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https://arabic.sputniknews.com/20211208/بوقرة-الحكم-أفسد-العرس-الكروي-بين-المنتخبين-الجزائري-والمصري-1053687271.html
بوقرة: الحكم أفسد العرس الكروي بين المنتخبين الجزائري والمصري
بوقرة: الحكم أفسد العرس الكروي بين المنتخبين الجزائري والمصري
أكد المدرب الجزائري للفريق المحلي مجيد بوقرة أن الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيو، لم يكن في مستوى سمعة الفريقين الجزائري والمصري. 08.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-08T05:52+0000
2021-12-08T05:52+0000
رياضة
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وقال مجيد بوقرة في مؤتمر صحفي عقب نهاية المباراة إن الحكم بالغ في "معاقبة" لاعبي المنتخب الوطني المحلي، في إشارة إلى البطاقات الصفراء الثلاث وعقوبة الطرد.وعن تموقع المنتخب الوطني المحلّي ثانيا في لائحة الترتيب، قال بوقرة في تصريحات إعلامية عقب مواجهة مصر سهرة الثلاثاء، إنه لا يأسف لهذا التصنيف، كون مركز الوصافة جاء استنادا إلى قاعدة اللعب النظيف أو معيار الانضباط (البطاقات الصفراء والحمراء)، وليس بِسبب الخسارة أو التعادل.وبِخصوص طرد اللاعب البديل ياسين تيطراوي، ردّ الناخب الوطني بِالقول إن مهاجم نادي البارادو مازال فتيّا (18 سنة)، ويفتقد للتجربة في الاستحقاقات الدولية.وبِشأن مواجهة ربع نهائي كأس العرب أمام المغرب، وصف بوقرة اللقاء بِالمواجهة الجوارية التي تُشبه مباراة مصر. وقال إنه سيجتهد لرسم التكتيك المناسب، من أجل تجاوز هذه العقبة وبلوع محطّة المربّع الذهبي.
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رياضة

بوقرة: الحكم أفسد العرس الكروي بين المنتخبين الجزائري والمصري

05:52 GMT 08.12.2021
© Sputnik"استاد البيت" يحتضن افتتاح "كأس العرب" في قطر
استاد البيت يحتضن افتتاح كأس العرب في قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
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أكد المدرب الجزائري للفريق المحلي مجيد بوقرة أن الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيو، لم يكن في مستوى سمعة الفريقين الجزائري والمصري.
وقال مجيد بوقرة في مؤتمر صحفي عقب نهاية المباراة إن الحكم بالغ في "معاقبة" لاعبي المنتخب الوطني المحلي، في إشارة إلى البطاقات الصفراء الثلاث وعقوبة الطرد.
وعن تموقع المنتخب الوطني المحلّي ثانيا في لائحة الترتيب، قال بوقرة في تصريحات إعلامية عقب مواجهة مصر سهرة الثلاثاء، إنه لا يأسف لهذا التصنيف، كون مركز الوصافة جاء استنادا إلى قاعدة اللعب النظيف أو معيار الانضباط (البطاقات الصفراء والحمراء)، وليس بِسبب الخسارة أو التعادل.
وبِخصوص طرد اللاعب البديل ياسين تيطراوي، ردّ الناخب الوطني بِالقول إن مهاجم نادي البارادو مازال فتيّا (18 سنة)، ويفتقد للتجربة في الاستحقاقات الدولية.
وبِشأن مواجهة ربع نهائي كأس العرب أمام المغرب، وصف بوقرة اللقاء بِالمواجهة الجوارية التي تُشبه مباراة مصر. وقال إنه سيجتهد لرسم التكتيك المناسب، من أجل تجاوز هذه العقبة وبلوع محطّة المربّع الذهبي.
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