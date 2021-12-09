صندوق الاستثمارات الروسي يقيم فعالية لقاح "سبوتنيك V" ضد متحور "أوميكرون"

وقال في مقابلة مع صحيفة "إزفستيا" الروسية: "لقاح "سبوتنيك V" هو الأكثر أمانًا وفعالية في العالم وسيحمي أيضًا من سلالة أوميكرون".وأضاف: "لذلك لا يوجد سبب كبير للشك في الكفاءة العالية للقاح "سبوتنيك" ضد الطفرات الجديدة.وأشار دميترييف أيضًا إلى أن أولئك الذين تم تطعيمهم بـ"سبوتنيك V" يتمتعون بحماية أفضل 130 مرة من الموت بسبب كورونا من الذين لم يتم تطعيمهم.تم اكتشاف سلالة أوميكرون الجديدة في 20 نوفمبر/تشرين الثاني، في بوتسوانا وجنوب أفريقيا. ولاحظ الباحثون أنه يختلف في ثلاثين طفرة في بروتين S ويمكن أن يكون مقاومًا للأجسام المضادة الوقائية لأولئك الذين أصيبوا بالمرض وتم تطعيمهم.على أثر ذلك اعترفت منظمة الصحة العالمية بهذا المتحور بأنه "مثير للقلق".
تم اكتشاف سلالة أوميكرون الجديدة في 20 نوفمبر/تشرين الثاني، في بوتسوانا وجنوب أفريقيا. ولاحظ الباحثون أنه يختلف في ثلاثين طفرة في بروتين S ويمكن أن يكون مقاومًا للأجسام المضادة الوقائية لأولئك الذين أصيبوا بالمرض وتم تطعيمهم.
على أثر ذلك اعترفت منظمة الصحة العالمية بهذا المتحور بأنه "مثير للقلق".