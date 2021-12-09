يائير لابيد: تقوية علاقاتنا مع مصر هي مصلحة حيوية لإسرائيل

ونشر لابيد تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الخميس، أكد من خلالها وصوله إلى العاصمة المصرية، القاهرة، في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا.وأفاد لابيد بأنه سيلتقي خلال زيارته بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووزير خارجيته، سامح شكري، موضحا أن تقوية العلاقات الإسرائيلية المصرية وتعميقها في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية هي مصلحة حيوية لدولة إسرائيل.وشدد وزير الخارجية الإسرائيلي على مواصلة بلاده العمل معا لدفع المصالح المشتركة في الاستقرار الإقليمي.وكانت وسائل الإعلام العبرية قد نشرت، أمس الأربعاء، بأن وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، سيزور القاهرة، حاملا قطعا أثرية مصرية مسروقة منذ عام 2014، في زيارة يلتقي خلالها بنظيره المصري، سامح شكري، وربما الرئيس عبد الفتاح السيسي.وكبادرة طيبة تجاه مصر، فإن لابيد سيحمل في طائرته إلى القاهرة قطعا أثرية مصرية مسروقة تم تهريبها إلى بلاده في عام 2014، فضلا عن مناقشته لعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.ومن المفترض أن يزور يائير لابيد القاهرة على متن طائرة خاصة، وليس طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي، موضحة أن وزير الخارجية سيبحث مع نظيره المصري عددا من القضايا الإقليمية والدولية.
قال وزير الخارجية الإسرائيلي، مائير لابيد، اليوم الخميس، إن تقوية العلاقات الإسرائيلية المصرية هي مصلحة حيوية لبلاده.
ونشر لابيد تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الخميس، أكد من خلالها وصوله إلى العاصمة المصرية، القاهرة، في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا.
وأفاد لابيد بأنه سيلتقي خلال زيارته بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووزير خارجيته، سامح شكري، موضحا أن تقوية العلاقات الإسرائيلية المصرية وتعميقها في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية هي مصلحة حيوية لدولة إسرائيل.
נחתתי הבוקר בקהיר לביקור מדיני, במסגרתו אפגוש את נשיא מצרים @AlsisiOfficial ושר החוץ המצרי סאמח שכרי. חיזוק והעמקת יחסי ישראל-מצרים בראייה מדינית-בטחונית -כלכלית הוא אינטרס חשוב של מדינת ישראל. נמשיך לעבוד יחד לקידום האינטרסים המשותפים ליציבות אזורית. pic.twitter.com/1M0Rdts56X
وشدد وزير الخارجية الإسرائيلي على مواصلة بلاده العمل معا لدفع المصالح المشتركة في الاستقرار الإقليمي.
وكانت وسائل الإعلام العبرية قد نشرت، أمس الأربعاء، بأن وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، سيزور القاهرة، حاملا قطعا أثرية مصرية مسروقة منذ عام 2014، في زيارة يلتقي خلالها بنظيره المصري، سامح شكري، وربما الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وكبادرة طيبة تجاه مصر، فإن لابيد سيحمل في طائرته إلى القاهرة قطعا أثرية مصرية مسروقة تم تهريبها إلى بلاده في عام 2014، فضلا عن مناقشته لعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
ومن المفترض أن يزور يائير لابيد القاهرة على متن طائرة خاصة، وليس طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي، موضحة أن وزير الخارجية سيبحث مع نظيره المصري عددا من القضايا الإقليمية والدولية.