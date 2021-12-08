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وزير الخارجية الإسرائيلي يزور القاهرة حاملا قطعا أثرية مصرية مسروقة
وزير الخارجية الإسرائيلي يزور القاهرة حاملا قطعا أثرية مصرية مسروقة
أفادت صحيفة عبرية، اليوم الأربعاء، بأن وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، سيزور القاهرة، غدا، حاملا قطعا أثرية مصرية مسروقة. 08.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-08T16:08+0000
2021-12-08T16:08+0000
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ذكرت صحيفة معاريف العبرية، مساء اليوم الأربعاء، أن لابيد سيطير إلى القاهرة، غدا الخميس، في زيارة يلتقي خلالها بنظيره المصري، سامح شكري، وربما الرئيس عبدالفتاح السيسي، حاملا بعض القطع الأثرية المصرية المسروقة منذ عام 2014.وأكدت الصحيفة أنه كبادرة طيبة تجاه مصر، فإن لابيد سيحمل في طائرته إلى القاهرة قطعا أثرية مصرية مسروقة تم تهريبها إلى بلاده في عام 2014، فضلا عن مناقشته لعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن يائير لابيد سيزور القاهرة على متن طائرة خاصة، وليس طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي، موضحة أن وزير الخارجية سيبحث مع نظيره المصري عددا من القضايا الإقليمية والدولية.
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إسرائيل, مصر

وزير الخارجية الإسرائيلي يزور القاهرة حاملا قطعا أثرية مصرية مسروقة

16:08 GMT 08.12.2021
© REUTERS / POOLيائير لابيد، زعيم المعارضة في إسرائيل، رئيس حزب "يش عتيد/يوجد مستقبل"، 31 مايو 2021
يائير لابيد، زعيم المعارضة في إسرائيل، رئيس حزب يش عتيد/يوجد مستقبل، 31 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
© REUTERS / POOL
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أفادت صحيفة عبرية، اليوم الأربعاء، بأن وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، سيزور القاهرة، غدا، حاملا قطعا أثرية مصرية مسروقة.
ذكرت صحيفة معاريف العبرية، مساء اليوم الأربعاء، أن لابيد سيطير إلى القاهرة، غدا الخميس، في زيارة يلتقي خلالها بنظيره المصري، سامح شكري، وربما الرئيس عبدالفتاح السيسي، حاملا بعض القطع الأثرية المصرية المسروقة منذ عام 2014.
وأكدت الصحيفة أنه كبادرة طيبة تجاه مصر، فإن لابيد سيحمل في طائرته إلى القاهرة قطعا أثرية مصرية مسروقة تم تهريبها إلى بلاده في عام 2014، فضلا عن مناقشته لعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن يائير لابيد سيزور القاهرة على متن طائرة خاصة، وليس طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي، موضحة أن وزير الخارجية سيبحث مع نظيره المصري عددا من القضايا الإقليمية والدولية.
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