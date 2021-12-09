أوكرانيا تعلن استعدادها للوفاء بالتزاماتها بشأن وقف إطلاق النار في دونباس

وأضاف يرماك في تصريحات لقناة "1+1" الأوكرانية، اليوم الخميس إن "أوكرانيا اقترحت العودة إلى وقف إطلاق النار الكامل، الذي تم التوصل إليه في عام 2020.ولفت إلى أن الاتفاق تم الالتزام به بشكل كامل لعدة أشهر، ثم بدأت الانتهاكات، التي أصبحت واسعة النطاق.وأكد أن الحديث الأن عن ذلك ليس له معنى، رغم أن أوكرانيا مستعدة للوفاء بالتزاماتها التي تم الاتفاق عليها.وأوضح أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي، ناقش مع الرئيس الأمريكي جو بايدن مسألة حل الصراع في دونباس والإصلاحات في أوكرانيا.ووفقا له أكد بايدن استعداد واشنطن لتزويد كييف بالمساعدات التي ستسمح لها بالرد على أي اعتداءات في أي وقت.وتدهورت العلاقات بين موسكو وكييف بعد انقلاب العام 2014 في أوكرانيا، الذي أدى إلى عودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا، واندلاع نزاع مسلح في منطقة دونباس (جنوب شرقي أوكرانيا) بين كييف من جهة وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك "الشعبيتين" (غير المعترف بهما) من جهة أخرى.وفي يناير/كانون الثاني 2015، اعتمد البرلمان الأوكراني إعلانا اعتبر فيه روسيا "دولة معتدية".وتنفي موسكو اتهامات الجانب الأوكراني، واصفة إياها بغير المقبولة وتصر على أن روسيا ليست طرفا في النزاع الأوكراني الداخلي.
وتدهورت العلاقات بين موسكو وكييف بعد انقلاب العام 2014 في أوكرانيا، الذي أدى إلى عودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا، واندلاع نزاع مسلح في منطقة دونباس (جنوب شرقي أوكرانيا) بين كييف من جهة وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك "الشعبيتين" (غير المعترف بهما) من جهة أخرى.
وفي يناير/كانون الثاني 2015، اعتمد البرلمان الأوكراني إعلانا اعتبر فيه روسيا "دولة معتدية".
وتنفي موسكو اتهامات الجانب الأوكراني، واصفة إياها بغير المقبولة وتصر على أن روسيا ليست طرفا في النزاع الأوكراني الداخلي.