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https://arabic.sputniknews.com/20211208/بحيرة-كندية-تصدر-أصواتا-غريبة-فيديو-1053690882.html
بحيرة كندية تصدر أصواتا غريبة... فيديو
بحيرة كندية تصدر أصواتا غريبة... فيديو
نشر مسؤولون في هيئة حدائق كولورادو والحياة البرية، مقطع فيديو يوثق الأصوات الغربية، التي أصدرتها فجأة بحيرة "ستيمبول" الأمريكية. 08.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-08T08:39+0000
2021-12-08T08:39+0000
نادي فيديو
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كما علّق المسؤولون على الفيديو، الذي تم نشره عبر حساب الهيئة على موقع "تويتر"، فإن الأصوات تنبثق من الجليد، وهذا يرجع إلى تقلبات درجات الحرارة، مما يؤدي إلى تمدد أو انكماش الجليد، ونتيجة لذلك، تتشكل الشقوق.في الوقت نفسه، لم يتمكن بعض المستخدمين في التعليقات الموجودة أسفل الفيديو على الفور من فهم طبيعة ما كان يحدث.وعلّق أحد المستخدمين "لا أستطيع الانتظار للوجود هناك".
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بحيرة كندية تصدر أصواتا غريبة... فيديو

08:39 GMT 08.12.2021
© Sputnik . Kirill Shipitsyn / الذهاب إلى بنك الصوربحيرة بايكال
بحيرة بايكال - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
© Sputnik . Kirill Shipitsyn
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
نشر مسؤولون في هيئة حدائق كولورادو والحياة البرية، مقطع فيديو يوثق الأصوات الغربية، التي أصدرتها فجأة بحيرة "ستيمبول" الأمريكية.
كما علّق المسؤولون على الفيديو، الذي تم نشره عبر حساب الهيئة على موقع "تويتر"، فإن الأصوات تنبثق من الجليد، وهذا يرجع إلى تقلبات درجات الحرارة، مما يؤدي إلى تمدد أو انكماش الجليد، ونتيجة لذلك، تتشكل الشقوق.
في الوقت نفسه، لم يتمكن بعض المستخدمين في التعليقات الموجودة أسفل الفيديو على الفور من فهم طبيعة ما كان يحدث.
وعلّق أحد المستخدمين "لا أستطيع الانتظار للوجود هناك".
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