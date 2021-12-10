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صندوق الثروة السيادي السعودي يجمع أكثر من 3 مليارات دولار جراء صفقة "الاتصالات السعودية"
صندوق الثروة السيادي السعودي يجمع أكثر من 3 مليارات دولار جراء صفقة "الاتصالات السعودية"
أعلن صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي السعودي، بيع حصة نسبتها 6 في المئة من شركة الاتصالات السعودية. 10.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-10T08:29+0000
2021-12-10T08:29+0000
أخبار السعودية اليوم
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وأفادت وكالة "رويترز" بأن صندوق الاستثمارات العامة السعودي سوف يجمع 12 مليار ريال (3.2 مليار دولار) من خلال بيع حصته من شركة الاتصالات السعودية، بعدما حدد سعر الصفقة في طرح ثانوي.يشار إلى أن الصندوق السعودي كان قد حدد السعر النهائي لبيع 120 مليون سهم بمئة ريال للسهم، عند الحد الأدنى لنطاق سعري سابق من 100 إلى 116 ريالا، وذلك بحسب الإعلان على البورصة الذي نشره أحد كبار مديري الصفقة.ونقلت "رويترز"، عن مصدر لها مطلع على الطرح، قوله "إن الصفقة التي جرى تسويقها عالميا هي أكبر صفقة في سوق رأس المال في الشرق الأوسط هذا العام".وكانت شركة الاتصالات السعودية (إس.تي.سي) قالت، يوم الأحد الماضي، إن صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي السعودي، سيبيع حصة قدرها 5.01 في المئة منها من خلال طرح أسهم ثانوي.وسيتقرر السعر النهائي في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".ويملك صندوق الاستثمارات العامة حاليا 70 في المئة من أسهم شركة الاتصالات السعودية، وهي أكبر مشغل للاتصالات في المملكة كما تملك شركات تابعة لها حصصا في شركات تعمل في الكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة وتركيا.
https://arabic.sputniknews.com/20211205/صندوق-الثروة-السيادي-يبيع-حصة-501-في-شركة-الاتصالات-السعودية-1053600500.html
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أخبار السعودية اليوم

صندوق الثروة السيادي السعودي يجمع أكثر من 3 مليارات دولار جراء صفقة "الاتصالات السعودية"

08:29 GMT 10.12.2021
© AFP 2021 / BILAL QABALANمدينة الرياض السعودية
مدينة الرياض السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
© AFP 2021 / BILAL QABALAN
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أعلن صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي السعودي، بيع حصة نسبتها 6 في المئة من شركة الاتصالات السعودية.
وأفادت وكالة "رويترز" بأن صندوق الاستثمارات العامة السعودي سوف يجمع 12 مليار ريال (3.2 مليار دولار) من خلال بيع حصته من شركة الاتصالات السعودية، بعدما حدد سعر الصفقة في طرح ثانوي.
مدينة الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2021
صندوق الثروة السيادي يبيع حصة 5.01% في شركة الاتصالات السعودية
5 ديسمبر, 19:46 GMT
يشار إلى أن الصندوق السعودي كان قد حدد السعر النهائي لبيع 120 مليون سهم بمئة ريال للسهم، عند الحد الأدنى لنطاق سعري سابق من 100 إلى 116 ريالا، وذلك بحسب الإعلان على البورصة الذي نشره أحد كبار مديري الصفقة.
ونقلت "رويترز"، عن مصدر لها مطلع على الطرح، قوله "إن الصفقة التي جرى تسويقها عالميا هي أكبر صفقة في سوق رأس المال في الشرق الأوسط هذا العام".
وكانت شركة الاتصالات السعودية (إس.تي.سي) قالت، يوم الأحد الماضي، إن صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي السعودي، سيبيع حصة قدرها 5.01 في المئة منها من خلال طرح أسهم ثانوي.
وسيتقرر السعر النهائي في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".
ويملك صندوق الاستثمارات العامة حاليا 70 في المئة من أسهم شركة الاتصالات السعودية، وهي أكبر مشغل للاتصالات في المملكة كما تملك شركات تابعة لها حصصا في شركات تعمل في الكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة وتركيا.
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