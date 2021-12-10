الصحة الفلسطينية تعلن مقتل شخص وإصابة العشرات بمواجهات مع الجيش الإسرائيلي

ونقلت "العين الإخبارية" عن وزارة الصحة الفلسطينية بيانا جاء فيه أن "فلسطينيا قتل بعد إصابته بجروح خطيرة بالرصاص الحي في الرأس في بلدة بيتا، قرب نابلس شمالي الضفة الغربية".وشهدت بلدة بيتا مواجهات بين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي الذي أطلق الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيلة للدموع، وتشهد البلدة ذاتها مواجهات أسبوعية بين الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين الرافضين لسياسة الاستيطان.وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، إن بلاده تفعل كل ما يلزم لحماية مواطنيها وممتلكاتها.ونشر غانتس تغريدة جديدة على حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم الجمعة، أكد من خلالها لقاءه برؤساء ومدراء معاهد بحثية وكبار الباحثين في العاصمة الأمريكية، واشنطن، ليطلعهم على ما أسماه بـ"معطيات مقلقة تتعلق بالعدوان الإيراني في المنطقة".
وشهدت بلدة بيتا مواجهات بين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي الذي أطلق الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيلة للدموع، وتشهد البلدة ذاتها مواجهات أسبوعية بين الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين الرافضين لسياسة الاستيطان.
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، إن بلاده تفعل كل ما يلزم لحماية مواطنيها وممتلكاتها.
ونشر غانتس تغريدة جديدة على حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم الجمعة، أكد من خلالها لقاءه برؤساء ومدراء معاهد بحثية وكبار الباحثين في العاصمة الأمريكية، واشنطن، ليطلعهم على ما أسماه بـ"معطيات مقلقة تتعلق بالعدوان الإيراني في المنطقة".