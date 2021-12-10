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"التعليم المصرية" تؤكد عدم منع الطلاب غير الملقحين من دخول المدارس
"التعليم المصرية" تؤكد عدم منع الطلاب غير الملقحين من دخول المدارس
أكدت وزارة التربية والتعليم في مصر، اليوم الجمعة، عدم منع أي طالب لم يتلق لقاح فيروس كورونا المستجد، من دخول المدرسة. 10.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-10T09:55+0000
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وأفاد موقع "بوابة الأهرام" بأن الوزارة شددت في خطاب رسمي للمديريات التعليمية، على أنه "لم ترد أية توجيهات من أي جهة بمنع الطلاب الذين لم يتلقوا لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا من الدخول للمدرسة".ووجه رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، خطابا للمديريات التعليمية، بضرورة التنسيق بين مديري عموم الإدارات التعليمية والإدارات الصحية.وأكد الخطاب على ضرورة التنسيق لتنفيذ تعليمات وزارة الصحة والسكان، والمتعلقة بتشجيع الطلاب على تلقي لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا، من المرحلة العمرية (15- 18سنة) من خلال (استعارة الموافقة المستنيرة)، والمقصود بها الاستمارة الخاصة بموافقة ولي الأمر على تلقي اللقاح لتوقيعها من ولي الأمر.وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية، أعدت تلك الاستمارة، لأخذ موافقة أولياء الأمر على تطعيم الطلاب.ويتم تطعيم الأطفال في المرحلة العمرية ما بين (12- 15سنة)، من خلال التسجيل على الموقع الرسمي لوزارة الصحة والسكان.وكانت السلطات المصرية، وافقت، في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، على تطعيم الأطفال من سن 12 إلى 15 عاما بلقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا المستجد.وقالت رئاسة الوزراء المصرية، في بيان لها، إنه "تمت الموافقة على تطعيم الأطفال من عمر 12 إلى 15 عاما بلقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا، وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أنه سبق أن تمت الموافقة على تطعيم الفئة العمرية من 15 إلى 18 عاما".
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أخبار مصر الآن, فيروس كورونا

"التعليم المصرية" تؤكد عدم منع الطلاب غير الملقحين من دخول المدارس

09:55 GMT 10.12.2021
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANYبدء تطعيم واسع النطاق في مصر ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، القاهرة، 4 مارس 2021
بدء تطعيم واسع النطاق في مصر ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، القاهرة، 4 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
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أكدت وزارة التربية والتعليم في مصر، اليوم الجمعة، عدم منع أي طالب لم يتلق لقاح فيروس كورونا المستجد، من دخول المدرسة.
وأفاد موقع "بوابة الأهرام" بأن الوزارة شددت في خطاب رسمي للمديريات التعليمية، على أنه "لم ترد أية توجيهات من أي جهة بمنع الطلاب الذين لم يتلقوا لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا من الدخول للمدرسة".
ووجه رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، خطابا للمديريات التعليمية، بضرورة التنسيق بين مديري عموم الإدارات التعليمية والإدارات الصحية.
وأكد الخطاب على ضرورة التنسيق لتنفيذ تعليمات وزارة الصحة والسكان، والمتعلقة بتشجيع الطلاب على تلقي لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا، من المرحلة العمرية (15- 18سنة) من خلال (استعارة الموافقة المستنيرة)، والمقصود بها الاستمارة الخاصة بموافقة ولي الأمر على تلقي اللقاح لتوقيعها من ولي الأمر.
وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية، أعدت تلك الاستمارة، لأخذ موافقة أولياء الأمر على تطعيم الطلاب.
ويتم تطعيم الأطفال في المرحلة العمرية ما بين (12- 15سنة)، من خلال التسجيل على الموقع الرسمي لوزارة الصحة والسكان.
وكانت السلطات المصرية، وافقت، في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، على تطعيم الأطفال من سن 12 إلى 15 عاما بلقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا المستجد.
وقالت رئاسة الوزراء المصرية، في بيان لها، إنه "تمت الموافقة على تطعيم الأطفال من عمر 12 إلى 15 عاما بلقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا، وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أنه سبق أن تمت الموافقة على تطعيم الفئة العمرية من 15 إلى 18 عاما".
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