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https://arabic.sputniknews.com/20211208/النواب-الأمريكي-يوافق-على-ميزانية-الدفاع-لعام-2022-1053687123.html
النواب الأمريكي يوافق على ميزانية الدفاع لعام 2022
النواب الأمريكي يوافق على ميزانية الدفاع لعام 2022
وافق مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، على ميزانية الدفاع للبلاد لعام 2022 المالي. 08.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-08T04:27+0000
2021-12-08T04:27+0000
2021-12-08T04:28+0000
روسيا
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واشنطن – سبوتنيك. وبحسب ما أفاد به المكتب الصحفي لمجلس النواب، وافق على ميزانية الدفاع 363 برلمانياً، وعارضها 70 برلمانياً.يشار إلى أن ميزانية الدفاع الأمريكية خصصت 4 مليارات دولار للإنفاق على الاحتواء العسكري لروسيا.وجاءت هذه الأرقام بحسب نص مشروع القانون الذي نشرته اللجنة المختصة بمجلس النواب الأمريكي.وتضمنت وثيقة أو مشروع القانون الأمريكي الجديد 4 مليارات دولار لمبادرة الاحتواء الأوروبية والاستثمارات الإضافية، بهدف أو لأغراض التبادل الإلكتروني للبيانات.وقدرت اللجنة أغراض التبادل الإلكتروني للبيانات بزيادة نحو 569.8 مليون دولار عما طلب البيت الأبيض.
https://arabic.sputniknews.com/20211207/مسودة-ميزانية-الدفاع-الأمريكية-تخصص-4-مليارات-دولار-لاحتواء-روسيا-عسكريا-1053679047.html
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النواب الأمريكي يوافق على ميزانية الدفاع لعام 2022 04:27 GMT 08.12.2021 (تم التحديث: 04:28 GMT 08.12.2021)
وافق مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، على ميزانية الدفاع للبلاد لعام 2022 المالي.
واشنطن –
سبوتنيك
. وبحسب ما أفاد به المكتب الصحفي لمجلس النواب، وافق على ميزانية الدفاع 363 برلمانياً، وعارضها 70 برلمانياً.
يشار إلى أن
ميزانية الدفاع الأمريكية
خصصت 4 مليارات دولار للإنفاق على الاحتواء العسكري لروسيا.
وجاءت هذه الأرقام بحسب نص مشروع القانون الذي نشرته اللجنة المختصة بمجلس النواب الأمريكي.
وتضمنت وثيقة أو مشروع القانون الأمريكي الجديد
4 مليارات دولار لمبادرة الاحتواء الأوروبية
والاستثمارات الإضافية، بهدف أو لأغراض التبادل الإلكتروني للبيانات.
وقدرت اللجنة أغراض التبادل الإلكتروني للبيانات بزيادة نحو 569.8 مليون دولار عما طلب البيت الأبيض.