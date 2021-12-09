واشنطن: نحتاج عدة أيام للحكم على موقف طهران من المحادثات النووية

وقال برايس في تصريحات للصحفيين اليوم الخميس: "من المحتمل أن يستغرق الأمر يومين آخرين حتى نعرف أين هم الإيرانيون من سياق بدء جولة جديدة... والمرونة التي ربما يرغبون أولا يرغبون في إظهارها"، بحسب "رويترز".وردا على سؤال عما إذا كانت إيران ربما تكون تحاول كسب الوقت في المحادثات وتسعى لاستغلال ضعف الولايات المتحدة، قال برايس "يمكنني أن أؤكد لكم أنه إذا ساور الإيرانيين شك بأن الولايات المتحدة ضعيفة فإنهم سيُفاجأون بشدة".وحاول برايس تفادي الانتقادات بأن إيران كانت تضغط على القوى الكبرى في المفاوضات في حين تحرز تقدما في برنامجها النووي.وأضاف: "لقد أوضحنا أن إيران لن تكون قادرة على كسب الوقت، وأن تصعيد إيران النووي واستفزازاتها لن تمنحها أي نفوذ إضافي في هذه المفاوضات"، في إشارة إلى المحادثات الجارية في فيينا بين مسؤولين إيرانيين والقوى الكبرى لإحياء اتفاق 2015.وقال إن: "الشيء الوحيد التي ستسفر عنه هذه الاستفزازات والتصعيدات هو أنها ستجعلنا أقرب لنقطة الأزمة المحتملة. ونحن لا نتطلع لأزمة"، لافتا إلى أن بلاده تسعى لحل دبلوماسي.
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن الأمر بحاجة لعدة أيام للحكم على إذا ما كانت إيران تظهر مرونة في المحادثات النووية الهادفة لعودة واشنطن وطهران للامتثال للاتفاق النووي المبرم في عام 2015.
وقال برايس في تصريحات للصحفيين اليوم الخميس: "من المحتمل أن يستغرق الأمر يومين آخرين حتى نعرف أين هم الإيرانيون من سياق بدء جولة جديدة... والمرونة التي ربما يرغبون أولا يرغبون في إظهارها"، بحسب "رويترز".
وردا على سؤال عما إذا كانت إيران ربما تكون تحاول كسب الوقت في المحادثات وتسعى لاستغلال ضعف الولايات المتحدة، قال برايس "يمكنني أن أؤكد لكم أنه إذا ساور الإيرانيين شك بأن الولايات المتحدة ضعيفة فإنهم سيُفاجأون بشدة".
وحاول برايس تفادي الانتقادات بأن إيران كانت تضغط على القوى الكبرى في المفاوضات في حين تحرز تقدما في برنامجها النووي.
وأضاف: "لقد أوضحنا أن إيران لن تكون قادرة على كسب الوقت، وأن تصعيد إيران النووي واستفزازاتها لن تمنحها أي نفوذ إضافي في هذه المفاوضات"، في إشارة إلى المحادثات الجارية في فيينا بين مسؤولين إيرانيين والقوى الكبرى لإحياء اتفاق 2015.
وقال إن: "الشيء الوحيد التي ستسفر عنه هذه الاستفزازات والتصعيدات هو أنها ستجعلنا أقرب لنقطة الأزمة المحتملة. ونحن لا نتطلع لأزمة"، لافتا إلى أن بلاده تسعى لحل دبلوماسي.