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مصر... تحذير من حقنة "الخلطة السحرية" لعلاج البرد
مصر... تحذير من حقنة "الخلطة السحرية" لعلاج البرد
حذرت هيئة الدواء في مصر من استخدام ما يعرف شعبيا باسم "حقنة البرد"، أو ما يطلق عليها "الخلطة السحرية" لعلاج نزلات البرد. 08.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-08T18:21+0000
2021-12-08T18:21+0000
دواء
البرد
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ونقلت صحيفة " المصري اليوم" عن الهيئة، اليوم الأربعاء، أنه لا يوجد علاج محدد لنزلات البرد، ولكن هناك مجموعة أدوية تعمل على تخفيف بعض أعراضه عقب استشارة الطبيب.وقالت الهيئة إن الاستخدام الأمثل للأدوية يجب أن يتم بحسب الحالة الصحية لكل شخص على حدة.ونظرا لأن هذه الحقنة عبارة عن خليط من المضاد الحيوي، والكورتيزون، فقد حذرت هيئة الدواء من خطورة استخدام الكورتيزون.وقالت إن الكورتيزون يتسبب في إضعاف المناعة، ويؤثر بشكل مضر على مرضى السكري، وارتفاع ضغط الدم.وفيم يتعلق بالمضاد الحيوي، قالت إنه لا يعالج نزلات البرد بشكل عام، لأنها عدوى فيروسية، وإنما يستخدم لعلاج العدوى البكتيرية.وأشارت إلى أن الإفراط في استخدام المضادات الحيوية يجعل الجسم مقاوماً لها على المدى البعيد.وعن استخدام المسكنات، قالت إنها تسبب مشكلات صحية لمرضى الكبد والقلب والسكري والربو.
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دواء, البرد

مصر... تحذير من حقنة "الخلطة السحرية" لعلاج البرد

18:21 GMT 08.12.2021
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الذهاب إلى بنك الصورحقنة
حقنة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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حذرت هيئة الدواء في مصر من استخدام ما يعرف شعبيا باسم "حقنة البرد"، أو ما يطلق عليها "الخلطة السحرية" لعلاج نزلات البرد.
ونقلت صحيفة " المصري اليوم" عن الهيئة، اليوم الأربعاء، أنه لا يوجد علاج محدد لنزلات البرد، ولكن هناك مجموعة أدوية تعمل على تخفيف بعض أعراضه عقب استشارة الطبيب.
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وقالت الهيئة إن الاستخدام الأمثل للأدوية يجب أن يتم بحسب الحالة الصحية لكل شخص على حدة.
ونظرا لأن هذه الحقنة عبارة عن خليط من المضاد الحيوي، والكورتيزون، فقد حذرت هيئة الدواء من خطورة استخدام الكورتيزون.
وقالت إن الكورتيزون يتسبب في إضعاف المناعة، ويؤثر بشكل مضر على مرضى السكري، وارتفاع ضغط الدم.
وفيم يتعلق بالمضاد الحيوي، قالت إنه لا يعالج نزلات البرد بشكل عام، لأنها عدوى فيروسية، وإنما يستخدم لعلاج العدوى البكتيرية.
وأشارت إلى أن الإفراط في استخدام المضادات الحيوية يجعل الجسم مقاوماً لها على المدى البعيد.
وعن استخدام المسكنات، قالت إنها تسبب مشكلات صحية لمرضى الكبد والقلب والسكري والربو.
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