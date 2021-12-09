https://arabic.sputniknews.com/20211209/أوكرانيا-تعلن-استعدادها-للوفاء-بالتزاماتها-بشأن-وقف-إطلاق-النار-في-دونباس-1053759456.html

أوكرانيا تعلن استعدادها للوفاء بالتزاماتها بشأن وقف إطلاق النار في دونباس

أوكرانيا تعلن استعدادها للوفاء بالتزاماتها بشأن وقف إطلاق النار في دونباس

قال مدير مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك إن أوكرانيا مستعدة للوفاء بالتزاماتها بشأن وقف إطلاق النار الكامل في دونباس، وتأمل في التوصل إلى هدنة كاملة في... 09.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-09T21:04+0000

2021-12-09T21:04+0000

2021-12-09T21:04+0000

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وأضاف يرماك في تصريحات لقناة "1+1" الأوكرانية، اليوم الخميس إن "أوكرانيا اقترحت العودة إلى وقف إطلاق النار الكامل، الذي تم التوصل إليه في عام 2020.ولفت إلى أن الاتفاق تم الالتزام به بشكل كامل لعدة أشهر، ثم بدأت الانتهاكات، التي أصبحت واسعة النطاق.وأكد أن الحديث الأن عن ذلك ليس له معنى، رغم أن أوكرانيا مستعدة للوفاء بالتزاماتها التي تم الاتفاق عليها.وأوضح أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي، ناقش مع الرئيس الأمريكي جو بايدن مسألة حل الصراع في دونباس والإصلاحات في أوكرانيا.ووفقا له أكد بايدن استعداد واشنطن لتزويد كييف بالمساعدات التي ستسمح لها بالرد على أي اعتداءات في أي وقت.وتدهورت العلاقات بين موسكو وكييف بعد انقلاب العام 2014 في أوكرانيا، الذي أدى إلى عودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا، واندلاع نزاع مسلح في منطقة دونباس (جنوب شرقي أوكرانيا) بين كييف من جهة وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك "الشعبيتين" (غير المعترف بهما) من جهة أخرى.وفي يناير/كانون الثاني 2015، اعتمد البرلمان الأوكراني إعلانا اعتبر فيه روسيا "دولة معتدية".وتنفي موسكو اتهامات الجانب الأوكراني، واصفة إياها بغير المقبولة وتصر على أن روسيا ليست طرفا في النزاع الأوكراني الداخلي.

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