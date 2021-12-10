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محمد بن سلمان: تميز دول الجوار مهم لنهضة السعودية
محمد بن سلمان: تميز دول الجوار مهم لنهضة السعودية
شدد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على أن "دول الجوار مهمة لنهضة المملكة"، وذلك خلال المحادثات التي أجراها في مملكة البحرين. 10.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-10T14:19+0000
2021-12-10T14:19+0000
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وقال الأمير محمد بن سلمان وهو يخاطب ملك البحرين حمد بن عيسى، إنه "لا بد من العمل مع جيراننا للتأكد من أن وضعهم مميز مثل السعودية، خصوصاً الأقرب على قلوبنا البحرين الله يطول عمرك".وأكدت السعودية دعم خطة برنامج التوازن المالي لمملكة البحرين ورحبت بالجهود المبذولة من حكومة البحرين في تنفيذ البرنامج، ورحب الجانب البحريني باستهداف صندوق الاستثمارات العامة في المملكة واستثمار (5 مليارات دولار) في مملكة البحرين، بحسب بيان مشترك.وأطلق الجانبان عددا من المبادرات تشمل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات التعليمية والرياضية والثقافية والصحية والترفيهية والتنسيق الإعلامي، كما شملت العمل على توحيد الامتيازات المتعلقة بتطبيقات وفحوصات ولقاحات كوفيد-19 لتسهيل السفر بين البلدين.كما أكد الجانبان على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة وزيادة التعاون الاقتصادي بينهما.وأعربا عن ارتياحهما للتعاون القائم بين البلدين، وأكدا استمرار التعاون في تعزيز العمل المشترك، وفي هذا الإطار أطلق الجانبان عددًا من المبادرات في مجالي التعاون الأمني والعسكري، وكذلك تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني.
https://arabic.sputniknews.com/20211210/محمد-بن-سلمان-يغادر-البحرين-ويصدر-بيانا-مشتركا-تضمن-إجراءات-لمصلحة-لبنان-فيديو-1053783717.html
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العالم العربي, أخبار لبنان, البحرين, أخبار السعودية اليوم, محمد بن سلمان

محمد بن سلمان: تميز دول الجوار مهم لنهضة السعودية

14:19 GMT 10.12.2021
© AP Photo / Bandar Aljaloudولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الرياض، السعودية 31 مارس 2021
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الرياض، السعودية 31 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
© AP Photo / Bandar Aljaloud
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شدد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على أن "دول الجوار مهمة لنهضة المملكة"، وذلك خلال المحادثات التي أجراها في مملكة البحرين.
وقال الأمير محمد بن سلمان وهو يخاطب ملك البحرين حمد بن عيسى، إنه "لا بد من العمل مع جيراننا للتأكد من أن وضعهم مميز مثل السعودية، خصوصاً الأقرب على قلوبنا البحرين الله يطول عمرك".
وأكدت السعودية دعم خطة برنامج التوازن المالي لمملكة البحرين ورحبت بالجهود المبذولة من حكومة البحرين في تنفيذ البرنامج، ورحب الجانب البحريني باستهداف صندوق الاستثمارات العامة في المملكة واستثمار (5 مليارات دولار) في مملكة البحرين، بحسب بيان مشترك.
وأطلق الجانبان عددا من المبادرات تشمل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات التعليمية والرياضية والثقافية والصحية والترفيهية والتنسيق الإعلامي، كما شملت العمل على توحيد الامتيازات المتعلقة بتطبيقات وفحوصات ولقاحات كوفيد-19 لتسهيل السفر بين البلدين.
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
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كما أكد الجانبان على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة وزيادة التعاون الاقتصادي بينهما.
وأعربا عن ارتياحهما للتعاون القائم بين البلدين، وأكدا استمرار التعاون في تعزيز العمل المشترك، وفي هذا الإطار أطلق الجانبان عددًا من المبادرات في مجالي التعاون الأمني والعسكري، وكذلك تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني.
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