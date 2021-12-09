بعد نقله للمستشفى بسبب السرطان... ابنة بيليه تكشف موعد عودة والدها للمنزل

وقالت كيلي، عبر حسابها في موقع "إنستغرام"، إن والدها، الذي نقل للمستشفى بسبب إصابته بسرطان القولون، سوف يعود إلى المنزل قبل عيد الميلاد لقضاء هذه المناسبة مع الأسرة.وأشارت ابنة بيليه إلى أنه "سيعود إلى المنزل في غضون يومين أو ثلاثة للاستمتاع بعيد الميلاد (مع الأسرة)".وتابعت: "هذه الخطوة لم تكن مفاجأة بل كانت مقررة سلفا وهي تأتي في إطار استكمال العلاج".ونُقل بطل العالم لكرة القدم ثلاث مرات مع المنتخب البرازيلي، بيليه، إلى مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو لعلاج ورم في القولون، وفقًا لتقرير جلوبو، نقلاً عن بيان صادر عن العيادة.وبحسب البيان، يشعر بيليه بحالة جيدة وهو في حالة مستقرة، وسيخضع لاعب كرة القدم السابق لسلسلة من الإجراءات الطبية وسيغادر في الأيام القليلة المقبلة.يذكر أنه تم نقل بيليه إلى المستشفى في نهاية أغسطس/آب، لإجراء فحص روتيني، وكشف عن وجود ورم في أمعائه. وخضع لاعب كرة القدم السابق لعملية جراحية وخرج من المستشفى في نهاية سبتمبر/أيلول.