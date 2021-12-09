https://arabic.sputniknews.com/20211209/الجانب-الآخر-من-جولة-محمود-عباس-إلى-الجزائر-وتونس-1053757007.html

الجانب الآخر من جولة محمود عباس إلى الجزائر وتونس

الجانب الآخر من جولة محمود عباس إلى الجزائر وتونس

هل من الممكن أن تقود هذه الزيارة إلى تقارب بين الجارتين قبيل القمة العربية المقرّر عقدها في الجزائر؟ أم أن عدم مرور عبّاس بالمغرب له دلالات أبعد من التصالح... 09.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-09T19:31+0000

2021-12-09T19:31+0000

2021-12-09T19:31+0000

العالم العربي

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هل من الممكن أن تقود هذه الزيارة إلى تقارب بين الجارتين قبيل القمة العربية المقرّر عقدها في الجزائر؟ أم أن عدم مرور عبّاس بالمغرب له دلالات أبعد من التصالح السياسي بين الشقيقتين؟شكّلت مبادرة الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون بتقديم مساعدة مالية تقدّر بمئة مليون دولار أمريكي إلى الفلسطينيين ترحيبا واسعا من الرئيس محمود عباس والفلسطينيين، مشيدا بمواقف الجزائر الداعمة لبلاده وللقضية الفلسطينية.حول هذا الموضوع، قال أستاذ القانون الدولي، الدكتور محمد تاج الدّين الحوسيني لوكالة "سبوتنيك":وأضاف الدكتور الحوسيني: "تقديم الرئيس الجزائري لهذه المساعدة ولو أنها متواضعة، تدل على أن لهذا النوع من الاستقطاب مسار آخر، ولكن إذا كان الأمر يتعلق فقط بالاستعداد للقمة العربية فهذا شيء اعتيادي ولا غبار عليه، لكن أن يحاول الرئيس تبون فيما بعد الربط بين القضية الفلسطينية وقضية الصحراء فهنا بطبيعة الحال ستأخذ الأمور أبعادا أخرى".وتابع: "إن علاقات المغرب بالقضية الفلسطينية هي قضية لا تقبل المزايدات أوالمناقشات، فالمغرب يدعّمها شعبيا وحكوميا ورئاسيا بشكل قوي، وقد تم تأسيس صندوق مال القدس في سابقة في العالم العربي والإسلامي والذي تعتبر مساهمة المغرب فيه تفوق 80%، ويدعّم كفاح الفلسطينيّين المقدسييّين بالحفاظ على الطابع العربي والإسلامي للمدينة، ويدعمهم في بناء المؤسسات الطبية والمستشفيات والجامعات والمدارس، وهذا ليس بالشيء العابث والظرفي بل هو بمثابة الالتزام دائم المدى".كما قال الدكتور الحوسيني: "أعتقد أن المطالب المغربية في الحقيقة، تصبّ في نفس الاتجاه الذي تعتمده السّلطة الفلسطينية وحتى الحركات الأخرى من حركة (حماس) وغيرها".وتابع: "فكرة النظام الجزائري في أن يجمع المجموعات الفلسطينية في البلاد لاتخاذ مواقف مشتركة، هي شيء جيد، إذا كان هدفها تحقيق الوحدة الفلسطينية التي افتقدناها لمدة طويلة، أما إذا كانت أهدافها غير ذلك كمحاولة الربط بين ما يجري في فلسطين وما يجري في جنوب المغرب فهذا شيء آخر".هل ستطبّع الجزائر مع إسرائيل؟وحول استعداد الجزائر للتطبيع مع إسرائيل، قال الدكتور الحوسيني:وتابع: "لاحظتم أن العلاقات المغربية عندما استرجعت إلى أساسها الأوّلي، لم تكن تطبيعا بالأساس، بل كانت إعادة لعلاقات كانت قد قطعت بعد أن فتح مكتب الاتصال في التسعينيات، ولكن عندما جاءت الانتفاضة الفلسطينية وتبيّن أن هناك غدر من طرف الإسرائيليين وانتهاك للحقوق الفلسطينية بشكل مفضوح أمام المجتمع الدولي، قام المغرب مجدّدا بإغلاق المكتب وقطع العلاقات مع إسرائيل".وأضاف: "اليوم، هناك ظروف جديدة تعرفها المنطقة، لأن هناك جالية كبيرة من المغاربة اليهود المتواجدين في إسرائيل تصل إلى حوالي مليون نسمة وهم يحتلون مراكز مهمة، وهناك اعتقاد راسخ اليوم من قبل أطياف سياسية في المغرب على أن موقعه في علاقة دبلوماسية مع إسرائيل قد يكون لذلك آثار إيجابية أكثر في التّوصل إلى السلام مع الفلسطينيين من أن يبقى في جبهة المقاطعة، وبالتالي يعتبر أنه الآن جاءت مرحلة الحوار الجدّي الذي ينبغي أن يكون المغرب كذلك مستعدا للمساهمة فيه".توازن القوى الإقليمي يقود إلى اتفاق عسكريوحول الاتفاق الأمني بين بلاده وإسرائيل، أضاف الدكتور حوسيني: "مسألة الاتفاق العسكري بين المغرب وإسرائيل لم تطرحها الرغبة المغربية، بل طرحتها مسألة توازن القوى الإقليمي، نلاحظ أن الجزائر منذ العشر سنوات الماضية، أصبحت المستورد رقم واحد للسلاح في مجموع القارة الأفريقية وهدفها هو محاربة الإرهاب ومواجهة العدو الكلاسيكي حسبما صرّح به رئيس أركان الجيش الجزائري، السعيد شنقريحة الذي قصد بالعدو الكلاسيكي المغرب، وبالتالي هذه العداوة تذهب حتى إلى الميدان العسكري بالتسلح المتفوق، ونحن نعلم أنه في كل منطقة في العالم إذا اختل توازن القوى ولو بشيء نسبي، كانت النتيجة هي الحرب، وهذا كان قد وقع بين إيران والعراق، وبين العرب وإسرائيل سنة 1967 وبالتالي المغرب لا يمكنه أن يسمح إطلاقا بأن يعطي لهذه المنظمة العسكرية في الجزائر أن تقوم بعمل عدواني".هل تهدأ العلاقات بين المغرب والجزائر قبيل القمة العربية؟هل تصدق التوقعات وتكون هذه الزيارة بين عبّاس وتبون تمهيدا للطريق نحو التصالح المغربي وعودة العلاقات بين الجزائر والمغرب، التي شهدت في الآونة الأخيرة الكثير من الهزّات التي وصلت إلى حدّ القطيعة أحادية الجانب من قبل الجزائر، فهل تشهد القمة العربية وئاما مغاربيا وعربيا جديدا يذيب جليد العلاقات وتخطي هذه العقبات الدولية؟، وبخصوص هذا، قال الدكتور الحوسيني لوكالة "سبوتنيك":وتابع: "أظن أنه لو يطرح السؤال على كل جزائري، لقال: إن "علاقتنا بالمغرب ينبغي أن تعود إلى ما كانت عليه في الماضي، فهؤلاء أشقاؤنا وينبغي أن نكون مجموعة واحدة وقوة متراصّة لمواجهة مشاكل المستقبل، وأظن أن المغرب يمكن أن يلعب دورا فعّالا في تسوية القضية الفلسطينية في وضعيته الحالية".أزمة الشقيقتين والقمة العربية.وحول تأثير الأزمة بين الجزائر والمغرب على مسار القمّة العربية المقبلة، قال:"يمكن للأزمة أن تنتهي بكل سهولة إذا ما قرر النظام في الجزائر حاليا أن يتراجع عن مطامحه الهيمنية والتوسعية التي يحاول أن يتمسك بها، يعني مثلا أنبوب الغاز الذي انقطع، فالذي تضرّر منه بالدرجة الأولى هي الجزائر والشعب الجزائري".وتابع: "المغرب ليس هو من يمنع العلاقات بين الشعوب ويعرقلها، نحن مع العلاقات بين الشعبين الشقيقين والتعاون بينهما".

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