السيسي يتحدث عن 7 سنوات من التعاون والتشاور مع ميركل ويصفها بـ"العظيمة"

وكتب السيسي عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، معلّقًا على رحيل ميركل عن منصبها: "تشرفت بالعمل المشترك والتعاون المثمر والتشاور المنتظم البنّاء طوال سبع سنوات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل".وأضاف: "تلك الشخصية العظيمة ذات النمط القيادي الفريد الذي يجمع بين الحكمة والقوة".وتابع، أن ميركل "أنجزت طوال مسيرتها السياسية البراقة الكثير تجـاه وطنهـا وشعبها، وأوروبا والعالم".وأضاف السيسي: "لن تنسى مصر حكومةً وشعباً ما قامت به المستشارة أنجيلا ميركل لصالح العلاقات المصرية الالمانية، ودورها في تعزيز أواصر الصداقة بين البلدين والشعبين الصديقين".وأنهت ميركل 16 عاما في منصبها كمستشارة لألمانيا. وأمس، أدى أولاف شولتز اليمين الدستورية، تاسع مستشار لألمانيا بعد الحرب.وقالت وكالة "فرانس برس" إن شولتز، البالغ من العمر 63 عاما، أدى اليمين الدستورية في مجلس النواب الألماني أمام رئيسة المجلس، بربيل باس، بعد انتخابه من قبل النواب بأغلبية 395 صوتا من أصل 707.