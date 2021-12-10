صندوق الثروة السيادي السعودي يجمع أكثر من 3 مليارات دولار جراء صفقة "الاتصالات السعودية"

وأفادت وكالة "رويترز" بأن صندوق الاستثمارات العامة السعودي سوف يجمع 12 مليار ريال (3.2 مليار دولار) من خلال بيع حصته من شركة الاتصالات السعودية، بعدما حدد سعر الصفقة في طرح ثانوي.يشار إلى أن الصندوق السعودي كان قد حدد السعر النهائي لبيع 120 مليون سهم بمئة ريال للسهم، عند الحد الأدنى لنطاق سعري سابق من 100 إلى 116 ريالا، وذلك بحسب الإعلان على البورصة الذي نشره أحد كبار مديري الصفقة.ونقلت "رويترز"، عن مصدر لها مطلع على الطرح، قوله "إن الصفقة التي جرى تسويقها عالميا هي أكبر صفقة في سوق رأس المال في الشرق الأوسط هذا العام".وكانت شركة الاتصالات السعودية (إس.تي.سي) قالت، يوم الأحد الماضي، إن صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي السعودي، سيبيع حصة قدرها 5.01 في المئة منها من خلال طرح أسهم ثانوي.وسيتقرر السعر النهائي في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".ويملك صندوق الاستثمارات العامة حاليا 70 في المئة من أسهم شركة الاتصالات السعودية، وهي أكبر مشغل للاتصالات في المملكة كما تملك شركات تابعة لها حصصا في شركات تعمل في الكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة وتركيا.
يشار إلى أن الصندوق السعودي كان قد حدد السعر النهائي لبيع 120 مليون سهم بمئة ريال للسهم، عند الحد الأدنى لنطاق سعري سابق من 100 إلى 116 ريالا، وذلك بحسب الإعلان على البورصة الذي نشره أحد كبار مديري الصفقة.
ونقلت "رويترز"، عن مصدر لها مطلع على الطرح، قوله "إن الصفقة التي جرى تسويقها عالميا هي أكبر صفقة في سوق رأس المال في الشرق الأوسط هذا العام".
وكانت شركة الاتصالات السعودية (إس.تي.سي) قالت، يوم الأحد الماضي، إن صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي السعودي، سيبيع حصة قدرها 5.01 في المئة منها من خلال طرح أسهم ثانوي.
وسيتقرر السعر النهائي في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".
ويملك صندوق الاستثمارات العامة حاليا 70 في المئة من أسهم شركة الاتصالات السعودية، وهي أكبر مشغل للاتصالات في المملكة كما تملك شركات تابعة لها حصصا في شركات تعمل في الكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة وتركيا.