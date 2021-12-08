مصدر لـ"سبوتنيك": السعودية تعين قائما جديدا بالأعمال لدى لبنان

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن "المملكة العربية السعودية قررت تعيين قائم جديد بالأعمال في لبنان، هو راجح العتيبي"، مضيفا أن العتيبي سيصل إلى بيروت في غضون أيام قليلة.تأتي تلك الخطوة غداة زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى السعودية واجتماعه بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وما رافق ذلك من اتصال ثلاثي بين ماكرون وابن سلمان ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، حيث وعد الجانب السعودي بـ"فتح صفحة جديدة مع لبنان".وكان وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، قد أعلن استقالته من منصبه، لإتاحة الفرصة أمام ماكرون للوساطة بين الرياض وبيروت لرأب الصدع في العلاقات بين البلدين بعد الأزمة التي اندلعت بسبب تصريحات إعلامية سابقة لقرداحي قبل توليه الحقيبة الوزارية اعتبر فيها الحرب في اليمن "عبثية"، وأن جماعة أنصار الله (الحوثيين)، "تدافع عن نفسها ضد الاعتداءات"، في إشارة إلى التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن.وأثارت تصريحات قرداحي غضب عدد من الدول الخليجية وعلى رأسها السعودية، ما دفعها إلى طرد سفراء لبنان لديها وتسليمهم مذكرات احتجاج رسمية على تصريحات قرداحي.
أفاد مصدر رسمي لبناني بأن السعودية قامت بتعيين قائم جديد بالأعمال لدى لبنان، وذلك بعد أزمة دبلوماسية بين البلدين بسبب تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، وهو ما تسبب في استقالته في وقت لاحق.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن "المملكة العربية السعودية قررت تعيين قائم جديد بالأعمال في لبنان، هو راجح العتيبي"، مضيفا أن العتيبي سيصل إلى بيروت في غضون أيام قليلة.
تأتي تلك الخطوة غداة زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى السعودية واجتماعه بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وما رافق ذلك من اتصال ثلاثي بين ماكرون وابن سلمان ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، حيث وعد الجانب السعودي بـ"فتح صفحة جديدة مع لبنان".
وكان وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، قد أعلن استقالته من منصبه، لإتاحة الفرصة أمام ماكرون للوساطة بين الرياض وبيروت لرأب الصدع في العلاقات بين البلدين بعد الأزمة التي اندلعت بسبب تصريحات إعلامية سابقة لقرداحي قبل توليه الحقيبة الوزارية اعتبر فيها الحرب في اليمن "عبثية"، وأن جماعة أنصار الله (الحوثيين)، "تدافع عن نفسها ضد الاعتداءات"، في إشارة إلى التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن.
وأثارت تصريحات قرداحي غضب عدد من الدول الخليجية وعلى رأسها السعودية، ما دفعها إلى طرد سفراء لبنان لديها وتسليمهم مذكرات احتجاج رسمية على تصريحات قرداحي.