تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211209/واشنطن-نحتاج-عدة-أيام-للحكم-على-موقف-طهران-من-المحادثات-النووية-1053760315.html
واشنطن: نحتاج عدة أيام للحكم على موقف طهران من المحادثات النووية
واشنطن: نحتاج عدة أيام للحكم على موقف طهران من المحادثات النووية
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن الأمر بحاجة لعدة أيام للحكم على إذا ما كانت إيران تظهر مرونة في المحادثات النووية الهادفة لعودة واشنطن... 09.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-09T21:48+0000
2021-12-09T21:48+0000
الخارجية الأمريكية
إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0b/1048339049_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_c336eb0495a6c129458fdf73428f41d7.jpg
وقال برايس في تصريحات للصحفيين اليوم الخميس: "من المحتمل أن يستغرق الأمر يومين آخرين حتى نعرف أين هم الإيرانيون من سياق بدء جولة جديدة... والمرونة التي ربما يرغبون أولا يرغبون في إظهارها"، بحسب "رويترز".وردا على سؤال عما إذا كانت إيران ربما تكون تحاول كسب الوقت في المحادثات وتسعى لاستغلال ضعف الولايات المتحدة، قال برايس "يمكنني أن أؤكد لكم أنه إذا ساور الإيرانيين شك بأن الولايات المتحدة ضعيفة فإنهم سيُفاجأون بشدة".وحاول برايس تفادي الانتقادات بأن إيران كانت تضغط على القوى الكبرى في المفاوضات في حين تحرز تقدما في برنامجها النووي.وأضاف: "لقد أوضحنا أن إيران لن تكون قادرة على كسب الوقت، وأن تصعيد إيران النووي واستفزازاتها لن تمنحها أي نفوذ إضافي في هذه المفاوضات"، في إشارة إلى المحادثات الجارية في فيينا بين مسؤولين إيرانيين والقوى الكبرى لإحياء اتفاق 2015.وقال إن: "الشيء الوحيد التي ستسفر عنه هذه الاستفزازات والتصعيدات هو أنها ستجعلنا أقرب لنقطة الأزمة المحتملة. ونحن لا نتطلع لأزمة"، لافتا إلى أن بلاده تسعى لحل دبلوماسي.
https://arabic.sputniknews.com/20211205/مسؤول-إيراني-إحجام-أمريكا-عن-رفع-العقوبات-يعرقل-إحياء-الاتفاق-النووي-1053578897.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0b/1048339049_5:0:2736:2048_1920x0_80_0_0_03d888aa575bae65f7e84cc177875df6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الخارجية الأمريكية, إيران

واشنطن: نحتاج عدة أيام للحكم على موقف طهران من المحادثات النووية

21:48 GMT 09.12.2021
© AFP 2021 / NICHOLAS KAMMالمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
© AFP 2021 / NICHOLAS KAMM
تابعنا عبر
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن الأمر بحاجة لعدة أيام للحكم على إذا ما كانت إيران تظهر مرونة في المحادثات النووية الهادفة لعودة واشنطن وطهران للامتثال للاتفاق النووي المبرم في عام 2015.
وقال برايس في تصريحات للصحفيين اليوم الخميس: "من المحتمل أن يستغرق الأمر يومين آخرين حتى نعرف أين هم الإيرانيون من سياق بدء جولة جديدة... والمرونة التي ربما يرغبون أولا يرغبون في إظهارها"، بحسب "رويترز".
العلم الإيراني يرفرف أمام مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
مسؤول إيراني: إحجام أمريكا عن رفع العقوبات يعرقل إحياء الاتفاق النووي
5 ديسمبر, 11:31 GMT
وردا على سؤال عما إذا كانت إيران ربما تكون تحاول كسب الوقت في المحادثات وتسعى لاستغلال ضعف الولايات المتحدة، قال برايس "يمكنني أن أؤكد لكم أنه إذا ساور الإيرانيين شك بأن الولايات المتحدة ضعيفة فإنهم سيُفاجأون بشدة".
وحاول برايس تفادي الانتقادات بأن إيران كانت تضغط على القوى الكبرى في المفاوضات في حين تحرز تقدما في برنامجها النووي.
وأضاف: "لقد أوضحنا أن إيران لن تكون قادرة على كسب الوقت، وأن تصعيد إيران النووي واستفزازاتها لن تمنحها أي نفوذ إضافي في هذه المفاوضات"، في إشارة إلى المحادثات الجارية في فيينا بين مسؤولين إيرانيين والقوى الكبرى لإحياء اتفاق 2015.
وقال إن: "الشيء الوحيد التي ستسفر عنه هذه الاستفزازات والتصعيدات هو أنها ستجعلنا أقرب لنقطة الأزمة المحتملة. ونحن لا نتطلع لأزمة"، لافتا إلى أن بلاده تسعى لحل دبلوماسي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
21:59 GMTوكالة: بايدن يتعهد بدعم أوروبا الشرقية لكنه لا يرغب في مواجهة عسكرية مع روسيا
21:48 GMTواشنطن: نحتاج عدة أيام للحكم على موقف طهران من المحادثات النووية
21:35 GMTسفينة البحرية الأوكرانية تتراجع بعد تحذيرات روسية من دخول مضيق كيرتش
21:21 GMTارتفاع عدد ضحايا المعارك في دارفور إلى 138 قتيلا
21:21 GMTخلاف بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في أول ظهور إعلامي لهما سويا.... فيديو
21:17 GMTالرئيس التونسي: لا يمكن مواصلة العمل بالدستور الحالي خلال السنوات المقبلة... فيديو
21:04 GMTأوكرانيا تعلن استعدادها للوفاء بالتزاماتها بشأن وقف إطلاق النار في دونباس
20:52 GMTعاملوني كالحيوان.. السعودي المعتقل بالخطأ في فرنسا يكشف تفاصيل مثيرة عن احتجازه
20:40 GMTالبيت الأبيض يحذر إيران من إخفاق الدبلوماسية بـ"إجراءات أخرى"
20:22 GMTالقبض على موظف في الكابيتول بعد إحضاره سلاحا إلى مبنى مجلس النواب الأمريكي
20:14 GMTتعديل التصنيف من سلبي لمستقر... ما تأثير تقرير وكالة "فيتش" على الاقتصاد والاستثمار في الأردن؟
20:08 GMTروسيا: سفينة حربية أوكرانية تتجه نحو مضيق كيرتش ولا تستجيب لمطالب تغيير مسارها
19:59 GMT"طالبان باكستان" تعلن نهاية وقف إطلاق النار مع الحكومة
19:55 GMTأمريكا توافق على حصول الأطفال في سن 16 و17 عاما على جرعة معززة من لقاح "فايزر"‏
19:50 GMTواشنطن: مستعدون للتفاوض مباشرة مع الإيرانيين
19:39 GMTطلب شهادة ترامب في تحقيق حول تهم احتيال موجهة لشركته
19:35 GMTمقاتلات روسية تمنع 5 طائرات حربية أمريكية وفرنسية من الاقتراب من حدود روسيا
19:31 GMTالجانب الآخر من جولة محمود عباس إلى الجزائر وتونس
19:28 GMTمن داخل البنتاغون... غانتس يتحدث عن الاستعداد العسكري مع أمريكا لمواجهة إيران
19:21 GMTبوتين: ما يحدث في دونباس يذكرنا بالإبادة الجماعية