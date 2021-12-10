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السعودية والبحرين تؤكدان أهمية التعامل بشكل فعال مع الملف النووي والصاروخي لإيران
السعودية والبحرين تؤكدان أهمية التعامل بشكل فعال مع الملف النووي والصاروخي لإيران
أكدت مملكتا السعودية والبحرين أهمية التعاون والتعامل بشكل جدي وفعال مع الملف النووي والصاروخي لإيران بكافة مكوناته وتداعياته. 10.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-10T15:22+0000
2021-12-10T15:22+0000
العالم العربي
البحرين
أخبار السعودية اليوم
محمد بن سلمان
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وشددت المملكتان في بيان مشترك، على ضرورة تجنيب المنطقة كافة الأنشطة المزعزعة للاستقرار، مع التأكيد على مبادئ حُسن الجوار واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية، بحسب بيان مشترك.وطالبت الرياض والمنامة في هذا الشأن الأطراف المعنية بمراعاة مصالح دول المنطقة وأمنها واستقرارها.وغادر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، البحرين، رابع محطاته في الجولة الخليجية التي بدأها الثلاثاء الماضي، متجها إلى الكويت.وبعث ولي العهد السعودي ببرقية شكر إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لدى مغادرته، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، شاكراً ما لقيه والوفد المرافق من حفاوة.
https://arabic.sputniknews.com/20211210/محمد-بن-سلمان-تميز-دول-الجوار-مهم-لنهضة-السعودية-1053784938.html
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العالم العربي, البحرين, أخبار السعودية اليوم, محمد بن سلمان

السعودية والبحرين تؤكدان أهمية التعامل بشكل فعال مع الملف النووي والصاروخي لإيران

15:22 GMT 10.12.2021
© AP Photo / Iranian Defense Ministryإطلاق صاروخ بالستي إيراني
إطلاق صاروخ بالستي إيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
© AP Photo / Iranian Defense Ministry
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أكدت مملكتا السعودية والبحرين أهمية التعاون والتعامل بشكل جدي وفعال مع الملف النووي والصاروخي لإيران بكافة مكوناته وتداعياته.
وشددت المملكتان في بيان مشترك، على ضرورة تجنيب المنطقة كافة الأنشطة المزعزعة للاستقرار، مع التأكيد على مبادئ حُسن الجوار واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية، بحسب بيان مشترك.
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الرياض، السعودية 31 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
محمد بن سلمان: تميز دول الجوار مهم لنهضة السعودية
14:19 GMT
وطالبت الرياض والمنامة في هذا الشأن الأطراف المعنية بمراعاة مصالح دول المنطقة وأمنها واستقرارها.
وغادر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، البحرين، رابع محطاته في الجولة الخليجية التي بدأها الثلاثاء الماضي، متجها إلى الكويت.
وبعث ولي العهد السعودي ببرقية شكر إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لدى مغادرته، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، شاكراً ما لقيه والوفد المرافق من حفاوة.
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