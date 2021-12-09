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إيطاليا تفرض غرامة غير مسبوقة على شركة أمازون
إيطاليا تفرض غرامة غير مسبوقة على شركة أمازون
فرضت هيئة تنظيم المنافسة في إيطاليا، اليوم الخميس، غرامة تزيد عن 1,128 مليار يورو على شركة "أمازون". 09.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-09T16:09+0000
2021-12-09T16:09+0000
إيطاليا
شركة أمازون
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وذكرت وكالة "فرانس برس" أن سبب الغرامة هو "إساءة استخدام مركز مهيمن" عبر التمييز ضد باعة لم يستخدموا خدماتها اللوجستية.وقالت الهيئة في بيان إن شركة أمازون أضرت بمشغلين منافسين لها في الخدمات اللوجستية للتجارة الإلكترونية.في المقابل عبرت شركة أمازون عن "اعتراضها الشديد" على هذه العقوبة التي ستقدم استئنافا ضدها.ووصفت الشركة الغرامة والإجراءات التصحيحية المقترحة بأنها "غير مبررة وغير متناسبة".تعد هذه واحدة من أكبر الغرامات التي تفرضها دولة بسبب ممارسات ينظر إليها على أنها ضارة بالمنافسة ضد إحدى شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة المستهدفة في دول عدة.وخلال الأشهر الأخيرة، ضاعفت دول في الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات مالية على الشركات الرقمية الأمريكية والصينية العملاقة في محاولة لمزيد من تنظيم أنشطتها.
https://arabic.sputniknews.com/20211110/إعلام-لولا-هذا-القرار-لأصبح-بيل-غيتس-أغنى-من-إيلون-ماسك-وجيف-بيزوس-معا-1050669867.html
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إيطاليا, شركة أمازون

إيطاليا تفرض غرامة غير مسبوقة على شركة أمازون

16:09 GMT 09.12.2021
© REUTERS / Abhishek Chinnappa شركة أمازون الأمريكية
 شركة أمازون الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
© REUTERS / Abhishek Chinnappa
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فرضت هيئة تنظيم المنافسة في إيطاليا، اليوم الخميس، غرامة تزيد عن 1,128 مليار يورو على شركة "أمازون".
وذكرت وكالة "فرانس برس" أن سبب الغرامة هو "إساءة استخدام مركز مهيمن" عبر التمييز ضد باعة لم يستخدموا خدماتها اللوجستية.
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وقالت الهيئة في بيان إن شركة أمازون أضرت بمشغلين منافسين لها في الخدمات اللوجستية للتجارة الإلكترونية.
في المقابل عبرت شركة أمازون عن "اعتراضها الشديد" على هذه العقوبة التي ستقدم استئنافا ضدها.
ووصفت الشركة الغرامة والإجراءات التصحيحية المقترحة بأنها "غير مبررة وغير متناسبة".
تعد هذه واحدة من أكبر الغرامات التي تفرضها دولة بسبب ممارسات ينظر إليها على أنها ضارة بالمنافسة ضد إحدى شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة المستهدفة في دول عدة.
وخلال الأشهر الأخيرة، ضاعفت دول في الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات مالية على الشركات الرقمية الأمريكية والصينية العملاقة في محاولة لمزيد من تنظيم أنشطتها.
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