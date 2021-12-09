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https://arabic.sputniknews.com/20211209/واتسآب-يسمح-بالدفع-بالعملات-المشفرة-في-أمريكا-1053745464.html
"واتسآب" يسمح بالدفع بالعملات المشفرة في أمريكا
"واتسآب" يسمح بالدفع بالعملات المشفرة في أمريكا
صرح ستيفان كاسريل، رئيس محفظة "نوفي" للعملات المشفرة، التابعة لشركة "ميتا بلاتفورمز"، "فيسبوك" سابقا، أن المحفظة ستتيح لمستخدميها إرسال الأموال واستقبالها من... 09.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-09T14:13+0000
2021-12-09T14:13+0000
واتسآب
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وأعلن كاسريل في تغريدة، مساء أمس الأربعاء، أن "المشروع التجريبي مفتوح لعدد محدود من المستخدمين في الولايات المتحدة".وأشار إلى أن "استخدام المحفظة لا يؤثر على خصوصية الرسائل والمكالمات على تطبيق واتسآب".يشار إلى أن "ميتا بلاتفورمز" بدأت عملها منذ عدة أشهر على تطوير تطبيق المحفظة في الوقت الذي عمدت فيه إلى تقليص خططها العالمية لإصدار عملة رقمية اسمها "ديم" وذلك بفعل مخاوف تنظيمية.
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"واتسآب" يسمح بالدفع بالعملات المشفرة في أمريكا

14:13 GMT 09.12.2021
© REUTERS / Dado Ruvicتطبيق "واتساب"
تطبيق واتساب - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
© REUTERS / Dado Ruvic
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صرح ستيفان كاسريل، رئيس محفظة "نوفي" للعملات المشفرة، التابعة لشركة "ميتا بلاتفورمز"، "فيسبوك" سابقا، أن المحفظة ستتيح لمستخدميها إرسال الأموال واستقبالها من خلال تطبيق التراسل "واتسآب".
وأعلن كاسريل في تغريدة، مساء أمس الأربعاء، أن "المشروع التجريبي مفتوح لعدد محدود من المستخدمين في الولايات المتحدة".
واتساب - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
الأمن السيبراني السعودي يحذر من ثغرة في "واتسآب"
10:41 GMT
وأشار إلى أن "استخدام المحفظة لا يؤثر على خصوصية الرسائل والمكالمات على تطبيق واتسآب".
يشار إلى أن "ميتا بلاتفورمز" بدأت عملها منذ عدة أشهر على تطوير تطبيق المحفظة في الوقت الذي عمدت فيه إلى تقليص خططها العالمية لإصدار عملة رقمية اسمها "ديم" وذلك بفعل مخاوف تنظيمية.
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