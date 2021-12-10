تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20211210/السعودية-والبحرين-تؤكدان-أهمية-التعامل-بشكل-فعال-مع-الملف-النووي-والصاروخي-لإيران-1053787647.html
السعودية والبحرين تؤكدان أهمية التعامل بشكل فعال مع الملف النووي والصاروخي لإيران
السعودية والبحرين تؤكدان أهمية التعامل بشكل فعال مع الملف النووي والصاروخي لإيران
أكدت مملكتا السعودية والبحرين أهمية التعاون والتعامل بشكل جدي وفعال مع الملف النووي والصاروخي لإيران بكافة مكوناته وتداعياته. 10.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-10T15:22+0000
2021-12-10T15:22+0000
2021-12-10T15:22+0000
العالم العربي
البحرين
أخبار السعودية اليوم
محمد بن سلمان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101779/60/1017796022_0:103:2000:1228_1920x0_80_0_0_b0ed26145508122c500e3f3e998640cb.jpg
وشددت المملكتان في بيان مشترك، على ضرورة تجنيب المنطقة كافة الأنشطة المزعزعة للاستقرار، مع التأكيد على مبادئ حُسن الجوار واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية، بحسب بيان مشترك.وطالبت الرياض والمنامة في هذا الشأن الأطراف المعنية بمراعاة مصالح دول المنطقة وأمنها واستقرارها.وغادر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، البحرين، رابع محطاته في الجولة الخليجية التي بدأها الثلاثاء الماضي، متجها إلى الكويت.وبعث ولي العهد السعودي ببرقية شكر إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لدى مغادرته، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، شاكراً ما لقيه والوفد المرافق من حفاوة.
https://arabic.sputniknews.com/20211210/محمد-بن-سلمان-تميز-دول-الجوار-مهم-لنهضة-السعودية-1053784938.html
البحرين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101779/60/1017796022_112:0:1888:1332_1920x0_80_0_0_130d94bf988b1ccfd34b876434a2a0bc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, البحرين, أخبار السعودية اليوم, محمد بن سلمان
السعودية والبحرين تؤكدان أهمية التعامل بشكل فعال مع الملف النووي والصاروخي لإيران
أكدت مملكتا السعودية والبحرين أهمية التعاون والتعامل بشكل جدي وفعال مع الملف النووي والصاروخي لإيران بكافة مكوناته وتداعياته.
وشددت المملكتان في بيان مشترك، على ضرورة تجنيب المنطقة كافة الأنشطة المزعزعة للاستقرار، مع التأكيد على مبادئ حُسن الجوار واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية، بحسب بيان مشترك.
وطالبت الرياض والمنامة في هذا الشأن
الأطراف المعنية بمراعاة مصالح دول المنطقة
وأمنها واستقرارها.
وغادر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، البحرين، رابع محطاته في الجولة الخليجية التي بدأها الثلاثاء الماضي، متجها إلى الكويت.
وبعث ولي العهد السعودي ببرقية شكر إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لدى مغادرته، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، شاكراً ما لقيه والوفد المرافق من حفاوة.