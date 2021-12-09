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https://arabic.sputniknews.com/20211209/ما-هو-تأثير-لحم-البقر-على-الرجال-والراغبين-بإنقاص-الوزن؟-1053723583.html
ما هو تأثير لحم البقر على الرجال والراغبين في إنقاص الوزن؟
ما هو تأثير لحم البقر على الرجال والراغبين في إنقاص الوزن؟
أخبرت اختصاصية التغذية إيرينا ريل ما الذي سيحدث للجسم مع الاستهلاك اليومي للحوم البقر. 09.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-09T05:49+0000
2021-12-09T05:49+0000
2021-12-09T05:57+0000
مجتمع
غذاء
تغذية
صحة
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وقالت ريل في حوار أجرته مع "سبوتنيك": لحم البقر، وخاصة لحم العجل، هو الرائد في محتوى الحديد، لذلك فهو ضروري للأشخاص الذين يعانون من فقر الدم.وأضافت: يحتوي لحم البقر على بروتينات عالية الجودة وأحماض أمينية ضرورية لإنتاج الكولاجين الضروري للبشرة والمفاصل والأوعية الدموية والشعر.وتابعت: لحم البقر يعزز إنتاج هرمون التستوستيرون، وهو أمر مهم بشكل خاص للحفاظ على صحة الرجال وشبابهم، و يساعد بروتين لحم البقر (عالي الجودة) في بناء كتلة العضلات.وأوضحت أن نسبة البروتين العالية في لحم البقر وقلة الدهون وعدم وجود الكربوهيدرات تساعد أولئك الذين يرغبون في إنقاص الوزن.وخلصت إلى أن لحم البقر مفيد في النظام الغذائي الخاص بمرضى السكري، وهو مصدر لفيتامينات ب (الضروري لعمل الجهاز العصبي والمناعة). ويحتوي على التورين والزنك، مما يساعد على تقوية جهاز المناعة.
https://arabic.sputniknews.com/20211208/ملك-الفواكه-قد-يمثل-خطورة-كبيرة-على-الإنسان-1053717466.html
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مجتمع, غذاء, تغذية, صحة
ما هو تأثير لحم البقر على الرجال والراغبين في إنقاص الوزن؟ 05:49 GMT 09.12.2021 (تم التحديث: 05:57 GMT 09.12.2021)
أخبرت اختصاصية التغذية إيرينا ريل ما الذي سيحدث للجسم مع الاستهلاك اليومي للحوم البقر.
وقالت ريل في حوار أجرته مع "سبوتنيك": لحم البقر، وخاصة لحم العجل، هو الرائد في محتوى الحديد، لذلك فهو ضروري للأشخاص الذين يعانون من فقر الدم.
وأضافت: يحتوي لحم البقر على بروتينات عالية الجودة وأحماض أمينية ضرورية لإنتاج الكولاجين الضروري للبشرة والمفاصل والأوعية الدموية والشعر.
وتابعت: لحم البقر يعزز إنتاج هرمون التستوستيرون، وهو أمر مهم بشكل خاص للحفاظ على صحة الرجال وشبابهم، و يساعد بروتين لحم البقر (عالي الجودة) في بناء كتلة العضلات.
وأوضحت أن نسبة البروتين العالية في لحم البقر وقلة الدهون وعدم وجود الكربوهيدرات تساعد أولئك الذين يرغبون في إنقاص الوزن.
وخلصت إلى أن لحم البقر مفيد في النظام الغذائي الخاص بمرضى السكري، وهو مصدر لفيتامينات ب (الضروري لعمل الجهاز العصبي والمناعة). ويحتوي على التورين والزنك، مما يساعد على تقوية جهاز المناعة.