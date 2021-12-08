https://arabic.sputniknews.com/20211208/6-علامات-على-الجلد-تدل-على-الإصابة-بالسكري-1053693447.html

6 علامات على الجلد تدل على الإصابة بالسكري

6 علامات على الجلد تدل على الإصابة بالسكري

يصعب اكتشاف مرض السكري من النوع الثاني ما يؤدي إلى إصابة الكثيرين به دون معرفة ذلك، لكن الأطباء يعرفون أعراضا شائعة لمرض السكري قد تتداخل مع حالات مرضية أخرى،... 08.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-08T09:52+0000

2021-12-08T09:52+0000

2021-12-08T09:52+0000

مرض السكري

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ونقلت صحيفة "ديلي إكسبريس" عن الكيميائي ومؤسس SOS Serum ، بروس غرين، أن يؤثر مرض السكري له أعراض أيضا تظهر على الجلد، وتكون مشابهة لتلك التي تظهر بفعل التقدم في العمر، مثل فقدان مرونة الجلد وجفافه وانخفاض الدورة الدموية الدقيقة واصفرار البشرة.وأوضح غرين 6 علامات تظهر على الجلد وتدل على الإصابة بالسكري، وهي كما يلي:وحذر غرين من أن مشاكل الجلد أكثر احتمالا بين مرضى السكري بسبب ضعف الدورة الدموية وانخفاض حساسية الأعصاب، مشيرا إلى أن البشرة الجافة هي أحد أكبر المشاكل خاصة في الساقين والمرفقين والقدمين.وتساعد التمارين الرياضية على خفض مستوى السكر في الدم، لذا فينصبح بممارسة الرياضة لمدة ساعتين ونصف أسبوعيا، ويمكن أن يشمل ذلك المشي السريع أو صعود السلالم أو القيام بمزيد من الأعمال المنزلية الشاقة.وينصح الخبراء كذلك باتباع نظام غذائي صحي لتجنب النوع الثاني من مرض السكري للتحكم في مستويات السكر في الدم، كما يجب أيضا مناقشة العلاج مع الطبيب عند التشخيص.وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) البريطانية إنه إذا كانت مصابا بمرض السكري من النوع الثاني فعليك الحد من بعض الأطعمة والتركيز على أطعمة أخرى، فيجب التركيز على تناول الفاكهة والخضروات وبعض الأطعمة النشوية مثل المعكرونة، في حين يجب تقليل السكر والدهون والملح إلى الحد الأدنى، والالتزام بتناول الوجبات الثلاث الإفطار والغداء والعشاء كل يوم.كما أوصت الهيئة بأن خسارة الوزن (في حال الإصابة بالسمنة) سيسهل على الجسم خفض مستوى السكر في الدم، ويمكن أن يحسن ضغط الدم والكوليسترول".أما فيما يتعلق بمشاكل الجلد التي يصببها مرض السكري، فقد قدم غرين بعض النصائح:

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مرض السكري