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فراس الخطيب لـ"سبوتنيك": أجواء "كأس العرب" في قطر جعلتنا نتمنى العودة للملاعب
فراس الخطيب لـ"سبوتنيك": أجواء "كأس العرب" في قطر جعلتنا نتمنى العودة للملاعب
تحدث فراس الخطيب، أحد نجوم الكرة السورية، في لقاء خاص لـ"سبوتنيك" عن استضافة قطر لكأس العرب والتحضيرات الجارية لكأس العالم. 09.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-09T07:23+0000
2021-12-09T07:24+0000
رياضة
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وقال الخطيب: "إن البطولة تسمى بمونديال العرب بناء على أنه مونديال مصغر أو بروفا للمونديال، وتعتبر ناجحة بكل المقاييس فالملاعب على أعلى مستوى ومتميزة جدا".وأضاف: "سيكون مونديال عالمي في قطر وبالنسبة لبطولة كأس العرب، فقد جعلتنا نتمنى أن نرجع للملاعب وبأن يكون في وقتنا مثل هكذا بطولة وإعلام وأجواء وملاعب، الأمر الذي يجعلك تتمنى العودة للملاعب".وحول أداء المنتخبات العربية المشاركة، قال الخطيب: "يوجد بعض اللقاءات كانت على مستوى عالي، والجميع يعرف بأن الكثير من المنتخبات لم تشارك بالصف الأول، ولكن رغم ذلك البطولة قوية والمنتخبات تلعب للفوز بالبطولة".وحول أداء المنتخب السوري في البطولة، قال الخطيب: "لقائنا مع تونس أعطانا دافعا معنويا جيدا، ونأمل بأن نشاهد بصمات المدرب في الأيام القادمة ونتمنى له التوفيق بمستقبله مع المنتخب السوري، ونأمل أن يقدموا أداءا جيد بقدوم اللاعبيين الغائبيين عن المنتخب".يذكر أن قطر تحتضن بطولة "كأس العرب" في الفترة الممتدة من 30 نوفمبر/تشرين الثاني ولغاية 18 ديسمبر/كانون الأول.
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رياضة

فراس الخطيب لـ"سبوتنيك": أجواء "كأس العرب" في قطر جعلتنا نتمنى العودة للملاعب

07:23 GMT 09.12.2021 (تم التحديث: 07:24 GMT 09.12.2021)
© AFP 2021 / MANAN VATSYAYANAفراس الخطيب مع المنتخب السوري خلال كأس الأمم الآسيوية 2011
فراس الخطيب مع المنتخب السوري خلال كأس الأمم الآسيوية 2011 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
© AFP 2021 / MANAN VATSYAYANA
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تحدث فراس الخطيب، أحد نجوم الكرة السورية، في لقاء خاص لـ"سبوتنيك" عن استضافة قطر لكأس العرب والتحضيرات الجارية لكأس العالم.
وقال الخطيب: "إن البطولة تسمى بمونديال العرب بناء على أنه مونديال مصغر أو بروفا للمونديال، وتعتبر ناجحة بكل المقاييس فالملاعب على أعلى مستوى ومتميزة جدا".
وأضاف: "سيكون مونديال عالمي في قطر وبالنسبة لبطولة كأس العرب، فقد جعلتنا نتمنى أن نرجع للملاعب وبأن يكون في وقتنا مثل هكذا بطولة وإعلام وأجواء وملاعب، الأمر الذي يجعلك تتمنى العودة للملاعب".
الخطيب: نتمنى التوفيق لجميع المنتخبات العربية.
وحول أداء المنتخبات العربية المشاركة، قال الخطيب: "يوجد بعض اللقاءات كانت على مستوى عالي، والجميع يعرف بأن الكثير من المنتخبات لم تشارك بالصف الأول، ولكن رغم ذلك البطولة قوية والمنتخبات تلعب للفوز بالبطولة".
وحول أداء المنتخب السوري في البطولة، قال الخطيب: "لقائنا مع تونس أعطانا دافعا معنويا جيدا، ونأمل بأن نشاهد بصمات المدرب في الأيام القادمة ونتمنى له التوفيق بمستقبله مع المنتخب السوري، ونأمل أن يقدموا أداءا جيد بقدوم اللاعبيين الغائبيين عن المنتخب".
يارس الملا، مدير إدارة التجميل وأرضيات الملاعب الرياضية باللجنة العليا للمشاريع والإرث - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
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يذكر أن قطر تحتضن بطولة "كأس العرب" في الفترة الممتدة من 30 نوفمبر/تشرين الثاني ولغاية 18 ديسمبر/كانون الأول.
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