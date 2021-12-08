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فايزر: الحصول على 3 جرعات من اللقاح يحيد أوميكرون
فايزر: الحصول على 3 جرعات من اللقاح يحيد أوميكرون
أعلنت شركة "فايزر" للصناعات الدوائية أن دراسات مختبرية أولية أظهرت أن الحصول على 3 جرعات من اللقاح الذي تنتجه الشركة يحيد المتحور الجديد من فيروس كورونا... 08.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-08T17:32+0000
2021-12-08T17:32+0000
فيروس كورونا
أوميكرون
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وذكرت الشركة الأمريكية في بيان نشرته، اليوم الأربعاء، على موقعها الإلكتروني أن الحصول على جرعتين من اللقاح يؤدي إلى تقليل نشاط الفيروس.ويمكن فحص قدرة اللقاح على الحماية من العدوى بطريقتين أولاهما: في المختبر لمعرفة ما إذا كانت الأجسام المضادة الموجودة في دم الأفراد الملقحين تحيد المتحور.أما الطريقة الثانية فتكون عن طريق جمع البيانات من الواقع لمعرفة عدد الأفراد الذين تم تطعيمهم وأصيبوا مقارنة مع الأفراد غير الملقحين.قارن علماء الشركة نتائج الدم المأخوذ من الأفراد الذين تلقوا الدواء المعزز قبل شهر مع نتائج الدم المأخوذ من اللقاحات بجرعتين فقط.أظهر البحث أن المناعة التي توفرها الجرعة الثالثة ضد متحور أوميكرون كانت أعلى 25 مرة من المناعة التي توفرها جرعتان.وبحسب البيان فإنه من المحتمل أن توفر جرعتان من اللقاح بعض الحماية من المرض الشديد.
https://arabic.sputniknews.com/20211208/السلطات-الأسترالية-ترصد-نوعا-جديدا-من-متحور-أوميكرون-في-كوينزلاند-1053693809.html
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فيروس كورونا, أوميكرون

فايزر: الحصول على 3 جرعات من اللقاح يحيد أوميكرون

17:32 GMT 08.12.2021
© Sputnik . Vladimir Trefilov / الذهاب إلى بنك الصوراللقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا
اللقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
© Sputnik . Vladimir Trefilov
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أعلنت شركة "فايزر" للصناعات الدوائية أن دراسات مختبرية أولية أظهرت أن الحصول على 3 جرعات من اللقاح الذي تنتجه الشركة يحيد المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون".
وذكرت الشركة الأمريكية في بيان نشرته، اليوم الأربعاء، على موقعها الإلكتروني أن الحصول على جرعتين من اللقاح يؤدي إلى تقليل نشاط الفيروس.
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ويمكن فحص قدرة اللقاح على الحماية من العدوى بطريقتين أولاهما: في المختبر لمعرفة ما إذا كانت الأجسام المضادة الموجودة في دم الأفراد الملقحين تحيد المتحور.
أما الطريقة الثانية فتكون عن طريق جمع البيانات من الواقع لمعرفة عدد الأفراد الذين تم تطعيمهم وأصيبوا مقارنة مع الأفراد غير الملقحين.
قارن علماء الشركة نتائج الدم المأخوذ من الأفراد الذين تلقوا الدواء المعزز قبل شهر مع نتائج الدم المأخوذ من اللقاحات بجرعتين فقط.
أظهر البحث أن المناعة التي توفرها الجرعة الثالثة ضد متحور أوميكرون كانت أعلى 25 مرة من المناعة التي توفرها جرعتان.
وبحسب البيان فإنه من المحتمل أن توفر جرعتان من اللقاح بعض الحماية من المرض الشديد.
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