غانتس: نفعل كل ما يلزم لحماية مواطنينا
© REUTERS / POOLوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس عقب تصاعد التوتر العسكري على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، لبنان، إسرائيل 27 يوليو 2020
قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الجمعة، إن بلاده تفعل كل ما يلزم لحماية مواطنيها وممتلكاتها.
ونشر غانتس تغريدة جديدة على حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم الجمعة، أكد من خلالها لقاءه برؤساء ومدراء معاهد بحثية وكبار الباحثين في العاصمة الأمريكية، واشنطن، ليطلعهم على ما أسماه بـ"معطيات مقلقة تتعلق بالعدوان الإيراني في المنطقة".
איראן מנסה להעמיק את השליטה והמעורבות שלה במקומות רבים בעולם בכדי להשליט אידיאולוגיה קיצונית שתפגע בזכויות אדם וביציבות העולמית. איראן לא חזקה היום וניתן לפעול בכדי לעצור אותה - ובדיוק על כך שוחחתי עם בכירי הממשל בביקורי.— בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) December 10, 2021
وذكر غانتس أنه عرَّفهم وأطلعهم على تدريب الموالين والتابعين لإيران على كيفية تشغيل العبوات الناسفة داخل قاعدة عسكرية جنوبي إيران، كما تقوم السلطات الإيرانية بإطلاق هجمات بطائرات مسيرة من تلك القاعدة، أيضا.
وزعم وزير الدفاع الإسرائيلي أن إيران حاولت نقل طائرات دون طيار تحمل متفجرات من نوع "تي إن تي" إلى الفصائل والمنظمات الفلسطينية في الضفة الغربية، وهو ما كشفت عنه بلاده في العام 2018، وهو ما يدفع إسرائيل إلى الدفاع عن نفسها ومواطنيها وممتلكاتها، على حد قوله.
בין השאר, בוצעו תקיפות לעבר המרחב הימי באמצעות כטב"מים מבסיסים בשאבהאר וקשם בדרום איראן. גם היום ממוקמים בבסיסים אלו כטב"מים תוקפים מתקדמים מסוג שאהד. שלישית, חשפתי שאיראן ניסתה ב-2018 לשלוח מסוריה כטב"ם שעליו חומר נפץ מסוג TNT, אותו ביקשה להעביר לארגוני הטרור באיו"ש. pic.twitter.com/ikc2ziwL6F— בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) December 10, 2021
وأشار الوزير الإسرائيلي خلال زيارته إلى واشنطن إلى أن إيران تدشن قوة عسكرية مهاجمة دول وقوى في منطقة الشرق الأوسط بوجه عام، وإسرائيل بشكل خاص.
ويذكر أن غانتس يزور الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف مناقشة كيفية إجراء تدريبات عسكرية محتملة استعدادا لأي سيناريوهات سيئة ولاحتمال تدمير المنشآت النووية الإيرانية في حال فشلت التحركات الدبلوماسية الجارية في مفاوضات فيينا.