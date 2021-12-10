سيمون بيلز تفوز بجائزة "أفضل رياضي العام" الصادرة عن مجلة "تايم" الأمريكية

وشاركت لاعبة الجمباز، البالغة من العمر 24 عامًا، في دورة ألعاب طوكيو 2020، بهدف استكمال إنجازاتها في سجلات الأرقام القياسية، غير أنها لفتت الأنظار إليها حين أثارت تصريحاتها عن الصحة العقلية للرياضيين الجدل حول العالم.يذكر أن بيلز كانت قد انسحبت من حفل الافتتاح في طوكيو، بعد الإعلان عن مخاوفها المتعلقة بصحتها العقلية وتعرضها لحالة من "الالتواءات" وهي شكل مخيف وخطير من الارتباك العقلي، وذلك أثناء أدائها لأحد الحركات التي تتحدى الجاذبية، بحسب وكالة "رويترز".وعادت اللاعبة الأولمبية لاحقًا إلى المنافسة، وفازت بميدالية برونزية على عارضة التوازن بعد أن حصلت على دعم زملائها الرياضيين.وقالت سونيزا لي، زميلتها في الفريق، لمجلة "تايم": "لقد أظهرت لنا أننا أكثر من مجرد رياضيين، وأننا بشر ويمكننا أيضًا قضاء أيام صعبة، لقد جعلتنا حقاً أكثر إنسانية".
فازت لاعبة الأولمبياد سيمون بيلز الحائزة على أربع ميداليات ذهبية أولمبية، يوم أمس الخميس، بجائزة "أفضل رياضي العام" الصادرة عن مجلة "تايم" الأمريكية.
وشاركت لاعبة الجمباز، البالغة من العمر 24 عامًا، في دورة ألعاب طوكيو 2020، بهدف استكمال إنجازاتها في سجلات الأرقام القياسية، غير أنها لفتت الأنظار إليها حين أثارت تصريحاتها عن الصحة العقلية للرياضيين الجدل حول العالم.
Four-time Olympic gold medallist Simone Biles earned Time magazine's "Athlete of the Year" honour, the publication said on Thursday. https://t.co/LBW5sRjU5K
يذكر أن بيلز كانت قد انسحبت من حفل الافتتاح في طوكيو، بعد الإعلان عن مخاوفها المتعلقة بصحتها العقلية وتعرضها لحالة من "الالتواءات" وهي شكل مخيف وخطير من الارتباك العقلي، وذلك أثناء أدائها لأحد الحركات التي تتحدى الجاذبية، بحسب وكالة "رويترز".
وعادت اللاعبة الأولمبية لاحقًا إلى المنافسة، وفازت بميدالية برونزية على عارضة التوازن بعد أن حصلت على دعم زملائها الرياضيين.
وقالت سونيزا لي، زميلتها في الفريق، لمجلة "تايم": "لقد أظهرت لنا أننا أكثر من مجرد رياضيين، وأننا بشر ويمكننا أيضًا قضاء أيام صعبة، لقد جعلتنا حقاً أكثر إنسانية".