وزير الخارجية الإسرائيلي يزور القاهرة حاملا قطعا أثرية مصرية مسروقة

ذكرت صحيفة معاريف العبرية، مساء اليوم الأربعاء، أن لابيد سيطير إلى القاهرة، غدا الخميس، في زيارة يلتقي خلالها بنظيره المصري، سامح شكري، وربما الرئيس عبدالفتاح السيسي، حاملا بعض القطع الأثرية المصرية المسروقة منذ عام 2014.وأكدت الصحيفة أنه كبادرة طيبة تجاه مصر، فإن لابيد سيحمل في طائرته إلى القاهرة قطعا أثرية مصرية مسروقة تم تهريبها إلى بلاده في عام 2014، فضلا عن مناقشته لعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن يائير لابيد سيزور القاهرة على متن طائرة خاصة، وليس طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي، موضحة أن وزير الخارجية سيبحث مع نظيره المصري عددا من القضايا الإقليمية والدولية.
أفادت صحيفة عبرية، اليوم الأربعاء، بأن وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، سيزور القاهرة، غدا، حاملا قطعا أثرية مصرية مسروقة.
ذكرت صحيفة معاريف العبرية، مساء اليوم الأربعاء، أن لابيد سيطير إلى القاهرة، غدا الخميس، في زيارة يلتقي خلالها بنظيره المصري، سامح شكري، وربما الرئيس عبدالفتاح السيسي، حاملا بعض القطع الأثرية المصرية المسروقة منذ عام 2014.
שר החוץ יטוס מחר לביקור בקהיר, במהלכו הוא צפוי להיפגש עם שר החוץ וייתכן שגם עם נשיא המדינה. כמחווה מצד ישראל לפיד צפוי להחזיר למצרים פרטי עתיקות מצריים שנתפסו בישראל ב-2014, אחרי שנגנבו ממצריםhttps://t.co/l5SriYV9L7