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https://arabic.sputniknews.com/20211208/السعودية-تعين-قائما-جديدا-بالأعمال-لدى-لبنان-سيصل-إلى-بيروت-في-غضون-أيام-قليلة-1053714003.html
مصدر لـ"سبوتنيك": السعودية تعين قائما جديدا بالأعمال لدى لبنان
مصدر لـ"سبوتنيك": السعودية تعين قائما جديدا بالأعمال لدى لبنان
أفاد مصدر رسمي لبناني بأن السعودية قامت بتعيين قائم جديد بالأعمال لدى لبنان، وذلك بعد أزمة دبلوماسية بين البلدين بسبب تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورج... 08.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-08T17:06+0000
2021-12-08T17:38+0000
العالم العربي
إيمانويل ماكرون
جورج قرداحي
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وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن "المملكة العربية السعودية قررت تعيين قائم جديد بالأعمال في لبنان، هو راجح العتيبي"، مضيفا أن العتيبي سيصل إلى بيروت في غضون أيام قليلة.تأتي تلك الخطوة غداة زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى السعودية واجتماعه بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وما رافق ذلك من اتصال ثلاثي بين ماكرون وابن سلمان ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، حيث وعد الجانب السعودي بـ"فتح صفحة جديدة مع لبنان".وكان وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، قد أعلن استقالته من منصبه، لإتاحة الفرصة أمام ماكرون للوساطة بين الرياض وبيروت لرأب الصدع في العلاقات بين البلدين بعد الأزمة التي اندلعت بسبب تصريحات إعلامية سابقة لقرداحي قبل توليه الحقيبة الوزارية اعتبر فيها الحرب في اليمن "عبثية"، وأن جماعة أنصار الله (الحوثيين)، "تدافع عن نفسها ضد الاعتداءات"، في إشارة إلى التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن.وأثارت تصريحات قرداحي غضب عدد من الدول الخليجية وعلى رأسها السعودية، ما دفعها إلى طرد سفراء لبنان لديها وتسليمهم مذكرات احتجاج رسمية على تصريحات قرداحي.
https://arabic.sputniknews.com/20211204/ماكرون-يغرد-عن-تحول-السعودية-ومناقشة-صريحة-ومفيدة-مع-محمد-بن-سلمان-1053555135.html
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العالم العربي, إيمانويل ماكرون, جورج قرداحي

مصدر لـ"سبوتنيك": السعودية تعين قائما جديدا بالأعمال لدى لبنان

17:06 GMT 08.12.2021 (تم التحديث: 17:38 GMT 08.12.2021)
© AFP 2021 / ANWAR AMROالسفارة السعودية في لبنان ببيروت
السفارة السعودية في لبنان ببيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
© AFP 2021 / ANWAR AMRO
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أفاد مصدر رسمي لبناني بأن السعودية قامت بتعيين قائم جديد بالأعمال لدى لبنان، وذلك بعد أزمة دبلوماسية بين البلدين بسبب تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، وهو ما تسبب في استقالته في وقت لاحق.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن "المملكة العربية السعودية قررت تعيين قائم جديد بالأعمال في لبنان، هو راجح العتيبي"، مضيفا أن العتيبي سيصل إلى بيروت في غضون أيام قليلة.
تأتي تلك الخطوة غداة زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى السعودية واجتماعه بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وما رافق ذلك من اتصال ثلاثي بين ماكرون وابن سلمان ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، حيث وعد الجانب السعودي بـ"فتح صفحة جديدة مع لبنان".
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في جدة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
ماكرون يغرد عن تحول السعودية ومناقشة "صريحة ومفيدة" مع محمد بن سلمان
4 ديسمبر, 15:21 GMT
وكان وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، قد أعلن استقالته من منصبه، لإتاحة الفرصة أمام ماكرون للوساطة بين الرياض وبيروت لرأب الصدع في العلاقات بين البلدين بعد الأزمة التي اندلعت بسبب تصريحات إعلامية سابقة لقرداحي قبل توليه الحقيبة الوزارية اعتبر فيها الحرب في اليمن "عبثية"، وأن جماعة أنصار الله (الحوثيين)، "تدافع عن نفسها ضد الاعتداءات"، في إشارة إلى التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن.
وأثارت تصريحات قرداحي غضب عدد من الدول الخليجية وعلى رأسها السعودية، ما دفعها إلى طرد سفراء لبنان لديها وتسليمهم مذكرات احتجاج رسمية على تصريحات قرداحي.
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