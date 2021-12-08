الصحة المغربية تنفي إعادة فتح الحدود

وأكدت وزارة الصحة في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه أن هذه الأخبار زائفة ولا أساس لها من الصحة وأنه لم تصدر أية توصية في هذا الشأن حتى وقت كتابة هذا البيان.وقال البيان إن اللجنة تجتمع بشكل أسبوعي، وعند الضرورة لتقييم الوضع الوبائي الوطني والدولي، وتداول نتائج الأبحاث العالمية والوطنية، لرفع التوصيات المبنية على التحليل العلمي إلى وزير الصحة لتعرض في النهاية على اللجنة البين وزارية التي تتخذ القرارات الملائمة.أشارت الوزارة إلى أن احتمال حدوث انتكاسة وبائية في البلاد أمر وارد، بالنظر إلى الوضع الوبائي في العالم وظهور متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" الذي صنفته منظمة الصحة العالمية على أنه مثير للقلق.ودعت الوزارة جميع المواطنات والمواطنين إلى الالتزام بالتدابير الوقائية، والإقبال على مراكز التلقيح للحصول على اللقاح.
نفت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأربعاء، صحة ما تم تداوله على بعض المنابر الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن توصية اللجنة العلمية والتقنية لمكافحة كورونا، بإعادة فتح الحدود واستئناف الرحلات البحرية والجوية.
وأكدت وزارة الصحة في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه أن هذه الأخبار زائفة ولا أساس لها من الصحة وأنه لم تصدر أية توصية في هذا الشأن حتى وقت كتابة هذا البيان.
وقال البيان إن اللجنة تجتمع بشكل أسبوعي، وعند الضرورة لتقييم الوضع الوبائي الوطني والدولي، وتداول نتائج الأبحاث العالمية والوطنية، لرفع التوصيات المبنية على التحليل العلمي إلى وزير الصحة لتعرض في النهاية على اللجنة البين وزارية التي تتخذ القرارات الملائمة.
أشارت الوزارة إلى أن احتمال حدوث انتكاسة وبائية في البلاد أمر وارد، بالنظر إلى الوضع الوبائي في العالم وظهور متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" الذي صنفته منظمة الصحة العالمية على أنه مثير للقلق.
ودعت الوزارة جميع المواطنات والمواطنين إلى الالتزام بالتدابير الوقائية، والإقبال على مراكز التلقيح للحصول على اللقاح.