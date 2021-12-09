الشرطة السعودية تعلق على فيديو متداول "يخالف الذوق" لمقيمة سورية ومواطن

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، استدعت شرطة منطقة الرياض شخصين ظهرا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بسلوكيات "تخالف الذوق العام".على إثر ذلك، صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، في بيان نقلته الوكالة، بأن "الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت من تحديد هوية رجل وامرأة ظهرا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بسلوكيات تخالف الذوق العام، وهما مواطن ومقيمة من الجنسية السورية".وأضاف: "جرى استدعاؤهما واستكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما".أحد صحفيي جريدة الرياض المحلية، بحسب ما كتب في نبذته التعريفية على "تويتر" ويدعى فهد اللويحق، نشر مقطع فيديو للحادثة (مموها) ومأخوذا من حساب وزارة الداخلية السعودية عبر "سناب شات".بينما قامت منصات أخرى بنشر الفيديو بشكل واضح، حيث يظهر الشاب في سيارة بيضاء ويتمايل مع الرقصة التي تستعرضها الفتاة في الشارع وباب السيارة مفتوح والشارع مزدحم، أمام تصوير الكاميرات.وكانت التعليقات من المغردين غاضبة بحكم أن المظهر وصفوه بـ"الغير أخلاقي". وفي نهاية الفيديو تركب معه في السيارة.
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم أمس، مقطع فيديو يظهر فيه شاب يركب سيارة وفتاة ترقص أمامه في الشارع، في حادثة أثارت تفاعلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، استدعت شرطة منطقة الرياض شخصين ظهرا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بسلوكيات "تخالف الذوق العام".
على إثر ذلك، صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، في بيان نقلته الوكالة، بأن "الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت من تحديد هوية رجل وامرأة ظهرا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بسلوكيات تخالف الذوق العام، وهما مواطن ومقيمة من الجنسية السورية".
وأضاف: "جرى استدعاؤهما واستكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما".
أحد صحفيي جريدة الرياض المحلية، بحسب ما كتب في نبذته التعريفية على "تويتر" ويدعى فهد اللويحق، نشر مقطع فيديو للحادثة (مموها) ومأخوذا من حساب وزارة الداخلية السعودية عبر "سناب شات".