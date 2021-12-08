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https://arabic.sputniknews.com/20211208/الصحة-المغربية-تنفي-إعادة-فتح-الحدود--1053716886.html
الصحة المغربية تنفي إعادة فتح الحدود
الصحة المغربية تنفي إعادة فتح الحدود
نفت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأربعاء، صحة ما تم تداوله على بعض المنابر الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن توصية اللجنة العلمية والتقنية لمكافحة... 08.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-08T18:52+0000
2021-12-08T19:04+0000
سلالة كورونا الجديدة
أخبار المغرب اليوم
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وأكدت وزارة الصحة في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه أن هذه الأخبار زائفة ولا أساس لها من الصحة وأنه لم تصدر أية توصية في هذا الشأن حتى وقت كتابة هذا البيان.وقال البيان إن اللجنة تجتمع بشكل أسبوعي، وعند الضرورة لتقييم الوضع الوبائي الوطني والدولي، وتداول نتائج الأبحاث العالمية والوطنية، لرفع التوصيات المبنية على التحليل العلمي إلى وزير الصحة لتعرض في النهاية على اللجنة البين وزارية التي تتخذ القرارات الملائمة.أشارت الوزارة إلى أن احتمال حدوث انتكاسة وبائية في البلاد أمر وارد، بالنظر إلى الوضع الوبائي في العالم وظهور متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" الذي صنفته منظمة الصحة العالمية على أنه مثير للقلق.ودعت الوزارة جميع المواطنات والمواطنين إلى الالتزام بالتدابير الوقائية، والإقبال على مراكز التلقيح للحصول على اللقاح.
https://arabic.sputniknews.com/20211127/المغرب-يعلق-التنقل-البحري-للأفراد-مع-فرنسا-بسبب-كورونا-1053329541.html
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سلالة كورونا الجديدة, أخبار المغرب اليوم

الصحة المغربية تنفي إعادة فتح الحدود

18:52 GMT 08.12.2021 (تم التحديث: 19:04 GMT 08.12.2021)
© AFP 2021 / FADEL SENNAإجراءات طبية في المغرب بسبب تفشي فيروس "كورونا"
إجراءات طبية في المغرب بسبب تفشي فيروس كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
© AFP 2021 / FADEL SENNA
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نفت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأربعاء، صحة ما تم تداوله على بعض المنابر الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن توصية اللجنة العلمية والتقنية لمكافحة كورونا، بإعادة فتح الحدود واستئناف الرحلات البحرية والجوية.
وأكدت وزارة الصحة في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه أن هذه الأخبار زائفة ولا أساس لها من الصحة وأنه لم تصدر أية توصية في هذا الشأن حتى وقت كتابة هذا البيان.
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وقال البيان إن اللجنة تجتمع بشكل أسبوعي، وعند الضرورة لتقييم الوضع الوبائي الوطني والدولي، وتداول نتائج الأبحاث العالمية والوطنية، لرفع التوصيات المبنية على التحليل العلمي إلى وزير الصحة لتعرض في النهاية على اللجنة البين وزارية التي تتخذ القرارات الملائمة.
أشارت الوزارة إلى أن احتمال حدوث انتكاسة وبائية في البلاد أمر وارد، بالنظر إلى الوضع الوبائي في العالم وظهور متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" الذي صنفته منظمة الصحة العالمية على أنه مثير للقلق.
ودعت الوزارة جميع المواطنات والمواطنين إلى الالتزام بالتدابير الوقائية، والإقبال على مراكز التلقيح للحصول على اللقاح.
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