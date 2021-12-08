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النواب الأمريكي يوافق على ميزانية الدفاع لعام 2022
النواب الأمريكي يوافق على ميزانية الدفاع لعام 2022
وافق مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، على ميزانية الدفاع للبلاد لعام 2022 المالي. 08.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-08T04:27+0000
2021-12-08T04:28+0000
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واشنطن – سبوتنيك. وبحسب ما أفاد به المكتب الصحفي لمجلس النواب، وافق على ميزانية الدفاع 363 برلمانياً، وعارضها 70 برلمانياً.يشار إلى أن ميزانية الدفاع الأمريكية خصصت 4 مليارات دولار للإنفاق على الاحتواء العسكري لروسيا.وجاءت هذه الأرقام بحسب نص مشروع القانون الذي نشرته اللجنة المختصة بمجلس النواب الأمريكي.وتضمنت وثيقة أو مشروع القانون الأمريكي الجديد 4 مليارات دولار لمبادرة الاحتواء الأوروبية والاستثمارات الإضافية، بهدف أو لأغراض التبادل الإلكتروني للبيانات.وقدرت اللجنة أغراض التبادل الإلكتروني للبيانات بزيادة نحو 569.8 مليون دولار عما طلب البيت الأبيض.
https://arabic.sputniknews.com/20211207/مسودة-ميزانية-الدفاع-الأمريكية-تخصص-4-مليارات-دولار-لاحتواء-روسيا-عسكريا-1053679047.html
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روسيا, أمريكا

النواب الأمريكي يوافق على ميزانية الدفاع لعام 2022

04:27 GMT 08.12.2021 (تم التحديث: 04:28 GMT 08.12.2021)
© REUTERS / Tom Brennerزائر يسير خارج مبنى الكابيتول الأمريكي قبل تصويت متوقع في مجلس النواب على محاكمة ترامب بهدف عزله في واشنطن
زائر يسير خارج مبنى الكابيتول الأمريكي قبل تصويت متوقع في مجلس النواب على محاكمة ترامب بهدف عزله في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
© REUTERS / Tom Brenner
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وافق مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، على ميزانية الدفاع للبلاد لعام 2022 المالي.
واشنطن – سبوتنيك. وبحسب ما أفاد به المكتب الصحفي لمجلس النواب، وافق على ميزانية الدفاع 363 برلمانياً، وعارضها 70 برلمانياً.
يشار إلى أن ميزانية الدفاع الأمريكية خصصت 4 مليارات دولار للإنفاق على الاحتواء العسكري لروسيا.
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
مسودة ميزانية الدفاع الأمريكية تخصص 4 مليارات دولار لاحتواء روسيا عسكريا
أمس, 18:33 GMT
وجاءت هذه الأرقام بحسب نص مشروع القانون الذي نشرته اللجنة المختصة بمجلس النواب الأمريكي.
وتضمنت وثيقة أو مشروع القانون الأمريكي الجديد 4 مليارات دولار لمبادرة الاحتواء الأوروبية والاستثمارات الإضافية، بهدف أو لأغراض التبادل الإلكتروني للبيانات.
وقدرت اللجنة أغراض التبادل الإلكتروني للبيانات بزيادة نحو 569.8 مليون دولار عما طلب البيت الأبيض.
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