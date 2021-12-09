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السيسي يتحدث عن 7 سنوات من التعاون والتشاور مع ميركل ويصفها بـ"العظيمة"
السيسي يتحدث عن 7 سنوات من التعاون والتشاور مع ميركل ويصفها بـ"العظيمة"
وصف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، المستشارة الألمانية السابقة، أنغيلا ميركل، بأنها "شخصية عظيمة ذات نمط قيادي فريد". 09.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-09T09:41+0000
2021-12-09T09:41+0000
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وكتب السيسي عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، معلّقًا على رحيل ميركل عن منصبها: "تشرفت بالعمل المشترك والتعاون المثمر والتشاور المنتظم البنّاء طوال سبع سنوات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل".وأضاف: "تلك الشخصية العظيمة ذات النمط القيادي الفريد الذي يجمع بين الحكمة والقوة".وتابع، أن ميركل "أنجزت طوال مسيرتها السياسية البراقة الكثير تجـاه وطنهـا وشعبها، وأوروبا والعالم".وأضاف السيسي: "لن تنسى مصر حكومةً وشعباً ما قامت به المستشارة أنجيلا ميركل لصالح العلاقات المصرية الالمانية، ودورها في تعزيز أواصر الصداقة بين البلدين والشعبين الصديقين".وأنهت ميركل 16 عاما في منصبها كمستشارة لألمانيا. وأمس، أدى أولاف شولتز اليمين الدستورية، تاسع مستشار لألمانيا بعد الحرب.وقالت وكالة "فرانس برس" إن شولتز، البالغ من العمر 63 عاما، أدى اليمين الدستورية في مجلس النواب الألماني أمام رئيسة المجلس، بربيل باس، بعد انتخابه من قبل النواب بأغلبية 395 صوتا من أصل 707.
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أخبار مصر الآن

السيسي يتحدث عن 7 سنوات من التعاون والتشاور مع ميركل ويصفها بـ"العظيمة"

09:41 GMT 09.12.2021
© REUTERS / Hannibal Hanschkeالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في برلين، ألمانيا 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في برلين، ألمانيا 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
© REUTERS / Hannibal Hanschke
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وصف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، المستشارة الألمانية السابقة، أنغيلا ميركل، بأنها "شخصية عظيمة ذات نمط قيادي فريد".
وكتب السيسي عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، معلّقًا على رحيل ميركل عن منصبها: "تشرفت بالعمل المشترك والتعاون المثمر والتشاور المنتظم البنّاء طوال سبع سنوات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل".
وأضاف: "تلك الشخصية العظيمة ذات النمط القيادي الفريد الذي يجمع بين الحكمة والقوة".
وتابع، أن ميركل "أنجزت طوال مسيرتها السياسية البراقة الكثير تجـاه وطنهـا وشعبها، وأوروبا والعالم".
وأضاف السيسي: "لن تنسى مصر حكومةً وشعباً ما قامت به المستشارة أنجيلا ميركل لصالح العلاقات المصرية الالمانية، ودورها في تعزيز أواصر الصداقة بين البلدين والشعبين الصديقين".
وتابع: "إنني إذ اعبر عن خالص التقدير لشخصها، أتمنى لها موفور الصحة والسعادة في حياتها الجديدة".
وأنهت ميركل 16 عاما في منصبها كمستشارة لألمانيا. وأمس، أدى أولاف شولتز اليمين الدستورية، تاسع مستشار لألمانيا بعد الحرب.
وقالت وكالة "فرانس برس" إن شولتز، البالغ من العمر 63 عاما، أدى اليمين الدستورية في مجلس النواب الألماني أمام رئيسة المجلس، بربيل باس، بعد انتخابه من قبل النواب بأغلبية 395 صوتا من أصل 707.
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