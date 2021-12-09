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https://arabic.sputniknews.com/20211209/صندوق-الاستثمارات-الروسي-يقيم-فعالية-لقاح-سبوتنيك-v-ضد-متحور-أوميكرون-1053724385.html
صندوق الاستثمارات الروسي يقيم فعالية لقاح "سبوتنيك V" ضد متحور "أوميكرون"
صندوق الاستثمارات الروسي يقيم فعالية لقاح "سبوتنيك V" ضد متحور "أوميكرون"
أكد رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، كيريل دميترييف، أن لقاح "سبوتنيك V" أظهر حتى الآن أعلى كفاءة بين جميع اللقاحات في العالم في مكافحة الطفرات الجينية... 09.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-09T06:54+0000
2021-12-09T06:54+0000
روسيا
مجتمع
صحة
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وقال في مقابلة مع صحيفة "إزفستيا" الروسية: "لقاح "سبوتنيك V" هو الأكثر أمانًا وفعالية في العالم وسيحمي أيضًا من سلالة أوميكرون".وأضاف: "لذلك لا يوجد سبب كبير للشك في الكفاءة العالية للقاح "سبوتنيك" ضد الطفرات الجديدة.وأشار دميترييف أيضًا إلى أن أولئك الذين تم تطعيمهم بـ"سبوتنيك V" يتمتعون بحماية أفضل 130 مرة من الموت بسبب كورونا من الذين لم يتم تطعيمهم.تم اكتشاف سلالة أوميكرون الجديدة في 20 نوفمبر/تشرين الثاني، في بوتسوانا وجنوب أفريقيا. ولاحظ الباحثون أنه يختلف في ثلاثين طفرة في بروتين S ويمكن أن يكون مقاومًا للأجسام المضادة الوقائية لأولئك الذين أصيبوا بالمرض وتم تطعيمهم.على أثر ذلك اعترفت منظمة الصحة العالمية بهذا المتحور بأنه "مثير للقلق".
https://arabic.sputniknews.com/20211208/العلماء-يعثرون-على-قاتل-كورونا-في-وجبة-السوشي-1053709641.html
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روسيا, مجتمع, صحة

صندوق الاستثمارات الروسي يقيم فعالية لقاح "سبوتنيك V" ضد متحور "أوميكرون"

06:54 GMT 09.12.2021
© foto-agentstvo / الذهاب إلى بنك الصوررئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف
رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
© foto-agentstvo
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أكد رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، كيريل دميترييف، أن لقاح "سبوتنيك V" أظهر حتى الآن أعلى كفاءة بين جميع اللقاحات في العالم في مكافحة الطفرات الجينية الحالية.
وقال في مقابلة مع صحيفة "إزفستيا" الروسية: "لقاح "سبوتنيك V" هو الأكثر أمانًا وفعالية في العالم وسيحمي أيضًا من سلالة أوميكرون".
وأضاف: "لذلك لا يوجد سبب كبير للشك في الكفاءة العالية للقاح "سبوتنيك" ضد الطفرات الجديدة.
وأشار دميترييف أيضًا إلى أن أولئك الذين تم تطعيمهم بـ"سبوتنيك V" يتمتعون بحماية أفضل 130 مرة من الموت بسبب كورونا من الذين لم يتم تطعيمهم.
سوشي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
العلماء يعثرون على "قاتل كورونا" في وجبة السوشي
أمس, 15:17 GMT
تم اكتشاف سلالة أوميكرون الجديدة في 20 نوفمبر/تشرين الثاني، في بوتسوانا وجنوب أفريقيا. ولاحظ الباحثون أنه يختلف في ثلاثين طفرة في بروتين S ويمكن أن يكون مقاومًا للأجسام المضادة الوقائية لأولئك الذين أصيبوا بالمرض وتم تطعيمهم.
على أثر ذلك اعترفت منظمة الصحة العالمية بهذا المتحور بأنه "مثير للقلق".
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