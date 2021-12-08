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https://arabic.sputniknews.com/20211208/بلينكن-الولايات-المتحدة-ستستثمر-في-وسائل-الإعلام-المستقلة-في-جميع-أنحاء-العالم-1053708292.html
بلينكن: الولايات المتحدة ستستثمر في وسائل الإعلام المستقلة في جميع أنحاء العالم
بلينكن: الولايات المتحدة ستستثمر في وسائل الإعلام المستقلة في جميع أنحاء العالم
قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستكشف عن استثمارات جديدة لدعم وسائل الإعلام المستقلة في جميع أنحاء العالم خلال... 08.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-08T14:43+0000
2021-12-08T14:43+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
حرية الصحافة
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واشنطن- سبوتنيك. يستضيف الرئيس الأمريكي جو بايدن القمة الافتراضية للديمقراطية، والتي تجمع المسؤولين الحكوميين وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص من أكثر من 110 دولة بين 9 إلى 10 من الشهر الجاري.وأضاف بلينكن في مناقشة افتراضية: "خلال القمة، نعلن عن استثمارات جديدة كبيرة لدعم وسائل الإعلام المستقلة في خطر مالي، ونقدم أكبر مساهمة من أي حكومة في الصندوق الدولي لوسائل الإعلام العامة الذي تم إطلاقه مؤخرا".وأردف متحدثا عن هذا الصندوق: "هي مبادرة مبتكرة جديدة تقدم المساعدة لوسائل الإعلام المستقلة المعرضة للخطر، ولن تتم إدارة الصندوق من قبل الحكومات، ولكن من قبل مجموعة شاملة من الصحفيين المستقلين والمحترمين، وخبراء الإعلام والماليين".ستطلق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية برنامج لجعل الصحافة المستقلة أكثر استدامة، مع التركيز على مشاركة البيانات والمساعدة الفنية والخدمات المالية ، بحسب بلينكن.وأشار الوزير إلى أن الجهود الجديدة تأتي على رأس مبلغ 236 مليون دولار، طلبه الرئيس بايدن في ميزانية 2022 لدعم وسائل الإعلام المستقلة في جميع أنحاء العالم، بزيادة أكثر من 40% عما تم تخصيصه في عام 2020.
https://arabic.sputniknews.com/20211104/الولايات-المتحدة-تتعهد-بتغطية-نفقات-الصحفيين-الذين-يتعرضون-لضغوط-حول-العالم-1050624847.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, حرية الصحافة, صحافة

بلينكن: الولايات المتحدة ستستثمر في وسائل الإعلام المستقلة في جميع أنحاء العالم

14:43 GMT 08.12.2021
© REUTERS / POOLوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في الدوحة، قطر 7 سبتمبر 2021
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في الدوحة، قطر 7 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
© REUTERS / POOL
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قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستكشف عن استثمارات جديدة لدعم وسائل الإعلام المستقلة في جميع أنحاء العالم خلال القمة القادمة من أجل الديمقراطية.
واشنطن- سبوتنيك. يستضيف الرئيس الأمريكي جو بايدن القمة الافتراضية للديمقراطية، والتي تجمع المسؤولين الحكوميين وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص من أكثر من 110 دولة بين 9 إلى 10 من الشهر الجاري.
وأضاف بلينكن في مناقشة افتراضية: "خلال القمة، نعلن عن استثمارات جديدة كبيرة لدعم وسائل الإعلام المستقلة في خطر مالي، ونقدم أكبر مساهمة من أي حكومة في الصندوق الدولي لوسائل الإعلام العامة الذي تم إطلاقه مؤخرا".
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وأردف متحدثا عن هذا الصندوق: "هي مبادرة مبتكرة جديدة تقدم المساعدة لوسائل الإعلام المستقلة المعرضة للخطر، ولن تتم إدارة الصندوق من قبل الحكومات، ولكن من قبل مجموعة شاملة من الصحفيين المستقلين والمحترمين، وخبراء الإعلام والماليين".
ستطلق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية برنامج لجعل الصحافة المستقلة أكثر استدامة، مع التركيز على مشاركة البيانات والمساعدة الفنية والخدمات المالية ، بحسب بلينكن.
وأشار الوزير إلى أن الجهود الجديدة تأتي على رأس مبلغ 236 مليون دولار، طلبه الرئيس بايدن في ميزانية 2022 لدعم وسائل الإعلام المستقلة في جميع أنحاء العالم، بزيادة أكثر من 40% عما تم تخصيصه في عام 2020.
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