تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211209/السلطات-الأمريكية-تبدأ-رفض-دخول-مهاجرين-من-أفغانستان-1053729029.html
السلطات الأمريكية تبدأ رفض دخول مهاجرين من أفغانستان
السلطات الأمريكية تبدأ رفض دخول مهاجرين من أفغانستان
بدأت السلطات الأمريكية، اليوم الخميس، منع دخول الأفغان إلى الولايات المتحدة، في إطار برنامج "الحماية الإنسانية". 09.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-09T09:14+0000
2021-12-09T09:14+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
حركة طالبان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/01/1050009449_0:133:3033:1839_1920x0_80_0_0_c5d63836881aaf112680d7fc15c1384d.jpg
واشنطن - سبوتنيك. ونقل موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، عن محامين، أن البرنامج مخصص لفائدة الأشخاص، الذين "يخشون التعرض للأذى بسبب انتشار العنف".ويستطيع الأشخاص الذين سمحت لهم الولايات المتحدة الأمريكية بدخولها، في إطار البرنامج، التقدم بطلب للحصول على اللجوء أو "وضع اللاجئ"، أو تأشيرة هجرة خاصة، خلال سنتين من دخول البلاد، حيث أن البرنامج مخصص فقط لأولئك الذين يعانون "ظروف قاسية"، ولا يمكنهم انتظار إعادة توطينهم، بصفتهم لاجئين.يشار إلى أنه عادة ما تتلقى الجهات الحكومية نحو ألفي طلب دخول في إطار هذا البرنامج، سنويا؛ وفي الوقت الحالي، تم استقبال أكثر من 30 ألف طلب.من جانبه، صرح متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، للموقع الإخباري، أنه تمت الموافقة على دخول أكثر من 100 أفغاني في إطار البرنامج، منذ الصيف الفائت؛ ويشمل ذلك أولئك الذين لم يحصلوا بعد على تأشيرات هجرة خاصة، أو وسائل حماية قانونية أخرى، فيما أفاد محامون مختصون بمسائل الهجرة بأن هناك العشرات من حالات الرفض.وبشكل عام، وبحسب الموقع الإخباري، فإن نحو 5 آلاف شخص تم إجلاءهم من أفغانستان هم مواطنون أمريكيون؛ وما يقرب من 75 ألف أفغاني، يمكن لبعضهم الحصول على تأشيرات خاصة، أو أفراد عائلاتهم، كونهم ساعدوا الولايات المتحدة في أفغانستان.وكانت حركة طالبان (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب ممارسة الأنشطة الإرهابية)، منذ أوائل آب/ أغسطس، قد شنت هجومها ضد القوات الحكومية الأفغانية؛ ثم دخلت العاصمة كابول يوم 15 آب، وأعلنت في اليوم التالي انتهاء الحرب.وفي الأسبوعين الأخيرين، من شهر آب، شهد مطار كابول، الذي كان تحت سيطرة الجيش الأمريكي، عملية إجلاء جماعي للمواطنين الغربيين والأفغان، الذين تعاونوا معهم.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/01/1050009449_203:0:2831:1971_1920x0_80_0_0_405745a89d863285f83738f30a9f15fe.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, حركة طالبان

السلطات الأمريكية تبدأ رفض دخول مهاجرين من أفغانستان

09:14 GMT 09.12.2021
© REUTERS / STRINGERعناصر حركة "طالبان" تسيطر على مطار حامد كرزاي الدولي في كابول، أفغانستان 31 أغسطس 2021
عناصر حركة طالبان تسيطر على مطار حامد كرزاي الدولي في كابول، أفغانستان 31 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
© REUTERS / STRINGER
تابعنا عبر
بدأت السلطات الأمريكية، اليوم الخميس، منع دخول الأفغان إلى الولايات المتحدة، في إطار برنامج "الحماية الإنسانية".
واشنطن - سبوتنيك. ونقل موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، عن محامين، أن البرنامج مخصص لفائدة الأشخاص، الذين "يخشون التعرض للأذى بسبب انتشار العنف".
ويستطيع الأشخاص الذين سمحت لهم الولايات المتحدة الأمريكية بدخولها، في إطار البرنامج، التقدم بطلب للحصول على اللجوء أو "وضع اللاجئ"، أو تأشيرة هجرة خاصة، خلال سنتين من دخول البلاد، حيث أن البرنامج مخصص فقط لأولئك الذين يعانون "ظروف قاسية"، ولا يمكنهم انتظار إعادة توطينهم، بصفتهم لاجئين.
يشار إلى أنه عادة ما تتلقى الجهات الحكومية نحو ألفي طلب دخول في إطار هذا البرنامج، سنويا؛ وفي الوقت الحالي، تم استقبال أكثر من 30 ألف طلب.
من جانبه، صرح متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، للموقع الإخباري، أنه تمت الموافقة على دخول أكثر من 100 أفغاني في إطار البرنامج، منذ الصيف الفائت؛ ويشمل ذلك أولئك الذين لم يحصلوا بعد على تأشيرات هجرة خاصة، أو وسائل حماية قانونية أخرى، فيما أفاد محامون مختصون بمسائل الهجرة بأن هناك العشرات من حالات الرفض.
وبشكل عام، وبحسب الموقع الإخباري، فإن نحو 5 آلاف شخص تم إجلاءهم من أفغانستان هم مواطنون أمريكيون؛ وما يقرب من 75 ألف أفغاني، يمكن لبعضهم الحصول على تأشيرات خاصة، أو أفراد عائلاتهم، كونهم ساعدوا الولايات المتحدة في أفغانستان.
وكانت حركة طالبان (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب ممارسة الأنشطة الإرهابية)، منذ أوائل آب/ أغسطس، قد شنت هجومها ضد القوات الحكومية الأفغانية؛ ثم دخلت العاصمة كابول يوم 15 آب، وأعلنت في اليوم التالي انتهاء الحرب.
وفي الأسبوعين الأخيرين، من شهر آب، شهد مطار كابول، الذي كان تحت سيطرة الجيش الأمريكي، عملية إجلاء جماعي للمواطنين الغربيين والأفغان، الذين تعاونوا معهم.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
09:44 GMTالمفوضية العليا في ليبيا تعلن غلق باب الترشح للانتخابات البرلمانية
09:41 GMTالسيسي يتحدث عن 7 سنوات من التعاون والتشاور مع ميركل ويصفها بـ"العظيمة"
09:38 GMTتراجع التضخم في مصر على أساس سنوي
09:37 GMTيائير لابيد: تقوية علاقاتنا مع مصر هي مصلحة حيوية لإسرائيل
09:33 GMTغوتيريش يوجه رسالة تحذير في اليوم العالمي لمكافحة الفساد
09:32 GMTالبنك المركزي الأوروبي يدرس تعديل برنامج السندات
09:23 GMTتداول فيديو "حوار ودي" بين ابن سلمان وابن زايد
09:22 GMTالحكومة اليمينة تعلن مقتل قيادي في الجناح العسكري لـ"حزب الله" خلال معارك مأرب وتوجه طلبا إلى لبنان
09:14 GMTالسلطات الأمريكية تبدأ رفض دخول مهاجرين من أفغانستان
08:56 GMTوزير الصحة البريطاني يعلق على فيديو مسرب لمسؤولين حكوميين
08:53 GMTماذا كانت نتيجة تحري أسباب سقوط "إف 35" من حاملة الطائرات البريطانية؟
08:51 GMT110 دولة تشارك في قمة الديموقراطية التي دعت إليها واشنطن
08:47 GMTالعثور على أقدم هيكل عظمي لعبد روماني مصلوب في بريطانيا... صور
08:35 GMTهل تتوقع إغلاق الحدود في بلدك بسبب المتحور الجديد؟
08:29 GMTإسرائيل والإمارات توقعان مذكرة تفاهم جديدة بحضور جاريد كوشنر
08:19 GMTسوريا تعيد فتح الموانئ بعد يوم من إغلاقها
08:14 GMTخبير في شؤون الأمن والدفاع: في العرف العسكري أخطاء السياسة لا تعالجها التعبئة
08:07 GMTرفض لقاحات كورونا في سنغافورة قد يكلفك 25 ألف دولار
08:05 GMTمخرج فيلم "أميرة" يعلن وقف عرضه بعد انتقادات الأسرى الفلسطينيين
07:56 GMTالحرس الثوري الإيراني يكشف عن أكبر أحلام قاسم سليماني... جزء منها تحقق