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https://arabic.sputniknews.com/20211210/الأرصاد-المصرية-تحذر-من-ارتفاع-درجات-الحرارة-واضطراب-حركة-الملاحة-البحرية-1053767971.html
الأرصاد المصرية تحذر من ارتفاع درجات الحرارة واضطراب حركة الملاحة البحرية
الأرصاد المصرية تحذر من ارتفاع درجات الحرارة واضطراب حركة الملاحة البحرية
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية ارتفاع درجات الحرارة تدريجيا، اليوم الجمعة، على جميع أنحاء البلاد. 10.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-10T08:35+0000
2021-12-10T08:35+0000
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وقالت الهيئة في بيان لها، إن البلاد تشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة، حيث يسود طقس معتدل على شمال البلاد نهارا بارد ليلا، بحسب موقع "بوابة الأهرام".وأضافت أن درجات الحرارة ترتفع اليوم عن الأيام الماضية، بحوالي 2 درجة مئوية، مع استمرار هذا الارتفاع حتى يوم الأحد المقبل.وحذر خبراء الأرصاد من الانخداع في ارتفاع درجات الحرارة، والطقس الدافئ في الصباح الباكر بتخفيف الملابس.كما حذر الخبراء من نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على جميع أنحاء البلاد، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.وحذرت الأرصاد الجوية أيضا، من اضطراب في حركة الملاحة البحرية، ليصل ارتفاع الموج فيه من 4.5 متر إلى 5 أمتار، والرياح السطحية جنوبية شرقية.
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https://arabic.sputniknews.com/20211208/الأرصاد-المصرية-تحذر-المواطنين-من-عدم-استقرار-الطقس-عاصفة-وأمطار-1053694129.html
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أخبار مصر الآن
الأرصاد المصرية تحذر من ارتفاع درجات الحرارة واضطراب حركة الملاحة البحرية 08:35 GMT 10.12.2021 (تم التحديث: 08:36 GMT 10.12.2021)
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية ارتفاع درجات الحرارة تدريجيا، اليوم الجمعة، على جميع أنحاء البلاد.
وقالت الهيئة في بيان لها، إن البلاد تشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة، حيث يسود طقس معتدل على شمال البلاد نهارا بارد ليلا، بحسب موقع "
بوابة الأهرام
".
وأضافت أن درجات الحرارة ترتفع اليوم عن الأيام الماضية، بحوالي 2 درجة مئوية، مع استمرار هذا الارتفاع حتى يوم الأحد المقبل.
وحذر خبراء الأرصاد من الانخداع في ارتفاع درجات الحرارة، والطقس الدافئ في الصباح الباكر بتخفيف الملابس.
كما حذر الخبراء من نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على جميع أنحاء البلاد، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.
وحذرت
الأرصاد الجوية
أيضا، من اضطراب في حركة الملاحة البحرية، ليصل ارتفاع الموج فيه من 4.5 متر إلى 5 أمتار، والرياح السطحية جنوبية شرقية.