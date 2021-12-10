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https://arabic.sputniknews.com/20211210/قناة-عبرية-تكشف-عن-حلقة-جديدة-في-مسلسل-الفشل-الأمني-الإسرائيليما-علاقتها-بسجن-جلبوع؟-فيديو-1053768177.html
قناة عبرية تكشف عن حلقة جديدة في مسلسل الفشل الأمني الإسرائيلي...ما علاقتها بسجن جلبوع؟.. فيديو
قناة عبرية تكشف عن حلقة جديدة في مسلسل الفشل الأمني الإسرائيلي...ما علاقتها بسجن جلبوع؟.. فيديو
كشفت قناة عبرية، اليوم الجمعة، عن حلقة جديدة في مسلسل الفشل الأمني الإسرائيلي تتعلق بفرار الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع. 10.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-10T08:42+0000
2021-12-10T08:42+0000
سجن
إسرائيل
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وأرفقت القناة العبرية الـ12، اليوم الجمعة، شريط فيديو جديد يوثق المشاهد الأولى لعملية هروب الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن "جلبوع" قبل عدة شهور، وسط سجانين وتحصين قوي.وقصَّت القناة العبرية القصة الكاملة لهروب الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع، مشيرة إلى أنها تعد حلقة جديدة ضمن مسلسل الفشل الإسرائيلي المتواصل، خاصة وأن أحد السجانين كان على مقربة 10 أمتار فقط من فتحة هروب الأسرى.وأوضحت القناة أن السجن شديد التحصين الذي تم تدشينه في العام 2004، في ظل عنفوان الانتفاضة الفلسطينية الثانية، تم الإسراع في بنائه من هياكل خرسانية مسبقة الصنع، وبناء كل غرف السجن ومبانيه على شبكة من الهياكل والأعمدة الخرسانية الجاهزة الصنع.للمزيد: هل عبر الأسرى الفلسطينيون الستة الحدود اللبنانية؟... صحيفة عبرية تكشف تفاصيل جديدةوشددت القناة العبرية في شريط الفيديو المطول على أن قادة السجن ومدراءه لم يعلموا بأن أرضيه السجن فارغة وقائمة على أعمدة خرسانية، وهو ما يعني وجود فراغ كبير أسفل أرضيته تسمح باختراقه والهروب منه، وهو ما حدث بالفعل.ولفتت القناة إلى الكشف عن حالة هروب مماثلة لهروب الأسرى الفلسطينيين الستة جرت في العام 2014، ومن وقتها لم تتخذ إدارة السجن أي إجراء جديد يحول دون حفر المزيد من هذه العمليات أو القيام بها مرة أخرى.ونجح 6 من الأسرى الفلسطينيين في الهروب من سجن جلبوع الإسرائيلي الشديد الحراسة، في السادس من شهر سبتمبر/أيلول الماضي، عبر نفق حفروه من داخل الزنزانة، أخرجهم إلى خارج السجن في عملية أسطورية، إلا أن الجيش والشرطة الإسرائيليين تمكنا من إلقاء القبض عليهم واعتقالهم، على التوالي، بعد مرور نحو 14 يوما من عملية الهروب.**يمكنك متابعة المزيد من أخبار إسرائيل عبر سبوتنيك
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سجن, إسرائيل

قناة عبرية تكشف عن حلقة جديدة في مسلسل الفشل الأمني الإسرائيلي...ما علاقتها بسجن جلبوع؟.. فيديو

08:42 GMT 10.12.2021
© REUTERS / AMMAR AWADسجن جلبوع، شمال إسرائيل 6 سبتمببر 2021
سجن جلبوع، شمال إسرائيل 6 سبتمببر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
© REUTERS / AMMAR AWAD
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كشفت قناة عبرية، اليوم الجمعة، عن حلقة جديدة في مسلسل الفشل الأمني الإسرائيلي تتعلق بفرار الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع.
وأرفقت القناة العبرية الـ12، اليوم الجمعة، شريط فيديو جديد يوثق المشاهد الأولى لعملية هروب الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن "جلبوع" قبل عدة شهور، وسط سجانين وتحصين قوي.
وقصَّت القناة العبرية القصة الكاملة لهروب الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع، مشيرة إلى أنها تعد حلقة جديدة ضمن مسلسل الفشل الإسرائيلي المتواصل، خاصة وأن أحد السجانين كان على مقربة 10 أمتار فقط من فتحة هروب الأسرى.
وأوضحت القناة أن السجن شديد التحصين الذي تم تدشينه في العام 2004، في ظل عنفوان الانتفاضة الفلسطينية الثانية، تم الإسراع في بنائه من هياكل خرسانية مسبقة الصنع، وبناء كل غرف السجن ومبانيه على شبكة من الهياكل والأعمدة الخرسانية الجاهزة الصنع.
للمزيد: هل عبر الأسرى الفلسطينيون الستة الحدود اللبنانية؟... صحيفة عبرية تكشف تفاصيل جديدة
وشددت القناة العبرية في شريط الفيديو المطول على أن قادة السجن ومدراءه لم يعلموا بأن أرضيه السجن فارغة وقائمة على أعمدة خرسانية، وهو ما يعني وجود فراغ كبير أسفل أرضيته تسمح باختراقه والهروب منه، وهو ما حدث بالفعل.
ولفتت القناة إلى الكشف عن حالة هروب مماثلة لهروب الأسرى الفلسطينيين الستة جرت في العام 2014، ومن وقتها لم تتخذ إدارة السجن أي إجراء جديد يحول دون حفر المزيد من هذه العمليات أو القيام بها مرة أخرى.
ونجح 6 من الأسرى الفلسطينيين في الهروب من سجن جلبوع الإسرائيلي الشديد الحراسة، في السادس من شهر سبتمبر/أيلول الماضي، عبر نفق حفروه من داخل الزنزانة، أخرجهم إلى خارج السجن في عملية أسطورية، إلا أن الجيش والشرطة الإسرائيليين تمكنا من إلقاء القبض عليهم واعتقالهم، على التوالي، بعد مرور نحو 14 يوما من عملية الهروب.
**يمكنك متابعة المزيد من أخبار إسرائيل عبر سبوتنيك
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