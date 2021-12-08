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التحالف العربي يعلن تدمير منظومة دفاع جوي في مأرب
التحالف العربي يعلن تدمير منظومة دفاع جوي في مأرب
قال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية تدمير "منظومة دفاع جوي معادٍ" في جبهة مأرب. 08.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-08T06:59+0000
2021-12-08T06:59+0000
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وأوضح التحالف في بيان له، فجر اليوم الأربعاء، أنه شن العملية بعد اعتراض وتدمير قواته الجوية طائرة مسيرة في الأجواء اليمنية، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".وفي وقت سابق من الأربعاء، أعلن المتحدث باسم التحالف العربي العميد الركن تركي المالكي، أن "الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت صباح اليوم الأربعاء هدفاً جوياً معادياً تم اكتشافه باتجاه المنطقة الغربية".وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مسيّرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
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أخبار السعودية اليوم, السعودية

التحالف العربي يعلن تدمير منظومة دفاع جوي في مأرب

06:59 GMT 08.12.2021
© AFP 2021القوات الموالية لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية، على الجبهة القتالية ضد "أنصار الله" الحوثيين، شمال شرق محافظة مأرب، اليمن 27 أبريل 2021
القوات الموالية لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية، على الجبهة القتالية ضد أنصار الله الحوثيين، شمال شرق محافظة مأرب، اليمن 27 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
© AFP 2021
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قال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية تدمير "منظومة دفاع جوي معادٍ" في جبهة مأرب.
وأوضح التحالف في بيان له، فجر اليوم الأربعاء، أنه شن العملية بعد اعتراض وتدمير قواته الجوية طائرة مسيرة في الأجواء اليمنية، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".
وفي وقت سابق من الأربعاء، أعلن المتحدث باسم التحالف العربي العميد الركن تركي المالكي، أن "الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت صباح اليوم الأربعاء هدفاً جوياً معادياً تم اكتشافه باتجاه المنطقة الغربية".
وشدد على أن وزارة الدفاع السعودية تتخذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية أمن وسلامة المملكة وحماية مقدراتها الوطنية وكذلك المدنيين والأعيان المدنية.
وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مسيّرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
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