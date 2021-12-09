تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211209/يائير-لابيد-تقوية-علاقاتنا-مع-مصر-هي-مصلحة-حيوية-لإسرائيل-1053730248.html
يائير لابيد: تقوية علاقاتنا مع مصر هي مصلحة حيوية لإسرائيل
يائير لابيد: تقوية علاقاتنا مع مصر هي مصلحة حيوية لإسرائيل
قال وزير الخارجية الإسرائيلي، مائير لابيد، اليوم الخميس، إن تقوية العلاقات الإسرائيلية المصرية هي مصلحة حيوية لبلاده. 09.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-09T09:37+0000
2021-12-09T09:37+0000
إسرائيل
مصر
السيسي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/03/1049150044_0:284:2635:1766_1920x0_80_0_0_6f99079b818a8277788ac67817fb9f0e.jpg
ونشر لابيد تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الخميس، أكد من خلالها وصوله إلى العاصمة المصرية، القاهرة، في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا.وأفاد لابيد بأنه سيلتقي خلال زيارته بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووزير خارجيته، سامح شكري، موضحا أن تقوية العلاقات الإسرائيلية المصرية وتعميقها في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية هي مصلحة حيوية لدولة إسرائيل.وشدد وزير الخارجية الإسرائيلي على مواصلة بلاده العمل معا لدفع المصالح المشتركة في الاستقرار الإقليمي.وكانت وسائل الإعلام العبرية قد نشرت، أمس الأربعاء، بأن وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، سيزور القاهرة، حاملا قطعا أثرية مصرية مسروقة منذ عام 2014، في زيارة يلتقي خلالها بنظيره المصري، سامح شكري، وربما الرئيس عبد الفتاح السيسي.وكبادرة طيبة تجاه مصر، فإن لابيد سيحمل في طائرته إلى القاهرة قطعا أثرية مصرية مسروقة تم تهريبها إلى بلاده في عام 2014، فضلا عن مناقشته لعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.ومن المفترض أن يزور يائير لابيد القاهرة على متن طائرة خاصة، وليس طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي، موضحة أن وزير الخارجية سيبحث مع نظيره المصري عددا من القضايا الإقليمية والدولية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/03/1049150044_0:37:2635:2013_1920x0_80_0_0_535daddf8429fe7de03fc21f111a158a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, مصر, السيسي

يائير لابيد: تقوية علاقاتنا مع مصر هي مصلحة حيوية لإسرائيل

09:37 GMT 09.12.2021
© REUTERS / POOLيائير لابيد، زعيم المعارضة في إسرائيل، رئيس حزب "يش عتيد/يوجد مستقبل"، 31 مايو 2021
يائير لابيد، زعيم المعارضة في إسرائيل، رئيس حزب يش عتيد/يوجد مستقبل، 31 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
© REUTERS / POOL
تابعنا عبر
قال وزير الخارجية الإسرائيلي، مائير لابيد، اليوم الخميس، إن تقوية العلاقات الإسرائيلية المصرية هي مصلحة حيوية لبلاده.
ونشر لابيد تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الخميس، أكد من خلالها وصوله إلى العاصمة المصرية، القاهرة، في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا.
وأفاد لابيد بأنه سيلتقي خلال زيارته بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووزير خارجيته، سامح شكري، موضحا أن تقوية العلاقات الإسرائيلية المصرية وتعميقها في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية هي مصلحة حيوية لدولة إسرائيل.
وشدد وزير الخارجية الإسرائيلي على مواصلة بلاده العمل معا لدفع المصالح المشتركة في الاستقرار الإقليمي.
وكانت وسائل الإعلام العبرية قد نشرت، أمس الأربعاء، بأن وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، سيزور القاهرة، حاملا قطعا أثرية مصرية مسروقة منذ عام 2014، في زيارة يلتقي خلالها بنظيره المصري، سامح شكري، وربما الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وكبادرة طيبة تجاه مصر، فإن لابيد سيحمل في طائرته إلى القاهرة قطعا أثرية مصرية مسروقة تم تهريبها إلى بلاده في عام 2014، فضلا عن مناقشته لعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
ومن المفترض أن يزور يائير لابيد القاهرة على متن طائرة خاصة، وليس طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي، موضحة أن وزير الخارجية سيبحث مع نظيره المصري عددا من القضايا الإقليمية والدولية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
09:44 GMTالمفوضية العليا في ليبيا تعلن غلق باب الترشح للانتخابات البرلمانية
09:41 GMTالسيسي يتحدث عن 7 سنوات من التعاون والتشاور مع ميركل ويصفها بـ"العظيمة"
09:38 GMTتراجع التضخم في مصر على أساس سنوي
09:37 GMTيائير لابيد: تقوية علاقاتنا مع مصر هي مصلحة حيوية لإسرائيل
09:33 GMTغوتيريش يوجه رسالة تحذير في اليوم العالمي لمكافحة الفساد
09:32 GMTالبنك المركزي الأوروبي يدرس تعديل برنامج السندات
09:23 GMTتداول فيديو "حوار ودي" بين ابن سلمان وابن زايد
09:22 GMTالحكومة اليمينة تعلن مقتل قيادي في الجناح العسكري لـ"حزب الله" خلال معارك مأرب وتوجه طلبا إلى لبنان
09:14 GMTالسلطات الأمريكية تبدأ رفض دخول مهاجرين من أفغانستان
08:56 GMTوزير الصحة البريطاني يعلق على فيديو مسرب لمسؤولين حكوميين
08:53 GMTماذا كانت نتيجة تحري أسباب سقوط "إف 35" من حاملة الطائرات البريطانية؟
08:51 GMT110 دولة تشارك في قمة الديموقراطية التي دعت إليها واشنطن
08:47 GMTالعثور على أقدم هيكل عظمي لعبد روماني مصلوب في بريطانيا... صور
08:35 GMTهل تتوقع إغلاق الحدود في بلدك بسبب المتحور الجديد؟
08:29 GMTإسرائيل والإمارات توقعان مذكرة تفاهم جديدة بحضور جاريد كوشنر
08:19 GMTسوريا تعيد فتح الموانئ بعد يوم من إغلاقها
08:14 GMTخبير في شؤون الأمن والدفاع: في العرف العسكري أخطاء السياسة لا تعالجها التعبئة
08:07 GMTرفض لقاحات كورونا في سنغافورة قد يكلفك 25 ألف دولار
08:05 GMTمخرج فيلم "أميرة" يعلن وقف عرضه بعد انتقادات الأسرى الفلسطينيين
07:56 GMTالحرس الثوري الإيراني يكشف عن أكبر أحلام قاسم سليماني... جزء منها تحقق