https://arabic.sputniknews.com/20211209/مقتل-22-شخصا-في-أعمال-عنف-بين-قبيلة-عربية-وأخرى-أفريقية-شمال-الكاميرون-1053733568.html

مقتل 22 شخصا في أعمال عنف بين قبيلة عربية وأخرى أفريقية شمالي الكاميرون

مقتل 22 شخصا في أعمال عنف بين قبيلة عربية وأخرى أفريقية شمالي الكاميرون

تجددت أعمال العنف بين مزارعين ورعاة في شمال الكاميرون، وأسفرت عن مقتل 22 شخصا على الأقل. 09.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-09T11:03+0000

2021-12-09T11:03+0000

2021-12-09T11:10+0000

أخبار الكاميرون

أعمال العنف

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102360/44/1023604425_0:258:4939:3036_1920x0_80_0_0_690f36ca46a18635a576a1a452ccd9af.jpg

وحسب تصريحات نقلتها "رويترز" عن مسؤول حكومي إقليمي، قال إن 22 شخصًا على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 30 آخرين، اليوم الخميس.وأوضح أن النزاع كان في منطقة أقصى شمال الكاميرون، بعدما تجددت أعمال العنف بين رعاة قبيلة تشوا العرب، ومزارعي موسجوم.وتعاني الكاميرون من تجدد أعمال العنف من وقت لآخر، سواء كانت بين القبائل المزارعين منهم والرعاة، أو كانت على يد جماعات انفصالية.ففي سبتمبر/ أيلول الماضي أعلنت الحكومة أن متمردين انفصاليين قتلوا 15 جنديا وعددا من المدنيين في هجومين بالقنابل هذا الشهر، فيما يمثل مرحلة جديدة من صراع امتد قرابة خمسة أعوام وأودى بحياة أكثر من 3000 شخص.يأتي ذلك بينما يسعى المتمردون لإقامة دولة منشقة باسم أمبازونيا في غرب الكاميرون.أيضا وعلى صعيد آخر، فإن وكالة أنباء الكاميرون المحلية كانت قد أفادت في يوليو/ تموز الماضي، نقلا عن مصدر أمني محلي أن سبعة (جنود) على الأقل من القوات الحكومية لقو مصرعهم فيما أصيب 14 آخرين، إثر هجوم نفذته وقتها، مجموعة تنتمي لـ" بوكو حرام" على موقع للجيش في منطقة ساجمي (شمال البلاد)".وتتعرض منطقة أقصى شمال الكاميرون، المتاخمة لنيجيريا وتشاد، لهجمات متكررة من قبل جماعة بوكو حرام منذ عام 2014.

https://arabic.sputniknews.com/20211005/إطلاق-نار-يعطل-زيارة-رئيس-وزراء-الكاميرون-لمنطقة-انفصالية-1050350571.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار الكاميرون, أعمال العنف