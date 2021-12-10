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https://arabic.sputniknews.com/20211210/غانتس-نفعل-كل-ما-يلزم-لحماية-مواطنينا-1053779904.html
غانتس: نفعل كل ما يلزم لحماية مواطنينا
غانتس: نفعل كل ما يلزم لحماية مواطنينا
قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الجمعة، إن بلاده تفعل كل ما يلزم لحماية مواطنيها وممتلكاتها. 10.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-10T12:33+0000
2021-12-10T12:33+0000
إيران
إسرائيل
بيني غانتس
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ونشر غانتس تغريدة جديدة على حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم الجمعة، أكد من خلالها لقاءه برؤساء ومدراء معاهد بحثية وكبار الباحثين في العاصمة الأمريكية، واشنطن، ليطلعهم على ما أسماه بـ"معطيات مقلقة تتعلق بالعدوان الإيراني في المنطقة".وذكر غانتس أنه عرَّفهم وأطلعهم على تدريب الموالين والتابعين لإيران على كيفية تشغيل العبوات الناسفة داخل قاعدة عسكرية جنوبي إيران، كما تقوم السلطات الإيرانية بإطلاق هجمات بطائرات مسيرة من تلك القاعدة، أيضا.للمزيد: جنرال إسرائيلي معلقا على إجراء بلاده مناورات لمهاجمة إيران: فات الأوانوزعم وزير الدفاع الإسرائيلي أن إيران حاولت نقل طائرات دون طيار تحمل متفجرات من نوع "تي إن تي" إلى الفصائل والمنظمات الفلسطينية في الضفة الغربية، وهو ما كشفت عنه بلاده في العام 2018، وهو ما يدفع إسرائيل إلى الدفاع عن نفسها ومواطنيها وممتلكاتها، على حد قوله.وأشار الوزير الإسرائيلي خلال زيارته إلى واشنطن إلى أن إيران تدشن قوة عسكرية مهاجمة دول وقوى في منطقة الشرق الأوسط بوجه عام، وإسرائيل بشكل خاص.ويذكر أن غانتس يزور الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف مناقشة كيفية إجراء تدريبات عسكرية محتملة استعدادا لأي سيناريوهات سيئة ولاحتمال تدمير المنشآت النووية الإيرانية في حال فشلت التحركات الدبلوماسية الجارية في مفاوضات فيينا.
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إيران, إسرائيل, بيني غانتس

غانتس: نفعل كل ما يلزم لحماية مواطنينا

12:33 GMT 10.12.2021
© REUTERS / POOLوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس عقب تصاعد التوتر العسكري على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، لبنان، إسرائيل 27 يوليو 2020
وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس عقب تصاعد التوتر العسكري على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، لبنان، إسرائيل 27 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
© REUTERS / POOL
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قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الجمعة، إن بلاده تفعل كل ما يلزم لحماية مواطنيها وممتلكاتها.
ونشر غانتس تغريدة جديدة على حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم الجمعة، أكد من خلالها لقاءه برؤساء ومدراء معاهد بحثية وكبار الباحثين في العاصمة الأمريكية، واشنطن، ليطلعهم على ما أسماه بـ"معطيات مقلقة تتعلق بالعدوان الإيراني في المنطقة".
وذكر غانتس أنه عرَّفهم وأطلعهم على تدريب الموالين والتابعين لإيران على كيفية تشغيل العبوات الناسفة داخل قاعدة عسكرية جنوبي إيران، كما تقوم السلطات الإيرانية بإطلاق هجمات بطائرات مسيرة من تلك القاعدة، أيضا.
للمزيد: جنرال إسرائيلي معلقا على إجراء بلاده مناورات لمهاجمة إيران: فات الأوان
وزعم وزير الدفاع الإسرائيلي أن إيران حاولت نقل طائرات دون طيار تحمل متفجرات من نوع "تي إن تي" إلى الفصائل والمنظمات الفلسطينية في الضفة الغربية، وهو ما كشفت عنه بلاده في العام 2018، وهو ما يدفع إسرائيل إلى الدفاع عن نفسها ومواطنيها وممتلكاتها، على حد قوله.
وأشار الوزير الإسرائيلي خلال زيارته إلى واشنطن إلى أن إيران تدشن قوة عسكرية مهاجمة دول وقوى في منطقة الشرق الأوسط بوجه عام، وإسرائيل بشكل خاص.
ويذكر أن غانتس يزور الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف مناقشة كيفية إجراء تدريبات عسكرية محتملة استعدادا لأي سيناريوهات سيئة ولاحتمال تدمير المنشآت النووية الإيرانية في حال فشلت التحركات الدبلوماسية الجارية في مفاوضات فيينا.
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