضح بيان مشترك نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، في أعقاب زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى الإمارات، أن الجانبين أكدا "على أهمية التعامل بشكل جدي مع الملف النووي والصاروخي لإيران بكافة مكوناته وتداعياته بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار".وتابع البيان أنه جرى "التأكيد على مبادئ حُسن الجوار واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية، وتجنيب المنطقة كافة الأنشطة والتدخلات المزعزعة".وفي سياق متصل أكدت السعودية والإمارات أن وجهات نظرهما تتطابق فيما يتعلق بإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية، بعد سبع سنوات من الحرب التي تقودها السعودية دعما للحكومة المعترف بها دوليا ضد جماعة أنصار الله (الحوثيين).وقال البلدان في بيان مشترك "أكد الجانبان على تطابق وجهات نظرهما حول مواصلة جهودهما لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفقاً للمرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، ومبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية".كما أكد الجانبان على "ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، وأدانا استمرار استهداف ميلشيات الحوثي الإرهابية للمطارات والأعيان والمنشآت الحيوية في المملكة".
أكدت الإمارات والسعودية، اليوم الأربعاء، ضرورة التعامل بشكل جدي مع الملفين النووي والصاروخي لإيران، وعلى أهمية تجنيب المنطقة كافة الأنشطة والتدخلات المزعزعة.
القاهرة - سبوتنيك. وأوضح بيان مشترك نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، في أعقاب زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى الإمارات، أن الجانبين أكدا "على أهمية التعامل بشكل جدي مع الملف النووي والصاروخي لإيران بكافة مكوناته وتداعياته بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار".
وتابع البيان أنه جرى "التأكيد على مبادئ حُسن الجوار واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية، وتجنيب المنطقة كافة الأنشطة والتدخلات المزعزعة".
وفي سياق متصل أكدت السعودية والإمارات أن وجهات نظرهما تتطابق فيما يتعلق بإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية، بعد سبع سنوات من الحرب التي تقودها السعودية دعما للحكومة المعترف بها دوليا ضد جماعة أنصار الله (الحوثيين).
وقال البلدان في بيان مشترك "أكد الجانبان على تطابق وجهات نظرهما حول مواصلة جهودهما لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفقاً للمرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، ومبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية".
كما أكد الجانبان على "ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، وأدانا استمرار استهداف ميلشيات الحوثي الإرهابية للمطارات والأعيان والمنشآت الحيوية في المملكة".