https://arabic.sputniknews.com/20211208/موسكو-تؤكد-استعدادها-للمساهمة-في-إنجاح-عمل-اللجنة-العسكرية-55-واستقرار-ليبيا-1053714652.html

موسكو تؤكد استعدادها للمساهمة في إنجاح عمل اللجنة العسكرية 5+5 واستقرار ليبيا

موسكو تؤكد استعدادها للمساهمة في إنجاح عمل اللجنة العسكرية 5+5 واستقرار ليبيا

شدد نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، خلال اجتماعه في موسكو باللجنة العسكرية المشتركة 5+5 استعداد بلاده للمساهمة في استقرار ليبيا وإنجاح عمل اللجنة... 08.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-08T17:29+0000

2021-12-08T17:29+0000

2021-12-08T17:29+0000

العالم العربي

روسيا

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بنغازي - سبوتنيك. قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي اللواء خالد المحجوب، في بيان اليوم الأربعاء: إن "نائب وزير الخارجية الروسية بوغدانوف أكد خلال اجتماعه في مقر وزارة الخارجية الروسية باللجنة العسكرية المشتركة 5+5، استعداد بلاده للمساهمة في استقرار ليبيا وإنجاح عمل اللجنة العسكرية المشتركة حتى تحقق ما يصبوا إليه الليبيون من أمن وتنمية في ظل دولة واحدة مستقرة".وأضاف البيان: أن الاجتماع الذي حضره أعضاء من البعثة الأممية وممثلون عن وزارة الخارجية ووزارة الدفاع في دولة روسيا تطرق إلى "اتفاق جنيف الخاص بوقف إطلاق النار وبنوده التي من أهمها إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة لتحقيق السيادة الليبية".وأبدى بوغدانوف "ترحيب روسيا باللجنة بكامل أعضائها وبما حققته خلال أعمالها التي قامت بها من وقف لإطلاق النار وفتح الطريق الساحلي وتأمينه وإزالة الألغام".هذا وأكد مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، خالد المحجوب، يوم الأحد الماضي، أن لقاءات اللجنة العسكرية الليبية "5+5" في تركيا، أسفرت عن تأكيد أنقرة موافقتها على إجلاء المرتزقة وإنهاء تواجدها بليبيا بالتزامن مع خروج باقي المرتزقة بشكل يشمل الجميع من جميع أنحاء ليبيا.ويعتبر سحب القوات الأجنبية والمرتزقة أمر ملح لضمان نجاح العملية السياسية في ليبيا وإرساء الاستقرار في البلاد بعد عشر سنوات على سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.وتسلمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، والمجلس الرئاسي السلطة في ليبيا بشكل رسمي، منتصف آذار/مارس الماضي؛ وذلك للبدء في إدارة شؤون البلاد، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل وفق المسار الذي ترعاه الأمم المتحدة. وتوصل إليه منتدى الحوار الليبي.

https://arabic.sputniknews.com/20211208/المجلس-الأعلى-للدولة-في-ليبيا-يدعو-لتأجيل-الانتخابات-الرئاسية-والنيابية-إلى-فبراير-المقبل-1053703152.html

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العالم العربي, روسيا