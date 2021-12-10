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الصحة الفلسطينية تعلن مقتل شخص وإصابة العشرات بمواجهات مع الجيش الإسرائيلي
الصحة الفلسطينية تعلن مقتل شخص وإصابة العشرات بمواجهات مع الجيش الإسرائيلي
أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، بمقتل فلسطيني وإصابة العشرات بمواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية. 10.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-10T16:38+0000
2021-12-10T16:40+0000
وزارة الصحة الفلسطينية
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ونقلت "العين الإخبارية" عن وزارة الصحة الفلسطينية بيانا جاء فيه أن "فلسطينيا قتل بعد إصابته بجروح خطيرة بالرصاص الحي في الرأس في بلدة بيتا، قرب نابلس شمالي الضفة الغربية".وشهدت بلدة بيتا مواجهات بين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي الذي أطلق الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيلة للدموع، وتشهد البلدة ذاتها مواجهات أسبوعية بين الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين الرافضين لسياسة الاستيطان.وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، إن بلاده تفعل كل ما يلزم لحماية مواطنيها وممتلكاتها.ونشر غانتس تغريدة جديدة على حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم الجمعة، أكد من خلالها لقاءه برؤساء ومدراء معاهد بحثية وكبار الباحثين في العاصمة الأمريكية، واشنطن، ليطلعهم على ما أسماه بـ"معطيات مقلقة تتعلق بالعدوان الإيراني في المنطقة".
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وزارة الصحة الفلسطينية

الصحة الفلسطينية تعلن مقتل شخص وإصابة العشرات بمواجهات مع الجيش الإسرائيلي

16:38 GMT 10.12.2021 (تم التحديث: 16:40 GMT 10.12.2021)
© REUTERS / MOHAMAD TOROKMANاحتجاجات عارمة في الضفة الغربية ضد مقتل الناشط السياسي نزار بنات، رام الله، 26 يونيو 2021
احتجاجات عارمة في الضفة الغربية ضد مقتل الناشط السياسي نزار بنات، رام الله، 26 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
© REUTERS / MOHAMAD TOROKMAN
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أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، بمقتل فلسطيني وإصابة العشرات بمواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.
ونقلت "العين الإخبارية" عن وزارة الصحة الفلسطينية بيانا جاء فيه أن "فلسطينيا قتل بعد إصابته بجروح خطيرة بالرصاص الحي في الرأس في بلدة بيتا، قرب نابلس شمالي الضفة الغربية".
وشهدت بلدة بيتا مواجهات بين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي الذي أطلق الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيلة للدموع، وتشهد البلدة ذاتها مواجهات أسبوعية بين الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين الرافضين لسياسة الاستيطان.
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، إن بلاده تفعل كل ما يلزم لحماية مواطنيها وممتلكاتها.
ونشر غانتس تغريدة جديدة على حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم الجمعة، أكد من خلالها لقاءه برؤساء ومدراء معاهد بحثية وكبار الباحثين في العاصمة الأمريكية، واشنطن، ليطلعهم على ما أسماه بـ"معطيات مقلقة تتعلق بالعدوان الإيراني في المنطقة".
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